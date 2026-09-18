Канада обмисля "асоциирано членство" в ЕС, Тръмп заплаши с мита в отговор

Световните медии обсъждат днес намерението на Канада за "асоциирано членство" в ЕС, изразено от канадския премиер Марк Карни по време на посещението му в Страсбург, както и заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да "спре" търговията с блока заради "смехотворното" според него предложение.

Великобритания:

"Тръмп заплашва да прекрати търговията с ЕС заради "смехотворното" предложение за членство на Канада", гласи заглавието на британския в. "Гардиън".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши ЕС със "сериозни мита" и прекратяване на търговията, след като блокът предложи Канада да стане първият асоцииран член - идея, която той осмя като "смехотворна".

Тръмп заяви, че ако ЕС продължи с плана, Вашингтон може да наложи "много сериозни мита или да спре търговията с Европа". Той добави: "Ако е добро намерение, добре. Ако е лошо намерение, ще наложим много тежки мита на Европа."

Премиерът на Канада Марк Карни се обърна към Европейския парламент ден след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен покани страната му да стане първият "асоцииран член" на ЕС.

Фон дер Лайен предложи по-тясно сътрудничество в областта на технологиите, отбраната и енергетиката, като заяви пред Европейския парламент, че в момент когато демокрациите са изправени пред разделение в "международната система, основана на правила", Брюксел и Отава трябва да се сближат още повече.

"Това не е партньорство, насочено срещу някого", подчерта тя.

В отговор на думите на Тръмп, френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад заяви вчера, че Вашингтон няма правомощия да налага вето върху решенията на ЕС.

"Не е работа на Съединените щати или на когото и да било да определя политическата и геополитическата посока на европейците. Имаме отношения с Канада и сме напълно в правото си да се стремим да ги задълбочим", отбеляза Адад пред медиите.

Говорител на Европейската комисия също подчерта, че председателка Фон дер Лайен ясно е заявила, че "предложеното засилване на отношенията с Канада не е насочено срещу никого, а е за нашата обща сила".

Карни призова за "уникален съюз" с ЕС в момент, когато Канада се стреми да намали силната си зависимост от търговията със САЩ. След срещите си с европейските лидери в Страсбург в сряда той описа ЕС и Канада като "естествени партньори, обединени от общи ценности" и заяви, че двете страни са фокусирани върху "по-дълбоко партньорство, което укрепва взаимния ни суверенитет, за да създаде повече възможности и просперитет за нашите народи".

Карни обвинява Тръмп, че използва търговията като "средство за натиск", пише британският в. "Индипендънт".

Премиерът на Канада обвини президента на САЩ в използване на икономическа принуда след заплахата на Тръмп да наложи мита на ЕС. В обръщението си пред Европейския парламент в четвъртък канадският премиер заяви пред депутатите, че икономически инструменти се използват за "принуда" и "оказване на натиск". Той предупреди за "ерозия на демократичните норми", подчертава изданието. "Икономическата интеграция вече се превръща в оръжие, митата се използват за оказване на натиск", заяви Карни, без да споменава Тръмп поименно. "Финансови механизми се използват за принуда. Веригите за доставки представляват слаби точки, които могат да бъдат експлоатирани."

Карни настоя, че Канада не се стреми към доминираща позиция, нито към влияние над другите, а ще работи в сътрудничество с Европа за доброто на двете страни. Освен това страната няма за цел "да стане пълноправен член на Европейския съюз", а партньорството им ще се основава на "различна рамка".

Усмихнат, премиерът добави, че партньорството не цели да бъде "съперническа сила с по-добри маниери", още един очевиден намек към конфликтите на Тръмп с европейските държави, което предизвика смях сред депутатите.

Тръмп каза пред журналисти в сряда, че пактът може да бъде възприет като "враждебен акт" в зависимост от съдържанието на евентуалното споразумение. Той вече е заплашвал с мита както Европа, така и Отава, и се е хвалил, че може да превърне Канада в "51-вия щат" на САЩ. През юли тази година той наложи 50% мита върху всички канадски стоки, от алкохол до стикове за хокей.

Според дипломатически източници на "Политико" обаче европейските столици са били изненадани от съобщението и че то е предизвикало значително объркване, отбелязва в. "Индипендънт".

Макар да има малко подробности за това какво би означавало "асоциирано" членство, Карни каза пред парламента, че част от сътрудничеството би включвало по-свободно движение между ЕС и Канада за работа и обучение, участие на Канада в европейското производство на втечнен природен газ и създаване на съвместни рамки относно използването на изкуствен интелект (ИИ).

САЩ:

Карни призова за споразумение между ЕС и Канада на фона на "свирепа буря", пише в. "Ню Йорк таймс", като визира заплахите на Тръмп.

Премиерът заяви пред евродепутатите, че този ход ще помогне да се гарантират суверенитетът и независимостта на неговата страна. Всичко това се случва на фона на отношенията между САЩ и Канада, които са достигнали най-ниското си равнище в историята, отбелязва американското издание.

"Карни подкрепи по-тесни връзки с ЕС въпреки предупреждението на Тръмп", пише в. "Вашингтон пост".

Пренебрегвайки новите заплахи от президента Доналд Тръмп, канадският премиер Марк Карни представи вчера убедителни аргументи за по-тясно сближаване с Европейския съюз на фона на враждебността от страна на Вашингтон.

В речта си пред Европейския парламент канадският премиер изложи своята визия за задълбочаване на връзките, от осигуряване на полезни изкопаеми от критична важност до предоставяне на възможности за работа без визи за гражданите.

Той приветства предложението за "асоциирано членство", но се въздържа от пълна подкрепа на идеята. Карни заяви, че двете страни ще определят бъдещия си съюз заедно.

Докато Карни се изправя срещу митата на Тръмп и неговата реторика за превръщане на Канада в "51-вия щат", европейското предложение подчертава как администрацията на Тръмп променя отношенията на САЩ с някогашните им най-близки съюзници. Митата и заплахите за анексиране срещу съюзници от НАТО накараха много дългогодишни партньори на САЩ да търсят нови начини да защитят интересите си.

Карни не даде подробности за отправената покана, но очерта стъпки, чрез които Европа и Канада могат да се защитят в променящия се свят. "Това е свирепа буря. Самотно дърво ще падне в нея", каза той. "Цяла гора - не."

Според дипломат от ЕС, пожелал анонимност, няколко държави членки имат резерви относно създаването на нов тип членство, макар че повечето подкрепят засилено партньорство с Канада. Блокът има различни форми на споразумения за търговия и пътуване с партньори извън своите граници, включително с Норвегия и Великобритания.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола допусна вчера, че разговорите с Карни могат да открият нов път за държави извън Европа, които не могат да станат членове, но желаят да се доближат повече до блока, отбелязва в. "Вашингтон пост".

Франция:

Способен ли е Тръмп наистина да спре търговията между ЕС и САЩ, в ущърб на американската общественост, пита френският в. "Паризиен" след неговото предупреждение в сряда.

Подложени на американски мита и на конкуренцията от Китай, Брюксел и Отава се стремят да надградят вече значителното си сътрудничество: търговията между ЕС и Канада е нараснала с 80% от 2016 г. насам.

Френският в. "Монд" от своя страна напомня думите на Карни след речта му пред Европарламента в Страсбург: "Никой няма да ни диктува нашата култура, нито с кого можем да сключваме споразумения".