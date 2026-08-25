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Барселона с интерес към Серу Гираси

Барселона с интерес към Серу Гираси

25 Август, 2026 09:12 406 1

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Каталунците проучват възможността за трансфер на нападателя на Борусия Дортмунд, докато финансовите условия остават под въпрос

Барселона с интерес към Серу Гираси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни ръководството на Барселона засили усилията си да намери класен централен нападател, след като шансовете за привличане на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид рязко намаляха. Каталунският гранд не губи време и вече е отправил запитване към Борусия Дортмунд относно статута на Серу Гираси – един от най-резултатните нападатели в Бундеслигата през изминалия сезон.

Гвинейският национал впечатли футболната общественост с изключителното си представяне – 22 попадения и 6 асистенции в 46 срещи за „жълто-черните“. Не е изненада, че интересът към него е огромен – според авторитетния германски вестник „Билд“, цели седем водещи европейски клуба, сред които и Барселона, следят изкъсо ситуацията около нападателя. Цената на Гираси е определена на малко над 50 милиона евро – сума, която изглежда напълно постижима за „блаугранас“, особено след като бяха готови да извадят двойно повече за Алварес.

Въпреки че трансферната сума не е непреодолима, заплатата на Гираси може да се окаже препъникамък. Нападателят получава 10 милиона евро годишно – възнаграждение, което може да затрудни Барселона, предвид строгите финансови ограничения, наложени от Ла Лига. Каталунците ще трябва да балансират бюджета си внимателно, за да не нарушат правилата за финансов феърплей.

Интересното е, че Борусия Дортмунд проявява сериозен интерес към един от най-обещаващите таланти на Барселона – Хектор Форт. Испанският клуб е готов да се раздели с младия защитник срещу сума от малко над 10 милиона евро. Подобна сделка би могла да улесни преговорите между двата клуба и да отвори вратата за пристигането на Гираси на „Камп Ноу“.


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