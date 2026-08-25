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Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав

Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав

25 Август, 2026 09:11 489 3

  • река дунав-
  • оряхово-
  • никопол

През последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път

Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Застой в нивото е отчетен при постовете Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра – повишение с 4 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Ма нали има градушка после и дъж вале? Що нема вОда?!?

    Коментиран от #3

    09:13 25.08.2026

  • 2 Вече

    3 0 Отговор
    Може ли да топнемемъдаците или още е до коляно?
    Е, ако е до коляно, ще топнеме главата...

    09:17 25.08.2026

  • 3 Спешно

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Да върнат по националното радио предаването "Нивото на реката в сантиметри", на български, френски и руски, че на руснаците може да им потрябва пак..

    09:28 25.08.2026

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