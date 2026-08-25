Томас Лафчис пред ФАКТИ: Разликата между АЕК и другите отбори, с които Левски игра досега, е голяма

„Левски“ се изправя пред едно от най-сериозните си изпитания в европейските клубни турнири, а преди реванша с АЕК (0:0 в първия мач) въпросът е доколко „сините“ могат да използват натрупаната игрова практика и да се противопоставят на отбор с многократно по-големи финансови възможности. АЕК остава по-стойностният състав, но ранният натиск на домакините може да се превърне във възможност за „Левски“. Това прогнозира пред ФАКТИ Томас Лафчис, бивш президент на Левски.



- Господин Лафчис, след първия мач с АЕК как оценявате представянето на „Левски“ и промени ли се според вас съотношението на силите между двата отбора?

- Не мисля. Със сигурност АЕК е по-стойностният отбор, защото те все пак имат бюджет, който стига до 100 милиона евро. Левски се представи много достойно в първия мач. Не искам да се връщам към другите мачове от квалификациите, които успя Левски да спечели, за да пробие до тук. Левски игра добър футбол, спечели тези срещи, за да стигне до последното стъпало за влизане в Шампионската лига. Разбира се, трудно ще е срещу такъв отбор като АЕК, защото те имат много класни футболисти, а и разликата между другите отбори, които Левски срещна дотук, и АЕК е голяма.

Единственото, което ме кара да си мисля, че Левски има добри шансове, е това, че тази среща ще бъде третият официален мач на АЕК. За разлика от нас - Левски, които имаме десетина и повече вече натрупани мачове.

- Значи да разбираме, че чисто игровата практика, която Левски вече има до момента, е един от плюсовете…

- Да. На АЕК - не знам как са си водили подготовката, това им е трети официален мач. За разлика от Левски, които вече имаме 6 мача в квалификациите, а и в първенството. Натрупаха се ни 10 мача, което е добре. И ако се върна няколко години назад, когато елиминирахме ПАОК, който също като стойност и като играчи е по-добър отбор, но ги отстранихме тогава, защото те имаха 20 дни подготовка и не бяха играли никакви официални мачове. А и тогава ние бяхме доста по-напред чисто в игрови план.

- Какво не видяхме от силата на АЕК в София? Какво не се получи в играта на АЕК?

- Първо не видяхме публиката им. АЕК имат страхотен стадион, който със сигурност ще бъде изпълнен до край. Не е като стадион „Васил Левски“ с огромна писта и публиката да е далеч от терена. АЕК имат един изключителен треньор, който успя да победи Олимпиакос, ПАОК и Панатинайкос през миналия сезон. Отборът на АЕК играе доста добър футбол, имат класни футболисти във всички линии, имат равностойни футболисти, купуват футболисти за доста пари. Докато в Левски, доколкото виждам, за първа година се развързва някакъв бюджет и така можем да привлечем футболисти, но и така ние пак стигаме до футболисти от Б група на Португалия, от трета дивизия в Бразилия. Просто нямаме как да си позволим да купим играч за 10-12 милиона евро. А АЕК могат да си го позволят. АЕК играят атакуващ футбол и не се очаква отборът да си промени тактиката. АЕК имат силни нападатели и на собствен терен играят доста агресивно.

- Доста агресивно или доста просто различно може да очакваме да бъде поведението на АЕК в реванша?

- И по-агресивно, и по-различно. Убеден съм, че ще се опитат в първите 20 минути да вкарат гол, което пък трябва да даде шанс на нашите момчета да удържат тези първи 15-20 минути и ако успее да се развие някоя добра контраатака… Във футбола всичко е възможно.

- Според вас Левски разчита повече на колектива, отколкото на индивидуалната класа. Виждате ли го това като вече наложен стил на игра в отбора?

- Не знам дали в Левски се разчита повече на колектив, но със сигурност това е една от целите на треньора. Също така със сигурност в Левски има индивидуални футболисти с много добро качество и те го показват - независимо откъде идват, че имат добра стойност и взаимодействат помежду си добре, така че да решават мачове.

- На какво трябва да се обърне внимание в състава на Левски преди реванша с АЕК, от ваша гледна точка?

- Като цяло Левски не виждам да си сменя много подхода, когато играе. Левски демонстрира почти един и същи футбол. Виждаме, че Веласкес се опитва да варира - да вкарва и да вади играчи, които според него ще свършат по-добра работа. Според мен просто Левски трябва да се подготви да възприеме тази игра с първоначален натиск, който ще наложи АЕК. Левски със сигурност има бързи нападатели и ако допуснем АЕК да ни притисне в нашата половина, но се защитаваме успешно, защо не на контраатака да направим някакъв резултат, който да е добър в хода на мача.