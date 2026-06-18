Шишков: Установихме 42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи във Варна

Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти във връзка с казуса в местността Баба Алино във Варна.

Шишков участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

Министърът съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. Резултатите за тези 42 удостоверения за търпимост са на базата на проверени над 300 документа. Установява се, че 41-42 сгради не са били построени преди 2001 г., тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 г. те не фигурират. За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения, посочи министърът.

В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, каза министър Шишков.

"Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега", каза Шишков.

За цялата местност Баба Алино регионалният министър съобщи, че е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество.

Попитан кой е трябвало да контролира незаконното строителство Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или Общината, Иван Шишков заяви, че за незаконното строителство там отговаря Общината, а относно трафопостовете ДНСК. Сега ДНСК си върши работата, но защо не го е правила преди не знам, не искам да ги оправдавам, коментира министърът. Според него обаче няма как ДНСК без да има сигнал, да реагира. По думите на министъра е проблематично мълчанието на местната власт, включително за неща, за които е можело да се потърси съдействие от държавната власт.

Сега всички ние вдигаме шум и кълбото започва да се разплита, каза Шишков.

Той подчерта, че държавата започва да си влиза в ролята и да проверява едно по едно. Когато обаче всички са направили така, че нищо да не се говори и коментира, естествено няма как и институциите, които биха искали да работят, да го правят. Информацията не е стигала до служителите в ДНСК, заяви Иван Шишков.

Той предположи, че може да се окаже, че има действащи трафопостове, които дават ток на определени сгради, без да имат разрешение за ползване, предава БТА. Според министъра става въпрос за изключително мащабна организация за незаконно строителство и за нарушение по Закона за устройство на територията. Случаят с местността Баба Алино ще се превърне в емблемата на една практика, която според министъра може би е разпространена в цяла Варна.

Иван Шишков обяви, че е поискал от шефа на ВиК Варна да даде обяснение по случая "Баба Алино".

А директорът на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Варна ще бъде уволнен в момента, в който отиде на работа, потвърди министърът и добави, че заповедта за уволнение е факт.