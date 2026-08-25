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Украйна повдигна обвинения на началникa на руската армия Валери Герасимов във военни престъпления
  Тема: Украйна

Украйна повдигна обвинения на началникa на руската армия Валери Герасимов във военни престъпления

25 Август, 2026 09:01 1 189 73

  • украйна-
  • валери герасимов-
  • русия-
  • военни престъпления

Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли 2026 г.

Украйна повдигна обвинения на началникa на руската армия Валери Герасимов във военни престъпления - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на Генералния щаб на руската армия и първи заместник-министър на отбраната генерал Валери Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украйна.

Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли 2026 г., когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети "Циркон" и "Искандер-М".

По данни на ССУ при атаката са били ранени и над 100 души, от които 70 са били хоспитализирани. Значителни щети са били нанесени и на повече от 20 жилищни сгради в различни части на Киев.

Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той самият остава на територията на Русия.

ССУ припомни, че през юни 2024 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Герасимов по обвинения във военни престъпления срещу цивилни в Украйна. Обвиненията са свързани с прякото му участие в руските ракетни удари срещу украинската енергийна инфраструктура през 2022 и 2023 г.

Според украинските власти 30 души са загинали при руската атака срещу Киев на 2 юли, като са регистрирани щети във всички райони на града.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я па тия

    65 8 Отговор
    Фашисти повдигат обвинения...-докаде се докара Европа...

    09:03 25.08.2026

  • 2 хаха

    42 4 Отговор
    Победителите не ги съдят ...

    09:03 25.08.2026

  • 3 Унищожаването на цивилни е приоритет

    11 42 Отговор
    Както за Хитлер така и за Путин

    Това е нещо абсолютно нормално за ниските комплексирани Диктатори

    Коментиран от #4, #32

    09:03 25.08.2026

  • 4 Глупости Сталин е бил висок 1.60

    7 24 Отговор

    До коментар #3 от "Унищожаването на цивилни е приоритет":

    И пак е избил 25 милиона Руснаци

    Коментиран от #25

    09:04 25.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Слава Украйна

    13 42 Отговор
    Героем слава

    Русия Утече у кАнала

    09:05 25.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Маскалия нали е блата

    11 27 Отговор
    яко затъна в блатото!

    09:05 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ревящ Купей

    8 21 Отговор
    Кога ще вземем купянск кога?

    Коментиран от #24

    09:05 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    30 3 Отговор
    Аооо....... колко са яки украинците!!!
    Сега сигурно ще идат да го арестуват......
    Но незнайно защо, ще тръгнат към Полша, и..........газ към Слънчака!!!

    09:07 25.08.2026

  • 14 Слава украйна

    4 28 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #62

    09:07 25.08.2026

  • 15 Позор след позор

    6 15 Отговор
    А уж бяха вторая !!

    Коментиран от #19

    09:08 25.08.2026

  • 16 Народ

    9 7 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    Коментиран от #22

    09:08 25.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Жорко

    8 4 Отговор
    Да бе,а срещу руснаците не нали,айде у лево !

    09:09 25.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хихихи

    16 0 Отговор
    Смешници жалки …

    09:14 25.08.2026

  • 21 Истината

    18 3 Отговор
    Смъркача е абсолютно бита карта пътник е отвсякъде … иначе фашагите джафкайте и се не бойте …

    09:18 25.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 МайТапчията

    16 2 Отговор
    Герасимов премести с небрежна усмивка смело топа по шахматната дъска ....

    09:20 25.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Щом казваш

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Глупости Сталин е бил висок 1.60":

    Сигурно четеш уикилийкс..?

    09:21 25.08.2026

  • 26 Герасимов рече и отсече:

    13 1 Отговор
    Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главната прокуратура 100 години трудови лагери в тундрата на Сибир

    09:21 25.08.2026

  • 27 Име

    13 1 Отговор
    Долни бандеровски мизерници!

    09:22 25.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Келнер

    3 4 Отговор
    И тоз няма да мре в леглото си.

    09:23 25.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Странно

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Унищожаването на цивилни е приоритет":

    Что си мислиш, че хората вярват на такива дивотии?
    Тук, четат и коментират, има-няма 20-30 човека и всички са на ясно кой цели нарочно граждански обекти ..

    09:25 25.08.2026

  • 33 Въпрос

    11 1 Отговор
    Ами що не го арестувате генерала нали ЕС е сила ? С шарени байряци не става работата …

    09:25 25.08.2026

  • 34 Историк

    6 12 Отговор
    Засега няма сила, още по-малко законна, която да спре тези главорези да извършват варварски жестоки военни престъпления срещу Украйна. За тези терористи не съществуват никакви закони. Какво като Путин има издадена заповед за арест от съда в Хага? Нищо. Това е най-страшното, нищо освен сила не може да ги спре!

    Коментиран от #36, #42, #45, #55, #59

    09:25 25.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 стоян георгиев- мерцедеса

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Муци👄 ,отрони някоя сълза и ще те успокои ,ако не помага пробвай малка водка с диазепам и после веднага полирай дебърцина .От личен опит знам ,че помага .

