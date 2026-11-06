Пеканов: Бюджет 2027 пази доходите и свива разходите

Бюджет 2027 съчетава запазване на доходната и социалната политика с ограничаване на разходите и мерки за икономически растеж. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов след представянето на план-сметката от премиера Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

По думите на Пеканов бюджетът предвижда плавна фискална консолидация, като основният фокус остава върху семействата с деца, учителите и младите лекари. Той заяви, че социалната подкрепа се засилва заради ценовия натиск през годината.

По-високи помощи за семейства и деца

Детските помощи за отглеждане на деца се увеличават с 18,5%, а еднократната помощ при раждане на дете нараства с 56% - от 191 на 300 евро. Майчинството при връщане на работа през втората година се повишава с 25 процентни пункта.

Предвижда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което според Пеканов ще спестява на семействата до 200 евро годишно. Месечните помощи за деца с увреждания се увеличават с до 704 евро.

„Държавният бюджет е внимателно балансиране между различни виждания - леви и десни, за централизация и за децентрализация, за повече пазар и за повече държава“, заяви Атанас Пеканов.

Данъчните облекчения за деца се увеличават с 63% и ще бъдат 5000, 10 000 и 15 000 евро от данъчната основа. Облекченията за деца с увреждания се удвояват.

Увеличения на пенсии и стипендии

В бюджета са заложени ръст на пенсиите със 7,8% и увеличение на учителските заплати със 7,5%. Стипендиите за ученици се повишават с 20%, а тези за докторанти - с 12,6%.

Пеканов посочи, че паралелно с това се планира намаляване на разходите. По негови думи делът им от брутния вътрешен продукт, който е 41% през 2025 г. и 44% през 2026 г., трябва да спадне до 38% през следващите три години.

Съкращения и промени в администрацията

Предвижда се съкращаване на 5042 щатни бройки в държавната администрация, включително в сектор „Сигурност“ и в Министерството на вътрешните работи. Заплатите в секторите „Отбрана“ и „Вътрешни работи“ се замразяват.

Плановете включват още консолидация на териториални структури с дублиращи се функции, контрол върху обществените поръчки и договорите, както и ограничаване на капиталови разходи, определени като нереалистични. Предвижда се и промяна, с която автоматичният механизъм за индексация на минималната работна заплата да бъде отменен, при запазено увеличение на възнаграждението с близо 7%.

Мерки за инвестиции и растеж

Прагът за регистрация по ДДС се увеличава до 60 000 евро през следващата година, като е предвидено да нараства и през следващите години. Залагат се данъчни облекчения за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и средства за индустриални зони и паркове.

Според Пеканов чрез законови промени и международни партньорства ще се привлича частен капитал за големи инфраструктурни проекти, така че те да не се финансират изцяло от държавния бюджет. „Бюджетът със сигурност не е перфектен, защото такъв няма“, каза вицепремиерът.