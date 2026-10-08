Новини
България »
Министър Георги Пеев: С реализирането на Коридор VIII говорим за свързаност и сигурност в региона

Министър Георги Пеев: С реализирането на Коридор VIII говорим за свързаност и сигурност в региона

8 Октомври, 2026 15:38 372 1

  • георги пеев-
  • коридор viii-
  • автомагистрала „рила“

Правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е автомагистрала „Рила“

Министър Георги Пеев: С реализирането на Коридор VIII говорим за свързаност и сигурност в региона - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предприети са спешни стъпки и проектът за Коридор VIII се движи с ускорени темпове след заседанията на Смесения комитет в София и Скопие. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти по време на Международната конференция за Коридор VIII, провеждаща се в хотел „Хаят Риджънси София“.

Министърът изтъкна, че е налице ясна политическа воля за реализацията на коридора, доказателство, за което е първият по рода си пряк ангажимент на еврокомисаря по разширяването Марта Кос с тази тема.

„Сроковете са заложени в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС (2028–2034). Стратегическото ни географско положение превръща Коридор VIII в ключов обект не само за транспортната мрежа, но и за сигурността и военната мобилност в региона. Поради геополитическата обстановка Европейската комисия, Европейският парламент и НАТО полагат съвместни усилия за навременното му завършване“, поясни Георги Пеев.

Той допълни, че мултимодалният коридор е естествен мост за глобалните транспортни потоци между Европа и Азия, осигуряващ връзката между Черно и Адриатическо море. Завършването му ще донесе устойчив икономически растеж и по-силна европейска интеграция за страните от Западните Балкани.

България изпълнява мащабна програма за модернизация и изграждане на жп участъци по TEN-T мрежата, като основният фокус е направлението София – Перник – Радомир – Гюешево. Сред конкретните резултати той посочи осигуреното финансиране и подписания договор за отсечката от Гюешево до входа на трансграничния тунел. С двустранното споразумение със Северна Македония се гарантира и съвместната строителна и експлоатационна дейност по съоръжението.

Правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е автомагистрала „Рила“, осигуряваща пряк достъп от националната пътна мрежа до ГКПП „Гюешево“.

„С подкрепата на Европейската комисия и международните ни партньори сме убедени, че се движим в правилната посока за реализирането на тази стратегическа връзка“, заяви министърът.

В рамките на форума министър Пеев проведе двустранна среща с Мариан Маринеску, европейски координатор за Европейския транспортен коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“. Двамата обсъдиха, че това е европейският коридор с много гранични преминавания между държави от ЕС, Шенген и страни, които все още не са част от тези пространства. Затова трябва да се полагат всички усилия за неговата реализация, беше общото мнение в разговора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    еврокомисарката по разширяването - Марта Кос

    15:42 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове