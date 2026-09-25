Грешка или премерен ход? Защо Джорджа Мелони пропусна форума на високо равнище на ООН

Италианският премиер Джорджа Мелони беше сред големите отсъстващи от Годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „РАИ Нюз“ и др, пише БТА.

Медиите припомнят, че досега Мелони е била три пъти на Годишната сесия на Общото събрание на ООН. Дебютът си тя направи през 2023 г., почти година след като нейната дясна коалиция спечели изборите в Италия през есента на 2022 г. През 2024 г. италианският премиер присъства на сесията на Общото събрание, на предхождащата я среща за бъдещето на планетата и на церемония, на която Атлантическият съвет я награди с отличието си „Личност на годината“. Тези събития бяха повод за Мелони да произнесе общо три речи в Ню Йорк тогава. Миналата година тя отново говори от трибуната на Общото събрание на ООН, призовавайки за реформа на световната организация.

Отсъствието на италианския премиер от тазгодишния форум беше остро разкритикувана от италиански опозиционни партии и техните лидери, сред които бившите премиери Джузепе Конте и Матео Ренци, които са ръководители съответно на антисистемното „Движение 5 звезди“ и на центристката партия „Италия Вива“. Опозицията подчерта, че в момент, в който в ООН лидери от цял свят дискутират горещи досиета, сред които Украйна, Иран, палестинската кауза, изкуственият интелект, борбата с климатичните промени или миграцията, Мелони отсъства.

За първи път от 15 години италиански премиер пропуска Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, отбелязват италианските медии. Официалният аргумент на Мелони беше, че има натоварен работен график в родината си и затова не може да пътува до САЩ.

Привърженици на италианската лидерка посочват, че и други чуждестранни лидери пропускат тази година сесията на Общото събрание на ООН. Там не присъства индийският премиер Нарендра Моди, нито германският канцлер Фридрих Мерц. Китайският президент Си Цзинпин също не дойде в Ню Йорк, а предпочете да гостува на американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон. Самият Тръмп се задържа на форума само един ден и се върна във федералната столица, за да се посвети на срещи и разговори с китайския президент. Така отпаднаха хипотезите, че в Ню Йорк той би могъл да се срещне с израелския премиер или с президента на Иран. Но в първия ден от общополитическите дебати на високо равнище Тръмп все пак проведе поредица от важни срещи.

Според анализатори избягвайки пътуването до Ню Йорк, Мелони е избегнала възможността да се засече там с Тръмп, с когото отношенията ѝ все още са хладни след разрива, настъпил през пролетта заради критиките на Тръмп срещу папа Лъв Четиринадесети и заради отказа на Италия да позволи на американски самолети да използват италиански бази за бойни мисии в Иран. За последно Тръмп и Мелони се видяха по време на пленарната сесия на срещата на върха на НАТО в Анкара, като в кулоарите на това събитие Тръмп отново изрази разочарованието си от италианското ръководство затова, че не е помогнало на САЩ във войната в Иран. Преди това двамата се видяха на срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция и след това Тръмп обвини Мелони, че го умолявала да се снима с него, за да повиши рейтинга си у дома. Мелони на свой ред обвини Тръмп, че говори неверни неща и му препоръча да гледа собствения си рейтинг. Оттогава в Италия и САЩ дипломати работят за кулисите за подобряване на двустранните отношения, за които самата Мелони неотдавна изрази съжаление, че не са се развили както тя е очаквала.

Критиките на опозицията относно отсъствието на Мелони от форума на върха на ООН в Ню Йорк се засилиха още повече, когато вечерта на 23 септември, докато отвъд Атлантика се редуваха да произнасят речи редица европейски лидери, италианският премиер се появи в Кралския дворец на Милано на гала вечерята за откриване на Миланската седмица на модата. За светското събитие Мелони позира с наситено тъмносин костюм с панталон и риза с цвят слонова кост на модната къща „Ермано Шервино“. Гала вечерята беше организирана от Миланската община и от Националната камара на модата на Италия, отбелязва изданието „Тудей.ит“.

Пред журналисти Мелони заяви, че с присъствието си на Седмицата на модата в Милано е искала да покаже, че нейното правителство подкрепя модната индустрия и е съпричастно с проблемите ѝ. „Мисля, че тази година е особено правилно да съм тук, в един не много лесен момент за отрасъла, който въпреки трудностите продължава да дава големи резултати“, заяви Мелони. Тя добави, че правителството иска да благодари на модния отрасъл, който допринася за икономиката на Италия, за нейната сила и представителност по света.

