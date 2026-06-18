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Шишков: Установихме 42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи във Варна

Шишков: Установихме 42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи във Варна

18 Юни, 2026 16:52 607 23

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  • трафопост-
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  • днск-
  • удостоверения за търпимост-
  • вик варна

В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове

Шишков: Установихме 42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти във връзка с казуса в местността Баба Алино във Варна.

Шишков участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

Министърът съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. Резултатите за тези 42 удостоверения за търпимост са на базата на проверени над 300 документа. Установява се, че 41-42 сгради не са били построени преди 2001 г., тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 г. те не фигурират. За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения, посочи министърът.

В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, каза министър Шишков.

"Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега", каза Шишков.

За цялата местност Баба Алино регионалният министър съобщи, че е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество.

Попитан кой е трябвало да контролира незаконното строителство Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или Общината, Иван Шишков заяви, че за незаконното строителство там отговаря Общината, а относно трафопостовете ДНСК. Сега ДНСК си върши работата, но защо не го е правила преди не знам, не искам да ги оправдавам, коментира министърът. Според него обаче няма как ДНСК без да има сигнал, да реагира. По думите на министъра е проблематично мълчанието на местната власт, включително за неща, за които е можело да се потърси съдействие от държавната власт.

Сега всички ние вдигаме шум и кълбото започва да се разплита, каза Шишков.

Той подчерта, че държавата започва да си влиза в ролята и да проверява едно по едно. Когато обаче всички са направили така, че нищо да не се говори и коментира, естествено няма как и институциите, които биха искали да работят, да го правят. Информацията не е стигала до служителите в ДНСК, заяви Иван Шишков.

Той предположи, че може да се окаже, че има действащи трафопостове, които дават ток на определени сгради, без да имат разрешение за ползване, предава БТА. Според министъра става въпрос за изключително мащабна организация за незаконно строителство и за нарушение по Закона за устройство на територията. Случаят с местността Баба Алино ще се превърне в емблемата на една практика, която според министъра може би е разпространена в цяла Варна.

Иван Шишков обяви, че е поискал от шефа на ВиК Варна да даде обяснение по случая "Баба Алино".

А директорът на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Варна ще бъде уволнен в момента, в който отиде на работа, потвърди министърът и добави, че заповедта за уволнение е факт.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    12 0 Отговор
    42 фалшиви удостоверения???
    И чии подпис стои на тях?

    16:53 18.06.2026

  • 2 И тук ли?!

    13 2 Отговор
    Кмета Благомира Коцев-нищо не знае...?!

    16:54 18.06.2026

  • 3 Интересно

    10 0 Отговор
    Незаконни трафопостове????
    И към коя подстанция са вързани? И как става това? все пак, говорим за гигавати мощности.

    16:54 18.06.2026

  • 4 Баба ви Алина

    8 0 Отговор
    Нашите с Данчо ментата са оРгинал

    16:55 18.06.2026

  • 5 Интересно

    2 1 Отговор
    Каква е тази глупост? - "няма как ДНСК без да има сигнал, да реагира" - И ако няма сигнал, какво? Никой няма да предприеме нищо ли? Стърчи цял комплекс от незаконни строежи и една камара нищоправци на държавна заплата го заобикалят три години и се правят, че не го виждат, защото дедо Васю не бил подал сигнал?
    С фадромата трябва да изринем членовете на всички комисии! Няма да стане с лека ръка!

    16:58 18.06.2026

  • 6 Втпросът е

    6 0 Отговор
    Кой взе парите и каза ще видим

    16:59 18.06.2026

  • 7 Кога

    7 0 Отговор
    питам аз ще отрежат кабелите, ще затапят сондажите, ще спрат ли да извозват боклука, и всичко това за наша сметка?? Как се подава ток, вода в незаконни обекти?

    17:00 18.06.2026

  • 8 Горски

    8 0 Отговор
    Стига само с уволнения, кога ще има и присъди? Ако новото управление само за два месеца изкара на яве толкова мръсотия, как ли ще изглеждат нещата след година? Трябва да се блокират още сега продажби от собствеността на КУБ, за да може като ги осъдят и да си прибере общината и държавата парите. Иначе ше вземат дедовия и отново всичко за данъкоплатеца. Сетила се Мара да се побара, а пара ще възстановяваш ли от рушветите? Тоя вместо да е в затвора, се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. Корумпиран кмет! За него има 5 тома в прокуратурата и е въпрос на време да изквичи на умряло. КУБ директно казаха, че са му плащали, за да съдейства и са му обещали так.нар. "съксес фии". Сега кметчето се опитва да вземе завоя под натиска на общественото мнение. Целият град знае, че това далеч не е единственият незаконен проект, покровителстван от кмета. А инвеститор и всички съучастници по веригата някой ще ги съди ли? В тази държава имам усещането, че само ако пушиш трева си престъпник.

