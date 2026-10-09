Близо 1,74 млн. българи са посетили Турция за 8 месеца

Близо 1,74 милиона българи са посетили Турция през първите осем месеца на 2026 г. – 1 738 991 посещения, или около 5% от всички чуждестранни посещения в страната за периода. Данните на турското Министерство на културата и туризма показват минимален спад от 0,4% спрямо същите месеци на 2025 г.

Само през август Турция е регистрирала 244 062 посещения на български граждани. За сравнение, през цялата 2025 г. посещенията от България са били 2 808 357. По този показател България заема пето място сред чуждестранните пазари за Турция – след Русия, Германия, Великобритания и Иран.

Турция е лидер сред организираните почивки на поляците

Паралелно с устойчивия интерес от България Турция запазва водещата си позиция и на полския пазар на организирани почивки. Според доклада на Полската туристическа камара за летния сезон 2026 г. Турция е избрана от 28,3% от клиентите на туристически агенции.

Гърция е на второ място с 18%, следвана от Египет с 13,6%, Испания с 9,6% и България със 7,5%. Турция, Гърция и Египет събират общо около 60% от продажбите на организирани почивки за чужбина. Важно уточнение е, че данните се отнасят до туристически пакети, закупени чрез агенции, а не до всички пътувания на поляците зад граница.

Най-силна е позицията на турското Средиземноморие. Турската Ривиера заема 21,6% от пазара на регионалните дестинации, предпочитани от полските туристи. Между 2010 и 2025 г. броят на полските посетители в Анталия се е увеличил с приблизително 462%, докато за Турция като цяло ръстът е около 347%.

Фокусът се измества към по-дълъг сезон

През 2024 г. жителите на Полша са осъществили 16,4 милиона туристически пътувания в чужбина. Разходите на поляците над 15 години за пътувания с нощувки зад граница са достигнали 45,2 милиарда злоти, което е увеличение от 12,6% за една година.

На този фон председателят на Съюза на средиземноморските хотелиери и оператори Каан Кашиф Кавалоглу заявява: „Турция трябва не само да увеличава броя на посетителите, но и да предлага нови причини за пътуване.“ По думите му пакетните почивки и системата „всичко включено“ трябва да бъдат запазени, но да се допълнят с културни, природни и спортни преживявания.

Целта е туристическият сезон да бъде разширен отвъд летните месеци. За Анталия това означава привличане на посетители през по-дълъг период и по-разнообразен профил на туристите, а не само увеличение на броя им.