    Коментиран от #44

    09:28 25.08.2026

  • 37 Трай , ма....

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Фалшив веган! Що все ме мамиш, че като ми пиешпротеините си лапал само растителни масла? Щото пиеш от радтящия ли?

    09:29 25.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 7 Отговор
    Са СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.

    09:33 25.08.2026

  • 42 Мислител

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Имаш впредвид силите които смазаха и унищожиха нацистките убиици заедно с геноцидният им ген нали ? На прав път си и това е реалната и истинската история !

    09:33 25.08.2026

  • 43 Мутата

    6 1 Отговор
    .............. и той го премести в другият крачул

    09:33 25.08.2026

  • 44 Чиниш ми се

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев- мерцедеса":

    Дърт, закоравял минедчия.

    Коментиран от #53

    09:34 25.08.2026

  • 45 Браво!

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Казано като от истински партиен секретар.

    09:36 25.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Механик

    7 1 Отговор
    Тия па само врякат и замърсяват ефира . Повдигали обвинения?! Не разбрахте ли, че вече тия песни не минават?Не разбрах т ли, че Нетаняху и Тръмп размиха всички граници и никакви ООН-ета не важат, а руснаците още не са ви ударили като хората?
    Омръзнахте на всички! Вечер побеждавате, сутрин ревете че ви бият, а по обед просите.

    09:38 25.08.2026

  • 50 Тролейбус

    3 1 Отговор
    Ако обичате да изтриете сутрешните столчета, че докато тръгнат на даскало и им забранят соц мрежите, съвсем са се разпищолили. Хем неграмотни, хем нахални.

    09:40 25.08.2026

  • 51 Анонимен

    2 0 Отговор
    ХА-ХА-ХА!

    09:41 25.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ха ха ха ...

    5 0 Отговор
    тия ептен ги апе кучето ...

    09:44 25.08.2026

  • 55 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Ааййиииии майикуууууу! Ного си умно бе.
    Почваш изречението със "Засега няма сила която да ги спре" и го завършваш с "...нищо освен сила не може да ги спре!"
    Мамайкуууууууууу, ма ногу си ми лабавичко бе!
    И помни- НЯМА СИЛА КОЯТО ДА СПРЕ РУСИЯ! НЯМА!

    09:45 25.08.2026

  • 56 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 4 Отговор
    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #63

    09:45 25.08.2026

  • 57 Като си помисля

    3 1 Отговор
    Нацистите безцеремонни убиици , нагли и надути стрелящи по беззащитни хора , измъчващи и експериментиращи позорно хиляди невинни в концлагерите и осъдени за нечовешкият си геноцид докъде са я докарали ….

    09:46 25.08.2026

  • 58 Ммммм

    4 1 Отговор
    Хахаха.само глупости и тъпотии в този сайт

    09:46 25.08.2026

  • 59 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Ти си историк, колкото Зеленски е президент! Толкова глупави историци няма!

    09:47 25.08.2026

  • 60 Българин

    3 1 Отговор
    А цивилните руски жертви? Война като на война.Зеленски иска продължаване на войната с цел да победи Русия.Няма как да стане.Трябва мир.

    09:47 25.08.2026

  • 61 Българин

    1 3 Отговор
    Цялото ръководство на русия са доказани нацисти, започнали агресивна война с милиони убити, за да налагат "интересите си".
    Присъдата може да е само една.
    Въпросът е кога ще бъде изпълнена.

    Коментиран от #65, #71

    09:47 25.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #69

    09:49 25.08.2026

  • 64 А МОЧАТА?

    1 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #66

    09:49 25.08.2026

  • 65 давай бай Асане

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Българин":

    Хайде плувай към Одеса. Чувам всичко било хубаво там. Нямало обсада. МИ6 контролирало пристанищата, гарантирано ще ти е забавно и ще те посрещнат с овации.

    09:49 25.08.2026

  • 66 що мучиш ва козляк

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "А МОЧАТА?":

    Без смазка ли ти го възстановиха ?

    09:50 25.08.2026

  • 67 33333

    2 1 Отговор
    А Украйна която беше убила хиляди руснаци,поляци и евреи,кога ще бъде съдена? Нацистите трябва да бъдат съдени.

    09:50 25.08.2026

  • 68 Само питам

    1 1 Отговор
    А бай Дончо отворили протока тая сутрин ?

    09:51 25.08.2026

  • 69 читател

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Поне на един човек от народа помогнал ли е ?

    09:52 25.08.2026

  • 70 Толерирането

    2 1 Отговор
    На нацистката пропаганда трябва да бъде наказуемо престъпление следвано от тежки присъди ! Не случайно за манипулативната журналистика са предвидени тежки международни санкции !

    09:52 25.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 5 години от Киев за два дня

    0 1 Отговор
    Този има ли бункер?

    09:55 25.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

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