    Коментиран от #20

    17:00 18.06.2026

  • 9 Ами сега

    6 0 Отговор
    Кой хвърли камък в кацата с 💩💩💩- на 😂 😂😂

    17:01 18.06.2026

  • 10 На Баба Алино Дедото

    4 0 Отговор
    Абе да влизат с палките по канцелариите и мишките ще си кажат всичко!!!

    17:01 18.06.2026

  • 11 оБлажили се

    3 1 Отговор
    ------Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега-------
    Имало защо пепейците да организират протести срещу обвиненията за корупционна практика на благия варненски кмет.

    17:02 18.06.2026

  • 12 Тити

    8 0 Отговор
    Без участието на държавата такъв проект не може да се случи.

    17:03 18.06.2026

  • 13 хаха

    7 0 Отговор
    Лондонските власти са поискали от китариста на легендарната рок група Ролинг Стоунс Рони Ууд да пребоядиса розовата входна врата на дома си в черно.

    Според местната администрация избраният цвят е „неуместен“ и оказва негативно влияние върху външния вид и архитектурната стойност на сградите в района. Къщата на музиканта се намира в престижния лондонски квартал Мейда Вейл, известен с добре запазената си историческа архитектура.


    Сега да погледнем корумпираните байганьовци как процедират...
    ХАХАХА

    17:03 18.06.2026

  • 14 Факт

    6 0 Отговор
    Сметката до тук:
    - Над 40 фалшиви удостоверения за търпимост.
    - Няколко незаконни трафопоста.
    - Цял квартал с незаконни блокове.
    - Буквално заграбена гора за строеж.
    - 0 подведени под отговорност!!!!!

    Коментиран от #17, #21

    17:03 18.06.2026

  • 15 Жичкаджия

    5 0 Отговор
    Ама нали дадохме ЕРП-тата на европейски компании?
    Те къде са в цялата схема?

    17:03 18.06.2026

  • 16 Дориана

    4 0 Отговор
    Да се изсветлят всички корумпирани политици и чиновници, които са замесени с незаконните постройки край Варна Баба Алино .Всички незаконни постройки трябва да бъдат премахнати и Закона да се спази с най- голямата си строгост.

    17:05 18.06.2026

  • 17 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Да видим как имат съставени партиди от електроразпределителното дружество...с незаконни трафопостове.

    17:06 18.06.2026

  • 18 моля

    3 0 Отговор
    Публикувайте списъка на всички мишки, издали такива "търпимости", заедно с дадите на тези безобразия.
    Нека разберем истината. За сега е дума сршеу дума - двата лагера си прхвърлят вината.
    А документираната фактология каква е?

    17:09 18.06.2026

  • 19 Отклоняване на вниманието

    0 4 Отговор
    Докато хората на Крадев бият тъпана за някакви къщички през това време сключват договори и текат милиони към мафията

    17:09 18.06.2026

  • 20 Дориана

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Да, така е от много време се знаеше, че Кмета е корумпиран , макар, че той отричаше , но събитията така се подредиха , че излезе цялата мащабна корупционна схема край Варна Предишния кмет от ГЕРБ също е замесен.

    17:09 18.06.2026

  • 21 единственото обяснение

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    е че тези безобразия са правени от хора с много дебели връзки и широки гърбове....
    Толкова широки, че са покривали министерства и партийни централи.
    Нямам друго обяснение.

    17:12 18.06.2026

  • 22 От чужбина

    1 0 Отговор
    А тези трафопостове като са незаконни, кое точно им е незаконното? В крайна сметка ползвателите на електричество плащали ли са си сметките? Това е много интересно. Да не се окаже, че са ползвали ток безплатно, подобно на ци га ни те, а народа плаща сметките.
    Друго интересно е, казаха, че много имоти са купени със заем от банка. Коя, чия банка? Украинска? Значи едни ги пращат на фронта на заколение, а на други дават пари за покупка на имот в чужбина. Или българска банка? Кога тези украинци, чужденци можаха да намерят добре платена работа в България и банката да им отпусне пари за жилище??? То за българите не дават така лесно!!!

    17:13 18.06.2026

  • 23 БЛАГО КОЦЕВ

    2 0 Отговор
    Ъм я нищо не знам .

    17:13 18.06.2026

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