В отговор на критиките на опозицията към Мелони, че си губи времето да парадира на бляскави модни прояви, вместо да заяви позициите на Италия по време на сериозни срещи на върха, италианското дясно издание „Либеро“ припомня, че модата представлява един стратегически сектор в Италия, който съставлява около 5 процента от националния БВП и дава работа на един милион души. Присъствието на италианския премиер на важно модно събитие, получаващо международен отзвук, показва, че стратегията на правителството е да насърчава „Произведеното в Италия“. Това пък свидетелства за едно конкретна и прагматична политика, водена от Мелони, коментира изданието.

В Ню Йорк през това време италианската позиция по глобалните въпроси беше отстоявана от външния министър Антонио Таяни, който е лидер на десноцентристката партия „Форца Италия“, предаде АНСА. От трибуната на Общото събрание той заяви, че ООН трябва да си върне способността да действа решително. Таяни предложи и реформа на Съвета за сигурност. "Обединените нации бяха създадени, за да не позволят насилието да се превърне в единствен закон. Но за да остане вярна на тази мисия, организацията трябва да си върне способността да взема решения и най-вече да действа.", каза Таяни. Той добави, че твърде често организацията изглежда "безсилна", а Съветът за сигурност прилича на "елитарен клуб". "Ние избираме силата на закона пред закона на силния, избираме силата на политиката пред силата на грубата сила. Това е посланието, което Италия отправя към Обединените нации днес. Мирът не е наследство, гарантирано завинаги. Той е ежедневна отговорност. Трябва твърдо да го отстояваме. Трябва търпеливо да го градим. Трябва да се стремим към него, без никога да се предаваме", каза още Таяни.

Критици на управляващите в Италия подчертаха, че Таяни е повторил тезите, формулирани от Мелони в нейната реч пред Общото събрание миналата година и не е казал нищо ново, с което да открои Италия като важен фактор на международната сцена.

Участието на външния министър във форума на високо равнище на ООН в Ню Йорк беше засенчено и от продължаващата полемиката и подигравки в Италия, които предизвикаха негови думи от края на миналата седмица. Тогава в опит да насърчи избирателите да гласуват за умерената десница вместо за крайнодесни партии, Таяни прибягна до метафора, свързана с външността на жените, от която излезе, че жените с къси поли и с впечатляващ външен вид са ненадеждни и че може да се разчита само на жените с неугледен вид и с дълги поли. Това породи възмутени реакции от страна на редица представителки на италианската политика. Самата Мелони на два пъти трябваше да отговори на журналистически въпроси относно това изказване на външния си министър. Тя го определи като думи, които са прозвучали зле, не са били разбрани правилно и са били преекспонирани от медиите и опозицията. Самият Таяни от Ню Йорк поднесе извиненията си към италианските жени и каза, че не е искал да ги обиди, припомнят агенция АНСА и вестниците "Република" и "Стампа".

Привърженици на Мелони казват, че тя пропуска форума на високо равнище на ООН в Ню Йорк, защото се е фокусирала в изготвянето на бюджета за следващата година. Това ще бъде последният бюджет, предложен от нейното правителство преди предстоящите през 2027 парламентарни избори. Мерките, включени в него, неизменно ще рефлектират върху предизборната кампания за вота догодина, отбелязват АНСА, „РАИ Нюз“ и други италиански медии.

Италианският премиер даде тази седмица и поредица от интервюта, в които защити политиката на правителството си и планираните от него реформи.

Една от тези реформи е тази на изборното законодателство. Тя беше обсъждана и подложена на вот в началото на лятото в долната парламентарна камара (Камарата на депутатите). Там депутатите чрез тайно гласуване отхвърлиха предвидената в нея възможност за преференции в избирателните листи. След това реформата беше обсъдена в горната парламентарна камара (Сената), където в средата на настоящия месец беше одобрена с явно гласуване в пленарната зала. При този вот мярката за пренареждане на листите съгласно преференции беше върната в текста на избирателната реформа. Сега променения текст се връща в долната камара за окончателни дискусии и финално гласуване, което Мелони обвърза с вот на доверие за нейното правителство. Има опасения обаче, че партиите ще поискат отново тайно гласуване на закона в долната камара и отново ще се обявят срещу преференциите. Когато за първи път в Камарата на депутатите преференциите бяха отхвърлени в началото на лятото, анализ на данните от пленарния вот показа, че срещу тях са гласували и представители на партии от управляващата коалиция, което означава, че има разнобой в редиците на управляващите по един ключов въпрос. Този разнобой не се видя при последващото гласуване в Сената, но според анализатори причината е, че в Сената не е разрешено да се провежда таен вот и така противниците на преференциите от управляващото дясно мнозинство не са посмели да гласуват открито срещу тях и да си навлекат гнева на Мелони.

Избирателната реформа предвижда и бонус от места в двете парламентарни камари за политическата сила, получила най-голям процент на изборите. Реформата изисква от партиите и да представят своя кандидат за премиер още в началото на предизборната кампания, предаде АНСА. Мелони казва, че мерките, заложени в реформата, ще направят в бъдеще страната много по-стабилна в политически план, а още преди да гласуват, избирателите ще са наясно кои са кандидатите за премиер на партиите. Опозицията обаче казва, че реформата цели да засили контрола на десницата върху властта.

Оставайки в Италия в седмицата преди дискусиите на избирателната реформа да навлязат във финалната права в Камарата на депутатите, Мелони следи внимателно ситуацията със законопроекта, отбелязват анализатори.

Друга мярка, която покара тези дни правителството на десницата, беше създаване на правна рамка за връщане на Италия към ядрената енергетика, от която страната се след аварията в Чернобил преди четири десетилетия. Тогава на референдум италианците се обявиха за закриване на атомните електроцентрали. Десницата обаче обяви това за недалновиден избор и каза, че ще работи за връщане към ядрената енергетика. Преди два дни италианският парламент одобри окончателно закона за ядрената енергия, припомнят АНСА и „РАИ Нюз“. „След почти 40 години Италия отново има законова рамка за производството на ядрена енергия. Смел и разумен избор. Днес внасяме електроенергия, произведена от атомните електроцентрали на съседни държави, но не можем да я произвеждаме сами. Този закон има за цел да промени това. Какво означава това за домакинствата и бизнеса? Означава по-голяма енергийна сигурност, по-малка зависимост от чужбина и по-малка уязвимост към международни кризи, чиято цена вече плащаме чрез сметките си за електроенергия. Означава стабилна енергия с ниски емисии“, заяви Мелони относно решението на парламента. Тя допълни, че става дума за внедряване на ядрени технологии от ново поколение, а не за рестарт на старите атомни електроцентрали. „Това беше ангажимент, поет пред италианците. Още един ангажимент, който изпълнихме“, подчерта Мелони.

Трета мярка, която неотдавна обяви италианския премиер, вчера беше одобрена на правителствено заседание. С нея се забранява носене на бурка и никаб (традиционни ислямски облекла, покриващи изцяло лицето) в държавните училища. За нарушителите е предвидена глоба до 1000 евро. Според Мелони никой в Италия не може да посещава училище, криейки лицето си. Мярката е насочена срещу онези, които отнемат свободата на момичетата в Италия, принуждавайки ги да крият лицата си, казва тя.

Правителственият указ, с който се въвежда тази забрана, предвижда още една обещана от Мелони мярка – въвеждане на таван от 30 процента върху броя на чуждестранните ученици в италианските класове. Мелони представи за първи път тази планирана от нея мярка в неделя по време на проява на младежкото движение на нейната партия „Италиански братя“. Опозицията веднага дефинира тази мярка като дискриминационна и пропагандна, и като лов на вещици срещу чуждестранните ученици в италианските училища, обобщават АНСА, „РАИ Нюз“, „Фанпейдж“ и „Ти Джи Ком 24“.

Подобен таван от 30 процента всъщност има от 2010 г., като той беше въведен с циркулярно писмо от тогавашната министърка на образованието Мариястела Джелмини, която беше част от четвъртото правителство на Силвио Берлускони, в което министър на младежта беше именно Мелони. Мярката, която не беше правнообвързваща, обаче се оказа неприложима на практика в райони в Италия, в които има много мигранти.

Броени дни след като Мелони обяви, че правителството ѝ ще приеме указ в тази насока, вчера дадената дума беше изпълнена. Мелони заяви, че въвеждането на таван от 30 процента означава, че италианчетата няма да се чувства като малцинство в класните стаи и че там няма да се създават своеобразни гета от чуждестранни ученици, които не владеят италиански език.

След приемането на указа снощи Мелони поясни, че не става дума просто за таван от 30 процента върху броя на чуждестранните ученици в един клас, а за таван от 30 процента върху онези ученици, които не владеят достатъчно добре италиански език. В указа се предвиждат повече средства за учене на италиански език, поясни още Мелони.

