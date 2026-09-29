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Новата власт в Лондон! Британският премиер Анди Бърнам ще търси консенсус за бъдещите отношения с ЕС

Новата власт в Лондон! Британският премиер Анди Бърнам ще търси консенсус за бъдещите отношения с ЕС

29 Септември, 2026 23:18 496 3

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Британският премиер заяви, че ще покани всички политически партии да участват в работата на националната комисия и ще се стреми да получи тяхната подкрепа за нужните избирателни реформи

Новата власт в Лондон! Британският премиер Анди Бърнам ще търси консенсус за бъдещите отношения с ЕС - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че ще представи възможностите, с които Великобритания разполага, за да поддържа бъдещите си отношения с Европейския съюз и допълни, че ще се стреми към постигането на консенсус, който да спомогне за оформянето на партньорството със Съюза, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Брекзит донесе повече вреди, отколкото ползи. Ще се възползвам от срещата на върха между Великобритания и ЕС, за да изложа пред вас и пред страната какви според мен са различните варианти пред Обединеното кралство за поддържането на дългосрочни отношения с нашите европейски партньори", посочи Бърнам по време на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул.

"Ще видя дали ще успеем да постигнем консенсус по този въпрос", допълни британският премиер.

Бърнам изтъкна също, че неговата Лейбъристка партия ще оспори следващите избори, като се ангажира да внесе промени в избирателната система.

Той направи това изявление, след като обяви, че ще създаде национална комисия за промени в избирателната система.

"Ще се включим в следващите избори с програма, в която се поема ангажимент за промяна на избирателната система", подчерта Бърнам.

Британският премиер заяви, че ще покани всички политически партии да участват в работата на националната комисия и ще се стреми да получи тяхната подкрепа за нужните избирателни реформи.

Бърнам посочи също, че правителството му ще създаде национална служба за социална помощ, която ще бъде безплатна на мястото, където се предоставят услугите ѝ, предаде Ройтерс.

"Това ще бъде система, вписваща се в най-добрите традиции на партията, където всеки дава своя принос и всеки е осигурен. Нейните услуги ще бъдат безплатни на мястото на ползване и няма да ви се начисляват такси, които да бъдат плащани от основната ви държавна пенсия", посочи Бърнам на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул.

Британският премиер уточни, че ще представи планираната система пред избирателите на следващите избори.

Следващите избори във Великобритания ще се произведат през 2029 г., припомня Ройтерс.


Великобритания
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