Ударите в Черно море оскъпяват износа на българското зърно

Ударите по търговски кораби в Черно море вече повишават разходите за износ на българско зърно, предупреждават представители на сектора. По думите им някои компании отказват превози от български пристанища, а цените на морския транспорт и застраховките на товарите се увеличават.

България е нетен износител на зърно, като над 90% от износа преминава през пристанищата във Варна и Бургас. „Това може да създаде огромен проблем“, заявява председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов, цитиран от Нота телевизия. Според него рискът е едновременно логистичен и финансов.

В земеделския бранш посочват, че една от големите търговски компании е увеличила премията си с 3 евро на тон само за ден. Според капитан Димитър Димитров по-високият военен риск първоначално се поема от корабособственика, но впоследствие разходът се прехвърля към чартьора и товара.

Радостина Жекова от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите обръща внимание и на по-високите такси за преминаване през Босфора и Дарданелите. Тя предупреждава, че комбинацията от застраховки, транспорт и логистика намалява сумата, която производителите получават за продукцията си.

Разминаване в оценките за риска

Трафикът в Черно море продължава, но корабите избягват районите с повишен военен риск. Икономистът Преслав Райков заявява, че навлата и застраховките вече са по-скъпи, без да има съществен спад на корабоплаването. Никола Христов, член на управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти, оценява възможното увеличение на превоза на между 5 и 10 долара на тон.

Оценките на бранша се разминават с позицията на земеделския министър Пламен Абровски. На 9 октомври той заявява, че няма отказани кораби за или от България и не очаква поскъпване на зърното и слънчогледа, ако търговията продължи нормално. „Ако се появят такива, това може да окаже влияние върху цените“, казва министърът.

Производителите настояват държавата да подготви алтернативни маршрути за износ, включително чрез железопътен транспорт към Турция и Гърция. Според тях временно или трайно блокиране на морския транспорт би затруднило износа на милиони тонове зърно и би намалило приходите на земеделските стопани.