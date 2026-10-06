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Явор Гечев: Аз бях един от първите, които казаха, че "кошницата с грижа" не сработи в сегашния вариант

Явор Гечев: Аз бях един от първите, които казаха, че "кошницата с грижа" не сработи в сегашния вариант

6 Октомври, 2026 19:54 677 17

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  • работа

Зърно ще има, хляб и олио също, но затрудненото корабоплаване в Черно море, високите цени на горивата и проблемите със застраховането на корабите могат да създадат сериозни логистични затруднения и да окажат влияние върху цените. Това коментира председателят на Комисията по земеделие и храни

Явор Гечев: Аз бях един от първите, които казаха, че "кошницата с грижа" не сработи в сегашния вариант - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зърно ще има, хляб и олио също, но затрудненото корабоплаване в Черно море, високите цени на горивата и проблемите със застраховането на корабите могат да създадат сериозни логистични затруднения и да окажат влияние върху цените. Това коментира председателят на Комисията по земеделие и храни и представител на „Прогресивна България“ Явор Гечев.

По думите му заплахата за корабоплаването вече е факт. Той посочи, че само преди няколко дни са възникнали проблеми в икономическата зона на Румъния, които вече оказват влияние върху застрахователния пазар. „Застрахователните компании не искат да застраховат кораби, което рязко се отразява както на цените, така и на корабоплаването. Ако не ви застраховат кораба, най-вероятно той няма да тръгне изобщо“, обясни Гечев. Той припомни, че страните от Черноморския регион са изправени пред необходимостта да изнасят огромни количества зърно след жътвата – както от Украйна, така и от България.

„Ако тези доставки бъдат възпрепятствани, най-вероятно цената на зърното ще падне и ще има логистични проблеми“, каза той. Според Гечев обаче няма непосредствена опасност България да остане без храна.

„Ние ще бъдем изхранени. Особено при зърнените храни – те са повече, отколкото потребяваме. Хляб ще има при всички положения. Олио ще има при всички положения и ще има повече, отколкото ни трябва“, категоричен беше той. По думите му по-големият проблем може да бъде свързан с конкуренцията на българския пазар, ако затрудненото корабоплаване доведе до промяна на търговските потоци.

Гечев припомни ситуацията от последните години, когато големи количества украинска продукция са влезли на пазарите в България, Румъния и Полша. „Това може да се повтори. Не само по отношение на зърнените храни, а и при други продукти може да се създаде по-голяма конкуренция на българските пазари. Това означава, че фермерите ще стават не толкова потребители, колкото ще бъдат поставени под допълнителен ценови натиск“, посочи той.

В същото време председателят на земеделската комисия подчерта, че цените на горивата остават един от най-сериозните фактори, които влияят върху земеделието и крайната цена на храните. „Цените на горивата се отразяват пряко на земеделието. Това е един от най-потресаващите сектори. Пряко се отразяват и на цените на транспорта, включително на вътрешния транспорт, защото транспортът стана прекалено скъп“, каза Гечев. Той призна, че цените на храните вече са се повишили, но според него има възможност увеличението да бъде ограничено.

„Кошницата с грижа“ не е сработила
По отношение на мерките за овладяване на цените Гечев призна, че инициативата „Кошница с грижа“ не е постигнала очаквания ефект. „Аз бях един от първите хора, които казаха, че кошницата не сработи в сегашния вариант“, каза той.

По думите му мярката е била доброволна и е предвиждала търговците на дребно да намалят цените на определени продукти с до 13%. „Някои го свършиха, други – не. Наблюдавахме редица нелоялни търговски практики с „Кошницата с грижа“, което остава за тяхното реноме. Но в крайна сметка доверието по отношение на казаните думи в правителството свършва“, коментира Гечев. Той подчерта, че според него държавата трябва да има по-активна роля при контрола на пазара и при защитата на потребителите.

Електронният регистър трябва да внесе повече прозрачност
Гечев очаква електронният регистър за проследимост на храните да бъде важна стъпка за установяване на реалните цени по цялата верига – от производителя до крайния потребител. „Чакаме да тръгне регистърът за проследимост на храните, за да се види обективната истина. Едно от нещата е, че нямаме достатъчно актуални данни по отношение на цялата верига“, обясни той. Според него институциите трябва да засилят проверките, а санкциите за нелоялни търговски практики трябва да бъдат достатъчно сериозни, за да имат реален ефект.

