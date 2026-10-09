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Месото остава недостъпно за всеки шести българин

Месото остава недостъпно за всеки шести българин

9 Октомври, 2026 11:55 576 14

  • евростат-
  • бедност-
  • доходи-
  • неравенство-
  • жизнен стандарт

България е на първо място в ЕС по риск от бедност

Месото остава недостъпно за всеки шести българин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Месо, пиле, риба или вегетариански еквивалент поне веднъж на два дни остават недостъпни за 15,8% от хората в България. Това означава приблизително един на всеки шестима българи. Делът е почти два пъти по-висок от средния за Европейския съюз – 8,5%, и е надминат единствено от Румъния, където достига 18,1%. Данните са за 2025 г. и са публикувани в изданието на Евростат „Ключови данни за условията на живот в Европа – 2026“.

Показателят обаче се подобрява последователно. През 2012 г. 51,9% от хората в България не са можели да си позволят такова хранене, през 2014 г. делът е спаднал до 39,5%, а през 2019 г. – до 27,6%. През 2023 г. за първи път е отчетено равнище под 20% – 19,9%, след което показателят е намалял до 18,7% през 2024 г. и до 15,8% през 2025 г.

България е втора по тежки материални лишения

През миналата година 15,0% от българите са били в тежко материално и социално лишение. Това са хора, които не могат да си позволят поне 7 от 13 стоки и услуги, приемани от повечето домакинства за желани или необходими за нормален живот. Средното равнище за ЕС е 6,3%, а по-висок дял е отчетен само в Румъния – 16,8%. В Гърция показателят е 14,9%.

Разликата между възрастните над 65 години и останалите възрастови групи при този показател е най-голяма именно в България. Евростат определя измерването с думите:

„Невъзможността да се плащат определени стоки или услуги може да се използва като мярка за абсолютна бедност.“

Трудно свързване на двата края и високо неравенство

Общо 76,9% от хората в България са имали поне известни затруднения да свързват двата края през 2025 г. Средното равнище за ЕС е 42,5%, а по-висок дял е отчетен само в Гърция – 87,1%. Като трудно или много трудно финансово положение на домакинството са определили ситуацията си 36,1% от българите при 17,6% средно за съюза.

Коефициентът на Джини, който измерва неравенството в доходите, е 37,7 за България при 29,2 средно за ЕС. Това е най-високата стойност сред държавите членки. Работата също не гарантира излизане от бедността – 11,5% от работещите в България са в риск от бедност, което е най-високият дял в съюза.

Рискът от бедност или социално изключване обхваща 29,0% от хората в България. Това е най-високото равнище в ЕС, преди Гърция с 27,5% и Румъния с 27,4%, при средно 20,9% за съюза. Рискът е по-висок в селските райони, а разликата между селата и градовете достига 19,9 процентни пункта.

Интернетът и развлеченията също са проблем

През 2025 г. 14,5% от българите не са могли да си позволят редовно участие в развлекателни дейности при 12,1% средно за ЕС. Домашен интернет за лични нужди е бил недостъпен за 5,9% от хората в България при 2% средно за съюза. По този показател по-висок дял има само в Румъния – 6,2%.

Наред с проблемите Евростат отчита и подобрения. Реалният медианен разполагаем доход в България е нараснал с поне 50% спрямо 2010 г., при 25,4% средно за ЕС. Делът на хората, които не могат да отопляват достатъчно домовете си, е намалял с 2,9 процентни пункта през 2025 г. Средната удовлетвореност от живота се е повишила от 5,4 през 2018 г. до 6,3 през 2025 г., но остава най-ниската в Европейския съюз при средна оценка 7,2.

Източници: vesti.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вие не сте добре

    1 0 Отговор
    А плодовете и зеленчуците по-достъпни ли са..рибата....!?!?

    12:12 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    2 1 Отговор
    Глупости , месото е най евтино от всички храни ...защото е некачествено и вредно !!!

    12:25 09.10.2026

  • 7 скарлет

    1 3 Отговор
    банани да има нали затова подскачахме, като маймуни 🍌

    12:27 09.10.2026

  • 8 Тягостно

    2 1 Отговор
    Докато четях статията, най-напред си помислих, че се имат предвид нашенските пенсионери. Но после се замислих как се гледат две деца, ако родителите им получават стандартните съвременни нашенски заплати.
    Ами ако е самотна майка с дете (не-ромка) и разчита само на заплатата си, без да има кой да й помага?
    Ами ако е разведена с две деца, а бившият съпруг си прави оглушки и е забравил, че има ангажимент спрямо децата си?

    12:29 09.10.2026

  • 9 Чочо

    1 0 Отговор
    Едва ли. С това качество на месото се изравни с зеленчуците и плодовете Така че всеки 6 и зеленчуци и плодове не може да си позволи

    12:39 09.10.2026

  • 10 Евстатий Доростолов

    2 0 Отговор
    Цените станаха европейски, а заплатите си останаха някъде по пътя към ЕС.

    12:44 09.10.2026

  • 11 НЕ ЗНАМ!!!

    0 0 Отговор
    Не знам кой какво може да си позволи, но гледам, че не мога да пресека улицата от автомобили, в хилядите ресторанти няма места, по границите с Гърция не можеш да преминеш от пътници, които ще летуват там и къде ли не…

    12:51 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Металика

    0 0 Отговор
    Тъно но истина :-(((

    13:11 09.10.2026

  • 14 14/88

    0 0 Отговор
    мько мисирска копипейстка

    "Всеки шести българин не може да си позволи месо
    8 Октомври, 2026 06:41"

    13:28 09.10.2026