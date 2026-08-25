Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов се класира за втория кръг в Роухямптън

Иван Иванов се класира за втория кръг в Роухямптън

25 Август, 2026 08:50 483 0

  • иван иванов-
  • сингъл-
  • тенис-
  • турнира-
  • кортове-
  • чалънджър-
  • роухямптън-
  • англия

Илиян Радулов загуби от Джоанъс Мънди

Иван Иванов се класира за втория кръг в Роухямптън - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия), който е с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният българин победи с 6:0, 3:6, 6:4 30-годишния представител на домакините Райън Пенистън за два часа и две минути игра.


Иванов започна великолепно срещата и спечели първия сет с 6:0 само за 25 минути. Той обаче допусна пробив още в първия гейм на втората част, а след още един загубен сервис гейм в деветия гейм отстъпи с 3:6.

Националът показа страхотен характер в третата решителна част. Той изостана с 0:3, но изравни за 3:3. След 3:4 Иванов спечели три поредни гейма и триумфира с победата.


С успеха си Иванов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира на 542-ро място. Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу победителя от мача между третия поставен британец Аластър Грей и сънародника му Джордж Лофхагън.


Друг национал на България Илиян Радулов загуби в първия кръг на сингъл със 7:6(0), 1:6, 4:6 от Джоанъс Мънди (Великобритания) за час и 54 минути. През предходната седмица 21-годишният Радулов победи този съперник на друг турнир в Роухямптън.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове