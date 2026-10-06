Румен Радев: Ясно е, че дроновете, ударили корабите, са или украински, или руски ВИДЕО

Все още не мога да кажа от коя страна са дроновете, атакували корабите. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно - или са руски, или са украински. Това заяви премиерът Румен Радев, който, след извънредния брифинг заради двата ударени кораба в Черно море.
Той участва в откриването на изложението на дронове и други безпилотни системи INTER DRONE EXPO 2026.
Радев обясни и защо е закъснял за брифинга.
"Имахме видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз. Срещата бе по друг повод, за конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми, но аз споделих за това, което се случва в нашата извънредна икономическа зона. Изключително обезпокоително - това е факт", разкри премиерът.
Той обясни, че вече е информирал за случилото се Съвета на ЕС и НАТО. Но бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото има и по-тежки случаи на атака в териториални води.
"Това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата икономическа зона, но все още не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Тези въпроси се поставят под вниманието на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът. Но въпросът вече е поставен", обяви Радев. В Черно море непрекъснато се потопяват кораби, има непрекъснато удари с дронове. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция, защото когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват", разкри как стоят нещата от правна гледна точка Румен Радев.
Запитан дали трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), той бе категоричен, че са взети всички необходими мерки и обстановката се следи.
"Дали ще се свика КСНС зависи от президента Илияна Йотова. Но сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат, където не им е ясно, и тогава да говорят. Има голям риск КСНС да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация", коментира премиерът.
В момента ние сме взели всички необходими мерки. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. Той припомни, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата.
"Разбира се, това е решение на президента на Републиката, но вие виждате вече как някои политически сили спекулират. И при един КСНС, точно в предизборната обстановка, от некомпетентни хора ще чуем всякакви приумици."
Най-важното е да издирим хора, които са оцелели, това е наша първостепенна задача, обясни още Румен Радев. Според него не е добре, че Русия и Украйна си разменят удари с дронове, които излизат далеч извън техните граници и териториални води.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #14
13:14 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
Коментиран от #25
13:16 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не не
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радев ще вкара мир и разум, доколкото зависи от него, а не риск за България.
13:16 06.10.2026
6 Малий
13:18 06.10.2026
7 Камион
Коментиран от #10, #96
13:18 06.10.2026
8 Хмм
13:19 06.10.2026
9 Не е трудно
13:19 06.10.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Камион":След тези атаки цените ще се дигнат още.
13:21 06.10.2026
11 рундьо
13:21 06.10.2026
12 ТЕМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Коментиран от #56
13:21 06.10.2026
13 РЕШЕТНИКОВ
13:21 06.10.2026
14 хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":въпроса е вие купейте на страната на България или русия ще се биете
Коментиран от #43
13:22 06.10.2026
15 Да бе ! "всички необходими мерки" ...
13:22 06.10.2026
16 НАЛИ ДАВАХТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОРЪЖИЕ
Коментиран от #69
13:23 06.10.2026
17 ТЪЙ ...ТЪЙ ... РАДЕВ
13:23 06.10.2026
18 СЕГА НИ ОБСТРЕЛВАТ?
13:24 06.10.2026
19 ТЪЙ ...ТЪЙ ... РАДЕВ
13:24 06.10.2026
20 Да бе ! "всички необходими мерки" ...
13:24 06.10.2026
21 Пецата
13:24 06.10.2026
22 Смехоран
Коментиран от #23
13:25 06.10.2026
23 чака инструкции
До коментар #22 от "Смехоран":от мацква
13:27 06.10.2026
24 Картофената глава
Радев, излез с юмоука СЕГА пред хората!
Долнопробен си! И жалък!
13:27 06.10.2026
25 Пепа
До коментар #3 от "Тик-Ток":Дааа с Боко, Делянчето, хардварчето на тати от ДС и “великия комунистически летец, до там, ама това си могат това знаят и ни ……представляват
13:27 06.10.2026
26 Йода
13:29 06.10.2026
27 Пламен
А сега , след два кораба, ... мерки взел. :)
Тоз е тотал-щета.То затуй жена му и Деса го ритнаха.
13:29 06.10.2026
28 !!!?
Коментиран от #54
13:29 06.10.2026
29 Радевски
13:29 06.10.2026
30 Фори
Коментиран от #33, #34, #38
13:29 06.10.2026
31 ЧАКАЙТЕ ГОРИВАТА ДА ПОЕВТИНЕЯТ.
