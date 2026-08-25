Украйна повдигна обвинения на началникa на руската армия Валери Герасимов във военни престъпления

Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на Генералния щаб на руската армия и първи заместник-министър на отбраната генерал Валери Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украйна.
Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли 2026 г., когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети "Циркон" и "Искандер-М".
По данни на ССУ при атаката са били ранени и над 100 души, от които 70 са били хоспитализирани. Значителни щети са били нанесени и на повече от 20 жилищни сгради в различни части на Киев.
Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той самият остава на територията на Русия.
ССУ припомни, че през юни 2024 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Герасимов по обвинения във военни престъпления срещу цивилни в Украйна. Обвиненията са свързани с прякото му участие в руските ракетни удари срещу украинската енергийна инфраструктура през 2022 и 2023 г.
Според украинските власти 30 души са загинали при руската атака срещу Киев на 2 юли, като са регистрирани щети във всички райони на града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я па тия
09:03 25.08.2026
2 хаха
09:03 25.08.2026
3 Унищожаването на цивилни е приоритет
Това е нещо абсолютно нормално за ниските комплексирани Диктатори
Коментиран от #4, #32
09:03 25.08.2026
4 Глупости Сталин е бил висок 1.60
До коментар #3 от "Унищожаването на цивилни е приоритет":И пак е избил 25 милиона Руснаци
Коментиран от #25
09:04 25.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Слава Украйна
Русия Утече у кАнала
09:05 25.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Маскалия нали е блата
09:05 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ревящ Купей
Коментиран от #24
09:05 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пич
Сега сигурно ще идат да го арестуват......
Но незнайно защо, ще тръгнат към Полша, и..........газ към Слънчака!!!
09:07 25.08.2026
14 Слава украйна
Коментиран от #62
09:07 25.08.2026
15 Позор след позор
Коментиран от #19
09:08 25.08.2026
16 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
Коментиран от #22
09:08 25.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Жорко
09:09 25.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хихихи
09:14 25.08.2026
21 Истината
09:18 25.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 МайТапчията
09:20 25.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Щом казваш
До коментар #4 от "Глупости Сталин е бил висок 1.60":Сигурно четеш уикилийкс..?
09:21 25.08.2026
26 Герасимов рече и отсече:
09:21 25.08.2026
27 Име
09:22 25.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Келнер
09:23 25.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Странно
До коментар #3 от "Унищожаването на цивилни е приоритет":Что си мислиш, че хората вярват на такива дивотии?
Тук, четат и коментират, има-няма 20-30 човека и всички са на ясно кой цели нарочно граждански обекти ..
09:25 25.08.2026
33 Въпрос
09:25 25.08.2026
34 Историк
Коментиран от #36, #42, #45, #55, #59
09:25 25.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 стоян георгиев- мерцедеса
До коментар #34 от "Историк":Муци👄 ,отрони някоя сълза и ще те успокои ,ако не помага пробвай малка водка с диазепам и после веднага полирай дебърцина .От личен опит знам ,че помага .
Коментиран от #44
09:28 25.08.2026
37 Трай , ма....
До коментар #30 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Фалшив веган! Що все ме мамиш, че като ми пиешпротеините си лапал само растителни масла? Щото пиеш от радтящия ли?
09:29 25.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.
09:33 25.08.2026
42 Мислител
До коментар #34 от "Историк":Имаш впредвид силите които смазаха и унищожиха нацистките убиици заедно с геноцидният им ген нали ? На прав път си и това е реалната и истинската история !
09:33 25.08.2026
43 Мутата
09:33 25.08.2026
44 Чиниш ми се
До коментар #36 от "стоян георгиев- мерцедеса":Дърт, закоравял минедчия.
Коментиран от #53
09:34 25.08.2026
45 Браво!
До коментар #34 от "Историк":Казано като от истински партиен секретар.
09:36 25.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Механик
Омръзнахте на всички! Вечер побеждавате, сутрин ревете че ви бият, а по обед просите.
09:38 25.08.2026
50 Тролейбус
09:40 25.08.2026
51 Анонимен
09:41 25.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ха ха ха ...
09:44 25.08.2026
55 Механик
До коментар #34 от "Историк":Ааййиииии майикуууууу! Ного си умно бе.
Почваш изречението със "Засега няма сила която да ги спре" и го завършваш с "...нищо освен сила не може да ги спре!"
Мамайкуууууууууу, ма ногу си ми лабавичко бе!
И помни- НЯМА СИЛА КОЯТО ДА СПРЕ РУСИЯ! НЯМА!
09:45 25.08.2026
56 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #63
09:45 25.08.2026
57 Като си помисля
09:46 25.08.2026
58 Ммммм
09:46 25.08.2026
59 Анонимен
До коментар #34 от "Историк":Ти си историк, колкото Зеленски е президент! Толкова глупави историци няма!
09:47 25.08.2026
60 Българин
09:47 25.08.2026
61 Българин
Присъдата може да е само една.
Въпросът е кога ще бъде изпълнена.
Коментиран от #65, #71
09:47 25.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #56 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!
Коментиран от #69
09:49 25.08.2026
64 А МОЧАТА?
Коментиран от #66
09:49 25.08.2026
65 давай бай Асане
До коментар #61 от "Българин":Хайде плувай към Одеса. Чувам всичко било хубаво там. Нямало обсада. МИ6 контролирало пристанищата, гарантирано ще ти е забавно и ще те посрещнат с овации.
09:49 25.08.2026
66 що мучиш ва козляк
До коментар #64 от "А МОЧАТА?":Без смазка ли ти го възстановиха ?
09:50 25.08.2026
67 33333
09:50 25.08.2026
68 Само питам
09:51 25.08.2026
69 читател
До коментар #63 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Поне на един човек от народа помогнал ли е ?
09:52 25.08.2026
70 Толерирането
09:52 25.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 5 години от Киев за два дня
09:55 25.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.