„Трудно се доказват, но не е невъзможно. По закон нелоялните търговски практики могат да бъдат наказвани с до 10% от годишния оборот“, каза Гечев.

Той изрази надежда, че засиленият контрол ще накара пазарните участници да променят поведението си.

Гечев подкрепя данък върху свръхпечалбите
По отношение на идеята за облагане на свръхпечалбите Явор Гечев заяви, че подкрепя предложението на Министерството на финансите. „Одобрявам съответно решението на Министерството на финансите, такова, каквото е внесено по отношение на свръхпечалбата. Намирам го за разумно“, каза той. Гечев коментира и критиките на управителя на Българската народна банка Румен Радев към подобни мерки. Според него централната банка не трябва да се намесва пряко в данъчната политика на правителството.

„При самостоятелност на различните институции не мисля, че политическото вмешателство от страна на управителя на БНБ е правилно. Има и други инструменти, а не публично да се прави това“, заяви Гечев.

Защо „Лукойл“ е изключение?
По темата за свръхпечалбите Гечев беше попитан защо „Лукойл“ не е сред компаниите, които да бъдат облагани с подобен данък. Той подчерта, че в миналото именно по време на служебно правителство са били събрани авансово 150 млн. лева данъци от компанията. „Единственият път, в който събрахме данъчен пакет за 150 милиона лева данъци, беше по времето на служебното правителство. Авансово събрахме 150 милиона“, каза той.

Според Гечев в момента „Лукойл“ не реализира свръхпечалби.

„В момента тенденцията по отношение на цените е такава, че „Лукойл“ не реализира свръхпечалби. Напротив, реализира нормалните си печалби, дори по-ниски от тях, за да може все пак да имаме най-ниските горива в Европейския съюз“, заяви той. По думите му рафинерията трябва да бъде разглеждана като стратегическо предприятие не само за България, но и за Европейския съюз.

Гечев съобщи още, че в момента в „Лукойл“ тече одит, а резултатите от него ще бъдат представени пред парламентарната комисия по икономика. „Това, което знам аз, е, че в момента няма реализиране на свръхпечалби“, каза той.

Няма да се наказват хората за домашната ракия
Гечев коментира и спорните текстове, свързани с домашната ракия, които предизвикаха обществена реакция.

Той категорично заяви, че гражданите няма да бъдат санкционирани за това, че получават домашна ракия като подарък от приятел, роднина или съсед.

„Първо да успокоим гражданите – такова нещо няма да има“, заяви Гечев.

По думите му в законопроекта са останали текстове, които могат да бъдат тълкувани двусмислено, но те ще бъдат променени между първо и второ четене.

„Ако някой ви подари пет литра ракия, кой е нарушителят – той или вие? Няма такова нещо. Тези текстове просто няма да се защитят от икономиката“, каза той.

Гечев подчерта, че става дума за традиционното производство на домашна ракия за лична употреба, а не за умишлена продажба в търговски обекти.

Докога ще поскъпват храните?
На финала на разговора Явор Гечев заяви, че държавата трябва да продължи с промените в законодателството и с мерките за по-голяма прозрачност по цялата хранителна верига.

„При всички положения още редица неща в законодателството не са тръгнали. Колегите от Министерството на икономиката работят. Ще им помагаме каквото можем от парламентарната група, включително да се правят допълнителни законодателни промени, за да няма още пропуски в законодателството“, каза той.

Според него високите цени на горивата ще продължат да оказват натиск върху храните, но държавата може да ограничи допълнителното поскъпване чрез по-добър контрол и прозрачност.

Гечев отхвърли и критиките, че средствата за земеделие отново отиват основно към зърнопроизводителите.

По думите му разпределението на компенсациите е съобразено с европейското законодателство и правилата на Европейския съюз.

„Това цялото нещо е на базата на изключителен европейски регламент и той е абсолютно същият, който те са подписвали. Така, както са определени средствата в европейското законодателство, така са реализирани и в България“, заяви Явор Гечев.

Той допълни, че предстоят нови промени в политиката към земеделския сектор, които според него ще станат видими в следващия рамков период.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИЖДА СЕ

    12 1 Отговор
    Доста си похапнал от кошницата. Дебелак.

    19:55 06.10.2026

  • 2 Провалихте се с гръм и трясък

    12 0 Отговор
    Смешни и жалки сте как се гърчите оплетени в лъжите си

    19:58 06.10.2026

  • 3 Сатана Z

    5 4 Отговор
    България може сама да задоволи нуждите си от пшеница, но зърнарите я изнасят в Турция защото е първокласна и внасят трици, с които ни тъпчат като скотове .Някой помни ли как мирише истински хляб?

