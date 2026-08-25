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Пожарът в Хасковско: 13-годишен запалил сухи треви, „за да види какво ще стане“

Пожарът в Хасковско: 13-годишен запалил сухи треви, „за да види какво ще стане“

25 Август, 2026 08:36 792 17

  • пожар-
  • хасковско-
  • 13-годишен

Частично бедствено положение е обявено в няколко села

Пожарът в Хасковско: 13-годишен запалил сухи треви, „за да види какво ще стане“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

13-годишно момче е причинило големия пожар край Хасково, който вече трети ден гори между селата Динево, Малево, Криво поле, Корен и военния полигон „Корен“. Огънят е обхванал близо 14 000 декара, а община Хасково обяви частично бедствено положение.

По данни на полицията момчето е било с друг 13-годишен свой приятел край местен микроязовир. Двете деца са пушили цигари, когато момчето запалило със запалка сухите треви – по думите му „за да ги почисти и да види какво ще стане“.

Вятърът обаче бързо разпалил огъня. Децата се опитали да го потушат с подръчни средства, но не успели. Изплашили се и избягали към близкото село, където се укрили.

След проведените оперативно-издирвателни действия двете момчета са установени и са били отведени в полицията заедно с родителите си. При разговорите едното признало, че е запалило тревата, а другото потвърдило случилото се като очевидец.

Тъй като децата са малолетни, те не носят наказателна отговорност по Наказателния кодекс. Материалите по случая ще бъдат изпратени на Районната прокуратура в Хасково.

Възможно е санкции да бъдат наложени на родителите. Според полицията максималната глоба може да достигне 1000 евро, но размерът ѝ ще бъде определен след приключване на проверката и установяване на всички обстоятелства.

Междувременно пожарът вече е локализиран, но не е напълно потушен. На терен остават шест пожарни екипа, които следят периметъра за нови огнища.

Най-сериозен остава фронтът между Динево и Малево, който е с дължина около 3 километра. Там е направена допълнителна просека, за да се спре разпространението на огъня.

Над 2000 декара от засегнатата площ са горски фонд, като част от него е унищожен. Изгорели са и земеделски площи, сухи треви и храсти. Няма нанесени щети по сгради и населени места.

Частичното бедствено положение в четирите села ще остане в сила до четвъртък, тъй като пожарът е локализиран, но все още има тлеещи огнища.

„Засегнати са много земеделски територии, на които собствениците получават субсидии, но културите и пасища са унищожени. За да не претърпят санкции от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обявяваме частично бедствено положение“, обясни зам.-кметът на Хасково Динко Тенев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    23 1 Отговор
    Разбира се. Това е бъдещето на България

    08:48 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 80% от българите са ...

    18 0 Отговор
    кое не ви е ясно още?

    Коментиран от #5

    08:50 25.08.2026

  • 4 оня с коня

    19 1 Отговор
    Едно време не беше проблем даскала да те зашлеви.
    Проблема идваше като узнаят родители те ти.

    08:52 25.08.2026

  • 5 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "80% от българите са ...":

    На теб не ти е ясно още.... 99,9 ℅ от българите са.....

    08:54 25.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Люси

    11 0 Отговор
    Само солидни глоби за Ганя!

    08:56 25.08.2026

  • 8 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    Яз, така, кат бех лапе, бех запалил тревите до един трафопост у детската градина, да видим кво ше стане. Е, дрътия ме скърши от бой с каиша. Ма са бех наплашил яко, кат видех, че не моем да го угасим огъна.

    08:56 25.08.2026

  • 9 Стига

    5 1 Отговор
    разказвали приказси за малоумни. Вършете си работата, за която ви плащат

    08:58 25.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чума

    7 1 Отговор
    Прочистиха района от тревясали с години бурени и гюрлуци! Браво, младежи! Когато падне дъждец, ще поникне хубава зелена тревица! Естествен райграс! Но, трябва да се поддържа, а няма толкова магарета да пасат, както преди и добре,че са децата да прочистят занемарения терен! Някои получват субсидии, уж да поддържат пасища, но нищо не подържат само скубят субсидията! Минат с трактора, бутнат 2 тръна и дай пари!

    09:01 25.08.2026

  • 12 Лоло

    8 0 Отговор
    С 2 думи всеки под 14 или дори 18 може да запали половин България срещу 1000€

    Коментиран от #15

    09:02 25.08.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 0 Отговор
    През моето социалистическо детство държаха кибрита много далеч от децата. Не просто физически, това беше правило N:1. Не, че не можехме да намерим кибрит, ама знаехме че не трябва!

    09:05 25.08.2026

  • 14 Дедо ви

    7 0 Отговор
    Децата са си деца, всеки от нас може да си спомни за безумни и опасни игри. Но за това са родителите - със съвети и ако се налага с шамарчета да правят корекции в настройките. Не с брутален побой след като белята е стнала, а ежедневно побутване при забелязано отклонение. Учудва ме мнение - на учителите за това им плащат и същите родители да нападат учителите с думите: Кой си ти, че да правиш забележка, гледай си науката.

    09:06 25.08.2026

  • 15 Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лоло":

    Свидетелствам! На един комшия изчезаха анетата! Това, преди десетилетия, когато почти във всеки селски двор имаше поне няколко животинчета! Голямо търсене и в един момент чуват в един имот, че блеят и плачат от жажда, или познали гласа на стопанина ! Някакви цигани ги затворили там за приватизация! Бащата дава указания на 11 годишния си син - Сине! Тези булуци ни направиха голяма мръсотия! Трябва да отмъстим! Ще ги запалим! Ти ще свършиш тази работа, защото никой няма право да те осъди, а мене ще ме осъдят! Един път вече бях в затвора...! Майката скача - Ти на какво го учиш!? Той - Те трябва да разберат, че не могат да се ееават с нас...! По миналата година едно посред бял ден запали бурнясали дворове до дома на англичанин, защото купил една къща, като изпреварил майка му и баща му, които имат бизнес с изкупуване на всички къщи и препродаване след някакъв фасаден ремонт! Никакви последствия!

    09:18 25.08.2026

  • 16 то за тия гори никой не се грижи

    0 0 Отговор
    дървета, храсти, шубраци , буреняци , къпини, плевели . На снимки се видя изсъхналата част от гората е около 60 процента . трябва да се почисти . маха се сламата . Изрязват се изсъхналите дървета и храсти и се носят за подпалки . така остава зелена гора . Която трудно ще се запали и трудно ще гори . Изсъхналата гора пречи на зелената гора да се разрастне . Така прехвалената гора е грозна гледка за туриста . Лешоядите и мечките не я ядат също . Един вид изгорели 10 000 декара , но 60 проценти не били никаква гора . Слама и изсъхнали разтения . лъжци .

    09:37 25.08.2026

  • 17 Пълни

    0 0 Отговор
    измишльотини !

    09:50 25.08.2026

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