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Михаил Маринов поема ВиК Варна

Михаил Маринов поема ВиК Варна

6 Октомври, 2026 10:33 565 3

  • михаил маринов-
  • вик варна

Той притежава и магистърска степен по икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла

Михаил Маринов поема ВиК Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Михаил Маринов поема ръководството на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Решението за неговото назначение бе взето на Общото събрание на акционерите на дружеството и вече е официално вписано в Търговския регистър.

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД обслужва 437 хиляди жители на територия от 3818 квадратни километра, обхващаща 12 общини: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово. Съдружници в дружеството са държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с 51% от капитала и 10 общини от областта с общо 49% .

Михаил Маринов е икономист и инженер по водоснабдяване и канализация (ВиК) с образователна степен бакалавър. Той притежава и магистърска степен по икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла. Инж. Маринов има дългогодишен професионален опит във водното дружество, където в периода от 2013 до 2023 година е заемал поста на заместник-управител, а през 2024 г. - управител.

Той ще ръководи „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД до провеждането на конкурс за избор на постоянен управител, който според разпоредбите на Закона за публичните предприятия ще бъде обявен от „Български ВиК холдинг“ ЕАД.


България
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  • 3 Гр.Тарифа, Испания

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