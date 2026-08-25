Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Застой в нивото е отчетен при постовете Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра – повишение с 4 см.
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
Хидроложката обстановка остава усложнена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #3
09:13 25.08.2026
2 Вече
Е, ако е до коляно, ще топнеме главата...
09:17 25.08.2026
3 Спешно
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Да върнат по националното радио предаването "Нивото на реката в сантиметри", на български, френски и руски, че на руснаците може да им потрябва пак..
09:28 25.08.2026