13:31 06.10.2026
32 Въобще не е нужен никакъв
13:31 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хмм
13:32 06.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Единственото сигурно е
До коментар #30 от "Фори":че каквото и да каже Радев, безродните глупаци пак ще тролят.
Нещо невярно ли има в твърдението или триещият се припозна! 😄
13:35 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Късно е атлантенца !...
13:35 06.10.2026
41 До 17/ТЪЙ..ТЪЙ...
13:36 06.10.2026
42 до 17 - и
13:36 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Прогресивно ми е ще повърна
13:37 06.10.2026
45 Чичо
13:37 06.10.2026
46 Късно е атлантенца !...
Коментиран от #49
13:37 06.10.2026
47 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #90
13:39 06.10.2026
48 Мунчо
13:40 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Под рундьовото
13:40 06.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тия
13:42 06.10.2026
53 Митрофанова вече трябваше
13:43 06.10.2026
54 Георги
До коментар #28 от "!!!?":на киевския наркоман
13:44 06.10.2026
55 Йода
13:44 06.10.2026
56 За тамплиерите и за масоните
До коментар #12 от "ТЕМПЛИЕРИ И МАСОНИ":още не съм го измислил, но за излъчването от 5G мрежата, където пренарежда мозъка съм. Увивам най-обикновено алуминиево фолио около главата и така си ходя. Става клетка на Фарадей и нищо нито може да влезе, нито да излезе.
13:46 06.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Наблюдател
13:48 06.10.2026
59 Няма такъв резил
13:48 06.10.2026
60 Ясно
13:48 06.10.2026
61 Война и Мир
Коментиран от #66
13:50 06.10.2026
62 Фатмака
Коментиран от #63
13:53 06.10.2026
63 Съгласен
До коментар #62 от "Фатмака":съм че е предател, но сега е и със омазани шорти. С такива отрепки берем ядове цял живот.
13:56 06.10.2026
64 Радеф мекотело
13:56 06.10.2026
65 Констатация
13:56 06.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Йотова Наркотрафиканта
Това ли искаш народе? Върнаха ни в Самуиловите времена. Следва ослепяване на армията и ново робство.
14:01 06.10.2026
69 Умен
До коментар #16 от "НАЛИ ДАВАХТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОРЪЖИЕ":Дробовете май,май не са на Зеленски
14:02 06.10.2026
70 Безхаберници
14:03 06.10.2026
71 преклонена главица
14:04 06.10.2026
72 Слави
14:04 06.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Путин
14:04 06.10.2026
75 Вън Митрофанова
14:05 06.10.2026
76 Фатмака
14:06 06.10.2026
77 Това със сигурност е "ясно"!
14:07 06.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Путин е предложил да предостави
14:07 06.10.2026
80 Алкарас спиичели...
14:08 06.10.2026
81 Инокс
изявлението на министър-председателя Радев /т.е. тези детайли вече са проверени/ :
1. Нанесените удари са били комбинирани - с въздушни и морски безпилотни апарати
/само едната от двете воюващи страни ги използва/...;
2. Кораб с удар на въздушен безпилотник не може да се потопи-
може да се опожари, обездвижи /имаме вече примери/, но не и да се потопи.
Освен, ако няма вторична детонация на модифицирана "пшеница" или удар с морски безпилотник/БЕК/.
3. Двата кораба са с различен курс - ALPHA WATAN от Египет към Украйна,
а ABLE - от Румъния към Турция;
4. Товарът на ABLE е деклариран като пшеница. За ALPHA WATAN - товар не е посочен !!!
Но, вероятно всички имаме догадки за товара...
5. Потъналият /или потопеният/ кораб е именно ALPHA WATAN, плаващ към Украйна;
6. Двата кораба не са се намирали в непосредствена близост...
14:08 06.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Боци
14:08 06.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ами защо
14:09 06.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Само споделям
14:11 06.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Стойко
14:11 06.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Радев
14:16 06.10.2026
92 ОТ ФАБРИКАТА НА ТАГАРЕВ СА
14:16 06.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Панеленият
14:17 06.10.2026
96 Самосвал
До коментар #7 от "Камион":Питай Бойко. Радев каза, че не сме готови за еврото.
14:17 06.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Русия
До коментар #98 от "ШЕФА":По вероятно към трета национална катастрофа !
14:22 06.10.2026
100 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.