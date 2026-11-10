Бумът на изкуствения интелект прикрива рискове за световната икономика

Бързото развитие на изкуствения интелект се превръща в един от основните двигатели на световната икономика, но същевременно прикрива натрупващи се структурни проблеми. Огромните инвестиции в центрове за данни, полупроводници и технологична инфраструктура подкрепят растежа, докато високите цени на енергията, държавните дългове и финансовите дисбаланси продължават да създават рискове. Това показват анализи на аг. Bloomberg и последните оценки на Международния валутен фонд.

Според актуализираната прогноза на МВФ световната икономика ще нарасне с 3,1% през 2026 г. и с 3,4% през 2027 г. Фондът отчита, че бизнесът продължава да се приспособява към поредицата от икономически сътресения, а финансовите пазари запазват сравнително оптимистични очаквания благодарение на технологичния сектор.

Тази устойчивост обаче може да се окаже подвеждаща. Инвестициите в изкуствен интелект са концентрирани в ограничен брой компании и държави, докато традиционни отрасли и развиващи се икономики срещат затруднения при привличането на капитал.

Все по-голяма част от международните финансови потоци се насочва към технологичната инфраструктура. Това ограничава ресурсите, които биха могли да бъдат инвестирани в други сектори или в държавни облигации, и увеличава зависимостта на пазарите от бъдещата възвръщаемост на AI проектите.

Допълнителен риск създават високите оценки на технологичните компании. Ако очакваното повишаване на производителността не се реализира достатъчно бързо, инвеститорите могат да преоценят перспективите пред сектора. Подобно развитие би могло да предизвика сътресения не само на фондовите пазари, но и в икономиките, които разчитат на износа на полупроводници и оборудване за центрове за данни.

Особено уязвими са азиатските държави, които заемат ключово място във веригите за доставки на технологичната индустрия. Според анализ, евентуална рязка корекция на пазара на изкуствен интелект може да засегне региона чрез спад на износа, отлив на капитали и поскъпване на финансирането.

Международният валутен фонд предупреждава и за съчетаването на няколко неблагоприятни фактора – продължителен енергиен шок, висока задлъжнялост и неравномерно разпределение на ползите от технологичния напредък.