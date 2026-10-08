Нарастват инвестициите в хранителната индустрия на САЩ

Инвестиционната активност в хранително-вкусовата промишленост на САЩ се засилва. През септември 2026 г. са регистрирани 65 нови проекта за изграждане, разширяване и модернизация на производствени мощности, което представлява увеличение от около 3% спрямо август. Това е вторият пореден месец на растеж, съобщава FoodChain Magazine.

Данните са на Industrial SalesLeads, компания, която проследява планираните капиталови инвестиции в Северна Америка. През август броят на проектите се е увеличил с близо 25% спрямо юли.

Септември се нарежда на второ място по брой обявени проекти от началото на годината, непосредствено след март, когато са отчетени 66.

Компаниите инвестират в нови мощности и оборудване

Най-голям интерес има към модернизацията на съществуващи предприятия. През септември са отчетени 37 проекта за обновяване на производствени мощности и оборудване, 19 проекта за разширяване и 16 за ново строителство.

Сред най-значимите инвестиционни намерения е проектът на производителя на млечни продукти Chobani, който планира да вложи 1,2 млрд. долара в модернизация и технологично обновяване на предприятие в Пенсилвания.

Земеделската кооперация CHS предвижда инвестиция от 700 млн. долара в нов завод за преработка на соя в Уисконсин, а производителят на ароматизанти и хранителни съставки Givaudan планира изграждането на предприятие за 215 млн. долара в Индиана.

Schreiber Foods също подготвя инвестиция от 197 млн. долара в нова производствена база в Мисури.

Милиардни инвестиции и в логистиката

Разширяването на производството е съпроводено от инвестиции в складова и логистична инфраструктура.

Търговската верига Walmart планира да вложи 1,3 млрд. долара в изграждането на дистрибуционен център в щата Джорджия. Проектът предвижда съоръжение с площ от приблизително 139 хил. кв. м, като към момента компанията търси необходимите разрешителни.

Веригата супермаркети Wegmans също планира инвестиция от 110 млн. долара в дистрибуционна база с хладилни складове в щата Ню Йорк.

Сред останалите компании с обявени инвестиционни намерения са Kraft Heinz, която предвижда 30 млн. долара за обновяване на оборудването в предприятие в Индиана, и Anheuser-Busch с проект за 23 млн. долара в Колорадо.

Модернизацията изпреварва новото строителство

Данните показват, че хранителните компании все по-често предпочитат да инвестират в съществуващите си предприятия, вместо да изграждат изцяло нови производствени бази.

Подобен подход позволява увеличаване на капацитета, внедряване на по-съвременно оборудване и подобряване на производствената ефективност.

Въпреки възстановяването през последните два месеца инвестиционната активност остава неравномерна. През предходни периоди на годината са отчетени и значителни спадове в броя на новите проекти.