Ударите в Черно море оскъпяват износа на българското зърно

Ударите по търговски кораби в Черно море вече повишават разходите за износ на българско зърно, предупреждават представители на сектора. По думите им някои компании отказват превози от български пристанища, а цените на морския транспорт и застраховките на товарите се увеличават.
България е нетен износител на зърно, като над 90% от износа преминава през пристанищата във Варна и Бургас. „Това може да създаде огромен проблем“, заявява председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов, цитиран от Нота телевизия. Според него рискът е едновременно логистичен и финансов.
В земеделския бранш посочват, че една от големите търговски компании е увеличила премията си с 3 евро на тон само за ден. Според капитан Димитър Димитров по-високият военен риск първоначално се поема от корабособственика, но впоследствие разходът се прехвърля към чартьора и товара.
Радостина Жекова от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите обръща внимание и на по-високите такси за преминаване през Босфора и Дарданелите. Тя предупреждава, че комбинацията от застраховки, транспорт и логистика намалява сумата, която производителите получават за продукцията си.
Разминаване в оценките за риска
Трафикът в Черно море продължава, но корабите избягват районите с повишен военен риск. Икономистът Преслав Райков заявява, че навлата и застраховките вече са по-скъпи, без да има съществен спад на корабоплаването. Никола Христов, член на управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти, оценява възможното увеличение на превоза на между 5 и 10 долара на тон.
Оценките на бранша се разминават с позицията на земеделския министър Пламен Абровски. На 9 октомври той заявява, че няма отказани кораби за или от България и не очаква поскъпване на зърното и слънчогледа, ако търговията продължи нормално. „Ако се появят такива, това може да окаже влияние върху цените“, казва министърът.
Производителите настояват държавата да подготви алтернативни маршрути за износ, включително чрез железопътен транспорт към Турция и Гърция. Според тях временно или трайно блокиране на морския транспорт би затруднило износа на милиони тонове зърно и би намалило приходите на земеделските стопани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...и по добре
Коментиран от #5, #8
12:02 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
12:08 11.10.2026
4 пак не разбрал?
не е ли редно субсидия да се плаща само за зърното което се продава във БЪЛГАРИЯ?
сега върнат парите от събсидията и дори да бъдат глобени ако много знаят и затвор
Коментиран от #7
12:18 11.10.2026
5 само да кажа
До коментар #1 от "...и по добре":много хора има за затвора в бг
12:19 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стенли
До коментар #4 от "пак не разбрал?":Това е така , но от друга страна субсидии за земеделска продукция получават и в Турция и в така наречената държава Северна Македония , които после изнасят включително и за България , с да не говорим и за Полша , доколкото чувам те карат , че на България и са необходими , милион и половина Тина зърно ,на ни сме произвели повече и излишъка се изнася , но дали действително масовия хляб в България се прави от българска хлебна пшеница , ние обикновените потребители не знаем 🤔🤨
12:26 11.10.2026
8 НАШТО ЖИТО Е ТРЕТИРАНО
До коментар #1 от "...и по добре":ДО БЕЗОБРАЗИЕ С ХИМИКАЛИ.ЕДНО ВРЕМЕ ИЗ ЖИТАТА ИМАШЕ МАКОВЕ И ПЛЕВЕЛИ СЯ ЕДНАААААА ТРЕВИЧКА НЕ МОЖЕШ ВИДЯ......СМЯТАЙТЕ КВО ПРЪСКАНЕ Е ПАДНАЛО. ЕДНО ВРЕМЕ СЕ ИЗКАРВАШЕ ДОО 400 КГ ЖИТО ОТ ДЕКАР СЯ 800 Е МИИИИИНИМУМ.....
12:33 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Павел Пенев
13:54 11.10.2026