Явор Гечев: Важно е какво пише в Бюджет 2027

Проектобюджетът за 2027 г. е по-добър от четири-пет предишни бюджета, а финансовите му параметри са по-добри от тези на хората, които го критикуват. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев пред bTV.
По повод имейли, свързвани с бившия служебен премиер Гълъб Донев, Гечев каза: „Не съм гледал имейлите на Донев, но това да е кусурът на всички неща.“ Според него основният въпрос е какво съдържа самият бюджет.
Като аргумент в защита на проекта депутатът посочи 50 млн. лева за болницата за деца, 30 млн. лева за младите лекари и 250 млн. лева за увеличени социални разходи. Той призова опозицията да посочи и онези елементи, които смята за приемливи, вместо да гласува само „против“.
Гечев: Бюджетът прави баланс между политиките
По думите на Гечев проектът търси баланс между възможните политики. Той каза, че разполага с достъп до неразплатени фактури, но не може да ги покаже, тъй като това би нарушило търговската тайна.
Депутатът определи като прецедент промяната на данни на Евростат преди влизането на България в Европейския валутен механизъм. Твърдението му беше отправено в контекста на дебата за финансовите параметри и подготовката на бюджета.
Гечев заяви още, че реално е намален броят на щатните бройки в администрацията и че са съкратени над 5000 позиции.
Коментар за цените и санкцията срещу „Кауфланд“
Според депутата поскъпването на редица продукти е свързано основно с горивата и с отклонения при въвеждането на еврото, особено при услугите. Той каза, че се обсъждат мерки срещу увеличението на цените на горивата, които предстои да бъдат обявени.
Гечев коментира и санкцията от 76 млн. евро срещу „Кауфланд“, наложена от Комисията за защита на конкуренцията. По думите му КЗК е независим орган и трябва да предприема действия, когато разполага с данни за нарушения.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гушата
18:12 09.11.2026
2 Пише
18:12 09.11.2026
3 Пише
18:16 09.11.2026
4 Мафията ще краде
18:17 09.11.2026
5 Годжи
Е за фуражките и сините и зелените ще намерим, щото народната любов е понякога много гореща.
18:17 09.11.2026
6 ДрайвингПлежър
давате няколко десетки милиона в повече - а увеличените данъци ще донесат няколко милиарда повече приходи!!! И ПРИ ПОВЕЧЕТО ПРИХОДИ ПАК СМЕ НА ДЕФИЦИТ!!! и то не малък! И що сме на дефицит - ЩОТО ПЛАЩАМЕ ОРЪЖИЯ!!! за да играем по свирката на урсулите и тръмпетите!
И на всичко отгоре ми се говори как ще имаме голяма победа другарЕ щото 2029 дефицита щял да бъде свален на 3%
ПРИ 50 И НЕЩО МИЛИАРДА БЮДЖЕТ 3 ПРОЦЕНТА ПАК СА ДЪЛГ ОТ НЯКОЛКО МИЛИАРДА БЕ тюфлеци партийни!!! Единствено балансиран бюджет с излишък е добър бюджет!!!
18:17 09.11.2026
7 А така
18:19 09.11.2026
8 Андрей Шпеков
18:21 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Капитанката
18:28 09.11.2026
11 ББ от Банкя
18:28 09.11.2026
12 Мнение
,
18:29 09.11.2026
13 Вчера излезе статистиката на БНБ
Кабинет Борисов -3 ( 2017 -2021 г.) - 5.7 млрд.евро
Кабинет Кирил Петков за 5 месеца - 760 млн.евро
Кабинет Денков за 9 месеца - 2.2 млрд.евро
Кабинет Желязков - 9.1 млрд.евро
Кабинет Гюров - 740 млн.евро
Кабинет Румен Радев за 6 месеца- 7.4 млрд.евро
Проектобюджет 2027 г.Радев - 8.6 млрд.евро
Коментиран от #15
18:32 09.11.2026
14 Регресивна България
Пловдив: площад „Съединение“
София: Триъгълника на властта, пред Министерския съвет
Бургас: пред Общината
Варна: площад „Съединение“
Велико Търново: пред Общината
Стара Загора: пред Областната администрация
Видин: площад „Бдинци“Новини Варна
В съобщението за събитието се припомня изявлението на вицепремиера Иво Христов че могат да съберат повече хора по площадите. Призовават го и тежката червена олигархия зад тях да го направят и да се преброят. В противен случай на всички става ясно че нямат подкрепа а разчитат само на купен и корпоративен вот . "Не мълчи. Обедняването засяга всички ни", призовават организаторите.
18:33 09.11.2026
15 Регреси крадливи
До коментар #13 от "Вчера излезе статистиката на БНБ":Обикновените граждани видяха ли нещо от тези 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.) които мунчо и олигарсите ми взеха на гърба на народа които ще плаща той? Къде отидоха? Рекордна инфлация, горива най скъпи в историята ни ,ток,вода ,винетки ,цигари ,данъци и осигуровки!
18:35 09.11.2026
16 На хората
18:35 09.11.2026
17 И какво пише?!
18:35 09.11.2026
18 Много
18:36 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пълен смях
А ние ядем доматите а колците.
18:41 09.11.2026
21 Тати
18:41 09.11.2026
22 Слави
18:42 09.11.2026