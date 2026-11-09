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Явор Гечев: Важно е какво пише в Бюджет 2027
  Тема: Икономика

Явор Гечев: Важно е какво пише в Бюджет 2027

9 Ноември, 2026 18:10 547 22

  • бюджет 2027-
  • явор гечев-
  • гълъб донев-
  • социални разходи-
  • кзк

Депутатът от „Прогресивна България“ защити параметрите на проектобюджета и посочи средства за детската болница, младите лекари и социални разходи

Явор Гечев: Важно е какво пише в Бюджет 2027 - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2027 г. е по-добър от четири-пет предишни бюджета, а финансовите му параметри са по-добри от тези на хората, които го критикуват. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев пред bTV.

По повод имейли, свързвани с бившия служебен премиер Гълъб Донев, Гечев каза: „Не съм гледал имейлите на Донев, но това да е кусурът на всички неща.“ Според него основният въпрос е какво съдържа самият бюджет.

Като аргумент в защита на проекта депутатът посочи 50 млн. лева за болницата за деца, 30 млн. лева за младите лекари и 250 млн. лева за увеличени социални разходи. Той призова опозицията да посочи и онези елементи, които смята за приемливи, вместо да гласува само „против“.

Гечев: Бюджетът прави баланс между политиките

По думите на Гечев проектът търси баланс между възможните политики. Той каза, че разполага с достъп до неразплатени фактури, но не може да ги покаже, тъй като това би нарушило търговската тайна.

Депутатът определи като прецедент промяната на данни на Евростат преди влизането на България в Европейския валутен механизъм. Твърдението му беше отправено в контекста на дебата за финансовите параметри и подготовката на бюджета.

Гечев заяви още, че реално е намален броят на щатните бройки в администрацията и че са съкратени над 5000 позиции.

Коментар за цените и санкцията срещу „Кауфланд“

Според депутата поскъпването на редица продукти е свързано основно с горивата и с отклонения при въвеждането на еврото, особено при услугите. Той каза, че се обсъждат мерки срещу увеличението на цените на горивата, които предстои да бъдат обявени.

Гечев коментира и санкцията от 76 млн. евро срещу „Кауфланд“, наложена от Комисията за защита на конкуренцията. По думите му КЗК е независим орган и трябва да предприема действия, когато разполага с данни за нарушения.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гушата

    5 2 Отговор
    Пак е компетентен

    18:12 09.11.2026

  • 2 Пише

    6 0 Отговор
    Светло бъдеще и вечна дружба!

    18:12 09.11.2026

  • 3 Пише

    8 2 Отговор
    Че ще плащат високите цени само тези,които избраха Йо..това и Ле...теца.....другите са освободени....значи,едни избират,пък всички плащат сметката....явно ,че много тъ..п народ има тук.

    18:16 09.11.2026

  • 4 Мафията ще краде

    11 2 Отговор
    Мизерия за народа

    18:17 09.11.2026

  • 5 Годжи

    9 1 Отговор
    Паре нема действайте.
    Е за фуражките и сините и зелените ще намерим, щото народната любов е понякога много гореща.

    18:17 09.11.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Гечев... СКРИЙ СЕ БЕ!!!
    давате няколко десетки милиона в повече - а увеличените данъци ще донесат няколко милиарда повече приходи!!! И ПРИ ПОВЕЧЕТО ПРИХОДИ ПАК СМЕ НА ДЕФИЦИТ!!! и то не малък! И що сме на дефицит - ЩОТО ПЛАЩАМЕ ОРЪЖИЯ!!! за да играем по свирката на урсулите и тръмпетите!
    И на всичко отгоре ми се говори как ще имаме голяма победа другарЕ щото 2029 дефицита щял да бъде свален на 3%
    ПРИ 50 И НЕЩО МИЛИАРДА БЮДЖЕТ 3 ПРОЦЕНТА ПАК СА ДЪЛГ ОТ НЯКОЛКО МИЛИАРДА БЕ тюфлеци партийни!!! Единствено балансиран бюджет с излишък е добър бюджет!!!

