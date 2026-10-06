Румен Радев: Ясно е, че дроновете, ударили корабите, са или украински, или руски ВИДЕО

Все още не мога да кажа от коя страна са дроновете, атакували корабите. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно - или са руски, или са украински. Това заяви премиерът Румен Радев, който, след извънредния брифинг заради двата ударени кораба в Черно море.

Той участва в откриването на изложението на дронове и други безпилотни системи INTER DRONE EXPO 2026.

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Радев обясни и защо е закъснял за брифинга.

"Имахме видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз. Срещата бе по друг повод, за конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми, но аз споделих за това, което се случва в нашата извънредна икономическа зона. Изключително обезпокоително - това е факт", разкри премиерът.

Той обясни, че вече е информирал за случилото се Съвета на ЕС и НАТО. Но бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото има и по-тежки случаи на атака в териториални води.

"Това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата икономическа зона, но все още не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Тези въпроси се поставят под вниманието на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът. Но въпросът вече е поставен", обяви Радев. В Черно море непрекъснато се потопяват кораби, има непрекъснато удари с дронове. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция, защото когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват", разкри как стоят нещата от правна гледна точка Румен Радев.

Запитан дали трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), той бе категоричен, че са взети всички необходими мерки и обстановката се следи.

"Дали ще се свика КСНС зависи от президента Илияна Йотова. Но сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат, където не им е ясно, и тогава да говорят. Има голям риск КСНС да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация", коментира премиерът.

В момента ние сме взели всички необходими мерки. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. Той припомни, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата.

"Разбира се, това е решение на президента на Републиката, но вие виждате вече как някои политически сили спекулират. И при един КСНС, точно в предизборната обстановка, от некомпетентни хора ще чуем всякакви приумици."

Най-важното е да издирим хора, които са оцелели, това е наша първостепенна задача, обясни още Румен Радев. Според него не е добре, че Русия и Украйна си разменят удари с дронове, които излизат далеч извън техните граници и териториални води.