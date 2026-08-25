Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Застой в нивото е отчетен при постовете Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра – повишение с 4 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.