Ако едно дете има сериозни трудности в интеграцията в училище, то преподавателите ще могат да подават сигнал до социалните служби и тогава ако те установят, че родителите на детето не владеят добре италиански или изобщо не го говорят, те ще трябва да посещават безплатни курсове по италиански език. Ако родителите не спазят това задължение, то може да им бъде наложена глоба от между 200 и 1000 евро, стана ясно от разясненията на Мелони, но също и от тези на министъра на образованието Джузепе Валдитара, направени снощи, предадоха Франс прес, АНСА и Асошиейтед прес.

Според Валдитара недостатъчно владеене на италианския език възпрепятства образователния процес. Родителите трябва да участва в този процес и това е фундаментално за успехите на децата в училище. Ако един родител не може да помогне на децата си с уроците и домашните, просто защото не владее достатъчно добре италиански език или изобщо не го говори, това се отразява на детето в училище и то изостава от съучениците си, смята министърът. В момента в Италия има около 34 000 класа, в които делът на чуждестранните ученици надхвърля 30 процента, заяви Валдитара.

Съгласно плана на правителството таванът от 30 процента от ученици с недостатъчно добро владеене на италиански ще се прилага във всяка класна стая и ще се основава само на езиковите познания, а не на гражданството. Това означава, че този таван ще се прилага и по отношение на деца от други страни членки на ЕС, които не говорят италиански, отбелязва Асошиейтед прес.

„Ограничение от 30 процента на броя на учениците в клас, които не владеят италиански език на достатъчно добро ниво, повече инструменти за изучаване на нашия език и забрана на бурките и никабите в училищата - това са разумни мерки, които не разделят, а напротив насърчават истинската интеграция и гарантират равни възможности за всички ученици. Това е пътят, по който възнамеряваме да продължим. Една училищна система, която интегрира, без да се отказва от правилата, подкрепя онези, които са изправени пред най-големи предизвикателства и дава на всички възможност да започнат от една и съща изходна позиция“, подчерта вчера Мелони по повод одобрения от правителството проект на указ.

Според опозицията правителството на Мелони е приело точно този указ заради появата на нов политически конкурент в дясното пространство – новосъздадената партия „Национално бъдеще“ на пенсионирания генерал Роберто Ваначи, който подкрепя твърдите действия в областта на миграцията и говори и за реемиграция.

Според нова социологическа анкета по поръчка на „Скай Ти Джи 24“ рейтингът на партията на Роберто Ваначи „Национално бъдеще“ вече достига 8,1 процента, съобщава „Фанпейдж“.

В дясното пространство партията на Мелони има рейтинг от 26,5 процента, но нейните коалиционни партньори от крайнодясната „Лига“ на вицепремиера Матео Салвини и „Форца Италия“ на Таяни отбелязват пореден спад и рейтингът им е съответно от 5,1 и 7,3 процента. Малката дясна партия „Ние, умерените“, която също е в състава на управляващата коалиция, има рейтинг от един процент

В редиците на лявата опозиция левоцентристката Демократическа партия е с рейтинг от 21,1 процента, а „Движение 5 звезди“ – с 13,2 процента. „Съюз Зелени Левица“ има рейтинг от 5,9 процента. Проевропейската партия „Плюс Европа“ е с рейтинг от 1,6 процента.

В центъра „Италия Вива“ е с рейтинг от 2,2 процента, а „Действие“ на бившия министър на икономическото развитие Карло Календа е с рейтинг от 3,4 процента.

Ако левите и центристките партии се обединят в общ опозиционен фронт за изборите догодина, общият им процент ще е 47,4. Общият процент на управляващите четири десни партии е 39,9. Това означава, че единствено ако те се обединят с дясната партия на Ваначи общият им процент ще стане четиридесет и осем.

Засега Мелони открито не е дала индикации, че би се коалирала с Ваначи, но лидерът на "Национално бъдеще" заяви, че е готов да разговаря в тази насока, стига да не се налага партията му да прекрачва червените линии, които си е начертала, припомня „Фато куотидиано“. Мелони на този етап се опитва да предизвика разцепление в редиците на центъра, като благодари вчера открито на лидера на „Действие“ Календа за това, че е подкрепил в парламента закона, прокарван от десницата, за връщане на Италия към ядрената енергетика, припомня „Фанпейдж“.