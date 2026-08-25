Пожарът в Хасковско: 13-годишен запалил сухи треви, „за да види какво ще стане“

13-годишно момче е причинило големия пожар край Хасково, който вече трети ден гори между селата Динево, Малево, Криво поле, Корен и военния полигон „Корен“. Огънят е обхванал близо 14 000 декара, а община Хасково обяви частично бедствено положение.
По данни на полицията момчето е било с друг 13-годишен свой приятел край местен микроязовир. Двете деца са пушили цигари, когато момчето запалило със запалка сухите треви – по думите му „за да ги почисти и да види какво ще стане“.
Вятърът обаче бързо разпалил огъня. Децата се опитали да го потушат с подръчни средства, но не успели. Изплашили се и избягали към близкото село, където се укрили.
След проведените оперативно-издирвателни действия двете момчета са установени и са били отведени в полицията заедно с родителите си. При разговорите едното признало, че е запалило тревата, а другото потвърдило случилото се като очевидец.
Тъй като децата са малолетни, те не носят наказателна отговорност по Наказателния кодекс. Материалите по случая ще бъдат изпратени на Районната прокуратура в Хасково.
Възможно е санкции да бъдат наложени на родителите. Според полицията максималната глоба може да достигне 1000 евро, но размерът ѝ ще бъде определен след приключване на проверката и установяване на всички обстоятелства.
Междувременно пожарът вече е локализиран, но не е напълно потушен. На терен остават шест пожарни екипа, които следят периметъра за нови огнища.
Най-сериозен остава фронтът между Динево и Малево, който е с дължина около 3 километра. Там е направена допълнителна просека, за да се спре разпространението на огъня.
Над 2000 декара от засегнатата площ са горски фонд, като част от него е унищожен. Изгорели са и земеделски площи, сухи треви и храсти. Няма нанесени щети по сгради и населени места.
Частичното бедствено положение в четирите села ще остане в сила до четвъртък, тъй като пожарът е локализиран, но все още има тлеещи огнища.
„Засегнати са много земеделски територии, на които собствениците получават субсидии, но културите и пасища са унищожени. За да не претърпят санкции от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обявяваме частично бедствено положение“, обясни зам.-кметът на Хасково Динко Тенев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбирач
08:48 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 80% от българите са ...
Коментиран от #5
08:50 25.08.2026
4 оня с коня
Проблема идваше като узнаят родители те ти.
08:52 25.08.2026
5 Абе
До коментар #3 от "80% от българите са ...":На теб не ти е ясно още.... 99,9 ℅ от българите са.....
08:54 25.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Люси
08:56 25.08.2026
8 Пустиня(к)
08:56 25.08.2026
9 Стига
08:58 25.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чума
09:01 25.08.2026
12 Лоло
Коментиран от #15
09:02 25.08.2026
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:05 25.08.2026
14 Дедо ви
09:06 25.08.2026
15 Кочо
До коментар #12 от "Лоло":Свидетелствам! На един комшия изчезаха анетата! Това, преди десетилетия, когато почти във всеки селски двор имаше поне няколко животинчета! Голямо търсене и в един момент чуват в един имот, че блеят и плачат от жажда, или познали гласа на стопанина ! Някакви цигани ги затворили там за приватизация! Бащата дава указания на 11 годишния си син - Сине! Тези булуци ни направиха голяма мръсотия! Трябва да отмъстим! Ще ги запалим! Ти ще свършиш тази работа, защото никой няма право да те осъди, а мене ще ме осъдят! Един път вече бях в затвора...! Майката скача - Ти на какво го учиш!? Той - Те трябва да разберат, че не могат да се ееават с нас...! По миналата година едно посред бял ден запали бурнясали дворове до дома на англичанин, защото купил една къща, като изпреварил майка му и баща му, които имат бизнес с изкупуване на всички къщи и препродаване след някакъв фасаден ремонт! Никакви последствия!
09:18 25.08.2026
16 то за тия гори никой не се грижи
09:37 25.08.2026
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09:50 25.08.2026