    18:17 09.11.2026

  • 7 А така

    6 1 Отговор
    Некадърници крадливи, лъжци

    18:19 09.11.2026

  • 8 Андрей Шпеков

    6 1 Отговор
    Получателите на куфарчета се върнаха на власт!

    18:21 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Капитанката

    5 1 Отговор
    Я остави ти чуждите пари и кажи с какво ще зарадвате пенсионерите за Коледа? Архангел Гадев ще направи ли дарение от свой джоб за да ги зарадва а или ще си премълчи? И без тва живее безплатно вече 10 години, та сега е време да докаже наистина ли е тавя за което се представя. .

    18:28 09.11.2026

  • 11 ББ от Банкя

    1 4 Отговор
    Бюджетът сме писали с колегата Дебелян, сичко е в полза на чекмеджето ми у Банкя и офшорките у дубай

    18:28 09.11.2026

  • 12 Мнение

    5 0 Отговор
    Уяли се от облаги и самодоволни хора с капаци никога няма да разберат какво правят на хората, но рано или късно бумерангът се връща, ако не е на тех, то на децата им или внуците им. Те ще носят тази карма и ще живеят в мизерията. Дано да се сещат от къде идва, а не да питат защо точно на тях?

    ,

    18:29 09.11.2026

  • 13 Вчера излезе статистиката на БНБ

    4 0 Отговор
    Вчера излезе статистиката от редовните правителства от 2017 г.до сега и служебното на Гюров кой - колко държавен дълг е взел:
    Кабинет Борисов -3 ( 2017 -2021 г.) - 5.7 млрд.евро
    Кабинет Кирил Петков за 5 месеца - 760 млн.евро
    Кабинет Денков за 9 месеца - 2.2 млрд.евро
    Кабинет Желязков - 9.1 млрд.евро
    Кабинет Гюров - 740 млн.евро
    Кабинет Румен Радев за 6 месеца- 7.4 млрд.евро
    Проектобюджет 2027 г.Радев - 8.6 млрд.евро

    Коментиран от #15

    18:32 09.11.2026

  • 14 Регресивна България

    6 0 Отговор
    Къде ще бъдем на 11 ноември от 19:00 ч.:
    Пловдив: площад „Съединение“
    София: Триъгълника на властта, пред Министерския съвет
    Бургас: пред Общината
    Варна: площад „Съединение“
    Велико Търново: пред Общината
    Стара Загора: пред Областната администрация
    Видин: площад „Бдинци“Новини Варна

    В съобщението за събитието се припомня изявлението на вицепремиера Иво Христов че могат да съберат повече хора по площадите. Призовават го и тежката червена олигархия зад тях да го направят и да се преброят. В противен случай на всички става ясно че нямат подкрепа а разчитат само на купен и корпоративен вот . "Не мълчи. Обедняването засяга всички ни", призовават организаторите.

    18:33 09.11.2026

  • 15 Регреси крадливи

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вчера излезе статистиката на БНБ":

    Обикновените граждани видяха ли нещо от тези 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.) които мунчо и олигарсите ми взеха на гърба на народа които ще плаща той? Къде отидоха? Рекордна инфлация, горива най скъпи в историята ни ,ток,вода ,винетки ,цигари ,данъци и осигуровки!

    18:35 09.11.2026

  • 16 На хората

    2 0 Отговор
    им се драйфа от това произведение и всички вас , гаврещи се с тях !

    18:35 09.11.2026

  • 17 И какво пише?!

    5 0 Отговор
    Дословно пише: - ние сме некадърни, неподготвени, страхливи, лъжливи и крадливи!

    18:35 09.11.2026

  • 18 Много

    4 0 Отговор
    големи бузи имат от ПБ!?

    18:36 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пълен смях

    1 0 Отговор
    Комунист по гръб не пада.
    А ние ядем доматите а колците.

    18:41 09.11.2026

  • 21 Тати

    0 0 Отговор
    ни фалира при Жан!

    18:41 09.11.2026

  • 22 Слави

    0 0 Отговор
    Държавата ще инвестира ли в хладилници Мраз?

    18:42 09.11.2026

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