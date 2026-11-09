Явор Гечев: Важно е какво пише в Бюджет 2027

Проектобюджетът за 2027 г. е по-добър от четири-пет предишни бюджета, а финансовите му параметри са по-добри от тези на хората, които го критикуват. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев пред bTV.

По повод имейли, свързвани с бившия служебен премиер Гълъб Донев, Гечев каза: „Не съм гледал имейлите на Донев, но това да е кусурът на всички неща.“ Според него основният въпрос е какво съдържа самият бюджет.

Като аргумент в защита на проекта депутатът посочи 50 млн. лева за болницата за деца, 30 млн. лева за младите лекари и 250 млн. лева за увеличени социални разходи. Той призова опозицията да посочи и онези елементи, които смята за приемливи, вместо да гласува само „против“.

Гечев: Бюджетът прави баланс между политиките

По думите на Гечев проектът търси баланс между възможните политики. Той каза, че разполага с достъп до неразплатени фактури, но не може да ги покаже, тъй като това би нарушило търговската тайна.

Депутатът определи като прецедент промяната на данни на Евростат преди влизането на България в Европейския валутен механизъм. Твърдението му беше отправено в контекста на дебата за финансовите параметри и подготовката на бюджета.

Гечев заяви още, че реално е намален броят на щатните бройки в администрацията и че са съкратени над 5000 позиции.

Коментар за цените и санкцията срещу „Кауфланд“

Според депутата поскъпването на редица продукти е свързано основно с горивата и с отклонения при въвеждането на еврото, особено при услугите. Той каза, че се обсъждат мерки срещу увеличението на цените на горивата, които предстои да бъдат обявени.

Гечев коментира и санкцията от 76 млн. евро срещу „Кауфланд“, наложена от Комисията за защита на конкуренцията. По думите му КЗК е независим орган и трябва да предприема действия, когато разполага с данни за нарушения.

Източници: novini.bg