    20:00 06.10.2026

  • 4 Уфф

    8 0 Отговор
    Не човек а желязо! Не! Комунист....

    20:01 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боздуган

    11 0 Отговор
    Тези хиени живеят от нашите данъци..! Какво ли би станало ако един град откаже да плаща данъци и вода...?

    20:01 06.10.2026

  • 7 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    9 0 Отговор
    АМИ НАПРАВЕТЕ ФАБРИКИ ЗА БИСКВИТИ И МАКАРОНИ
    И
    ХРАНЕТЕ ЦЕЛИЯ ЕС И АФРИКА БРЕ ТОЛУП :)
    .....СТИГА С ТИЯ МУТРО ФЕЦ,ВЕЦ И ПЕРКИ :)
    ....
    ВАР ИМА ,КАМЪК ИМА , ... И ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И ПРОСТИ МУТРИ ИМА :)

    20:05 06.10.2026

  • 8 Тоя се е оклал

    7 0 Отговор
    като за Коледа. Хляб за някои ще има за други не е сигурно. Но зрелища ще има за всички от сърце!

    20:09 06.10.2026

  • 9 @@@

    4 1 Отговор
    Аз бях първия, който каза че правим пълни простотии...И се оказа прав, демек този е най-умния от новата сбирщина.

    20:13 06.10.2026

  • 10 кошница с грижа

    3 1 Отговор
    това не беше ли сирене от 80 % вода и 20 % радиоактивни отпадъци на цени за френско сирене?

    20:15 06.10.2026

  • 11 да ама не,

    2 0 Отговор
    Айде да не се изхвърляме чак толкова! Аз и много други казахме още когато беше само проект, че няма да работи.

    20:17 06.10.2026

  • 12 Горски

    5 1 Отговор
    Просто трябваше миналата година да се въведе таван на цените, подобно на много страни от ЕС! Борбата със спекулативните цени на картелите става административно, наказателно, спрямо престъпниците, с големи глоби, а не в страната, където никога не е съществувала пазарна икономика, а картелна, да се оправдават с нея! Сега вече е късно, заради мекушавото и некомпетентно правителство! На украинците дават милиарди а българите разнасят торби с консерви с говеждо месо като хамали от някакви видиш ли помощи като че тук е война , а украинците по курортите пет звезди.

    20:19 06.10.2026

  • 13 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Представителю на Пагубни за България,я око обичаш кажи какво стана с 10 000 000 лева отпуснати за Магазин за хората,защото никой не ги е видял и чул да съществуват,или вие натопихте човчицата ,а и десет милиона какво са за престъпници като вас,пари за семки.През Боташ ги крадете на час !!!

    Коментиран от #15

    20:24 06.10.2026

  • 14 Цвете

    5 0 Отговор
    КАТО ВИ ГЛЕДА ЧОВЕК КАК СТЕ СЕ ОХРАНИЛИ ,МАЙ ИЗОБЩО НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА " ПРОБИТАТА КОШНИЦА "? ЗАЩО ЛУКОЙЛ ДА НЕ ПЛАЩА НАРАВНО ВИСОКИ ДАНЪЦИТЕ? ЗА ЕДНИ МОЖЕ, НО ЗА ЛУКОЙЛ НЕМОЖЕ? ДОВЕРИЕТО ПРИКЛЮЧИ.ТРЯБВАШЕ ДА ПОПИТА РИЗОВА, КОЙ ИМ БЕШЕ СПОНСОРА НА КАМПАНИЯТА ,УБИТИЯТ ОТ ПЛОВДИВ ЛИ? ✈️🤫🤦‍♂️🤫🤔🇧🇬

    20:24 06.10.2026

  • 15 Тиквата

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Прасчо ги изсмука тато бял прашец .

    20:26 06.10.2026

  • 16 тоя

    1 0 Отговор
    по колко кошници нагълтва на ден на гърба на народа?

    20:32 06.10.2026

  • 17 Кошница с грижа за приятелите

    5 0 Отговор
    По пет милиарда на месец ще харчи правителството за постигане на заложения дефицит. В коя кошница ще отидат е ясно. Да се стягат гълъбетата които ще изплащат дълговете. И да не забавят че трябва да гласуват за другарката Йотова, че много наркоси чакат милостинята и.

    20:35 06.10.2026

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