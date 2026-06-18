Шишков: Установихме 42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи във Варна

Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти във връзка с казуса в местността Баба Алино във Варна.
Шишков участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.
Министърът съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. Резултатите за тези 42 удостоверения за търпимост са на базата на проверени над 300 документа. Установява се, че 41-42 сгради не са били построени преди 2001 г., тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 г. те не фигурират. За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения, посочи министърът.
В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, каза министър Шишков.
"Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега", каза Шишков.
За цялата местност Баба Алино регионалният министър съобщи, че е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество.
Попитан кой е трябвало да контролира незаконното строителство Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или Общината, Иван Шишков заяви, че за незаконното строителство там отговаря Общината, а относно трафопостовете ДНСК. Сега ДНСК си върши работата, но защо не го е правила преди не знам, не искам да ги оправдавам, коментира министърът. Според него обаче няма как ДНСК без да има сигнал, да реагира. По думите на министъра е проблематично мълчанието на местната власт, включително за неща, за които е можело да се потърси съдействие от държавната власт.
Сега всички ние вдигаме шум и кълбото започва да се разплита, каза Шишков.
Той подчерта, че държавата започва да си влиза в ролята и да проверява едно по едно. Когато обаче всички са направили така, че нищо да не се говори и коментира, естествено няма как и институциите, които биха искали да работят, да го правят. Информацията не е стигала до служителите в ДНСК, заяви Иван Шишков.
Той предположи, че може да се окаже, че има действащи трафопостове, които дават ток на определени сгради, без да имат разрешение за ползване, предава БТА. Според министъра става въпрос за изключително мащабна организация за незаконно строителство и за нарушение по Закона за устройство на територията. Случаят с местността Баба Алино ще се превърне в емблемата на една практика, която според министъра може би е разпространена в цяла Варна.
Иван Шишков обяви, че е поискал от шефа на ВиК Варна да даде обяснение по случая "Баба Алино".
А директорът на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Варна ще бъде уволнен в момента, в който отиде на работа, потвърди министърът и добави, че заповедта за уволнение е факт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
И чии подпис стои на тях?
16:53 18.06.2026
2 И тук ли?!
16:54 18.06.2026
3 Интересно
И към коя подстанция са вързани? И как става това? все пак, говорим за гигавати мощности.
16:54 18.06.2026
4 Баба ви Алина
16:55 18.06.2026
5 Интересно
С фадромата трябва да изринем членовете на всички комисии! Няма да стане с лека ръка!
16:58 18.06.2026
6 Втпросът е
16:59 18.06.2026
7 Кога
17:00 18.06.2026
8 Горски
Коментиран от #20
17:00 18.06.2026
9 Ами сега
17:01 18.06.2026
10 На Баба Алино Дедото
17:01 18.06.2026
11 оБлажили се
Имало защо пепейците да организират протести срещу обвиненията за корупционна практика на благия варненски кмет.
17:02 18.06.2026
12 Тити
17:03 18.06.2026
13 хаха
Според местната администрация избраният цвят е „неуместен“ и оказва негативно влияние върху външния вид и архитектурната стойност на сградите в района. Къщата на музиканта се намира в престижния лондонски квартал Мейда Вейл, известен с добре запазената си историческа архитектура.
Сега да погледнем корумпираните байганьовци как процедират...
ХАХАХА
17:03 18.06.2026
14 Факт
- Над 40 фалшиви удостоверения за търпимост.
- Няколко незаконни трафопоста.
- Цял квартал с незаконни блокове.
- Буквално заграбена гора за строеж.
- 0 подведени под отговорност!!!!!
Коментиран от #17, #21
17:03 18.06.2026
15 Жичкаджия
Те къде са в цялата схема?
17:03 18.06.2026
16 Дориана
17:05 18.06.2026
17 хаха
До коментар #14 от "Факт":Да видим как имат съставени партиди от електроразпределителното дружество...с незаконни трафопостове.
17:06 18.06.2026
18 моля
Нека разберем истината. За сега е дума сршеу дума - двата лагера си прхвърлят вината.
А документираната фактология каква е?
17:09 18.06.2026
19 Отклоняване на вниманието
17:09 18.06.2026
20 Дориана
До коментар #8 от "Горски":Да, така е от много време се знаеше, че Кмета е корумпиран , макар, че той отричаше , но събитията така се подредиха , че излезе цялата мащабна корупционна схема край Варна Предишния кмет от ГЕРБ също е замесен.
17:09 18.06.2026
21 единственото обяснение
До коментар #14 от "Факт":е че тези безобразия са правени от хора с много дебели връзки и широки гърбове....
Толкова широки, че са покривали министерства и партийни централи.
Нямам друго обяснение.
17:12 18.06.2026
22 От чужбина
Друго интересно е, казаха, че много имоти са купени със заем от банка. Коя, чия банка? Украинска? Значи едни ги пращат на фронта на заколение, а на други дават пари за покупка на имот в чужбина. Или българска банка? Кога тези украинци, чужденци можаха да намерят добре платена работа в България и банката да им отпусне пари за жилище??? То за българите не дават така лесно!!!
17:13 18.06.2026
23 БЛАГО КОЦЕВ
17:13 18.06.2026