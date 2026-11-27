Преминаването на част от служителите на БДЖ към частния железопътен превозвач „Ивкони Експрес“, свързан с „Юнион Ивкони“, е договорено при гарантирани условия на труд. Това е съобщил министърът на транспорта Георги Пеев при представянето на бюджета на ведомството за 2027 г.

Министерството на транспорта е посредничило в преговорите между БДЖ и частния оператор. По думите на Пеев са проведени пет работни групи, на които са уточнени условията за преминаването на служителите. Министърът е заявил, че дългосрочно те няма да бъдат по-неблагоприятни от досегашните им условия в държавното дружество.

„Вие не сте врагове, вие трябва да работите заедно“

Пеев е посочил, че служителите са определени по критерии и принципи, договорени между страните. Целта е БДЖ и „Ивкони Експрес“ да работят съвместно, така че да бъде осигурена добра услуга за пътниците.

Новият модел започва през декември

Очаква се „Ивкони Експрес“ да започне да извършва част от обществените пътнически железопътни превози на 13 декември 2026 г. По-рано през ноември БДЖ и частният оператор са подписали споразумение, което урежда преминаването на служители без прекъсване на трудовите правоотношения.

Според Economic.bg договореностите включват запазване на достигнатото равнище на трудови, финансови и социални права за срока на 12-годишните договори за обществен превоз. Броят на служителите, които ще сменят работодателя си, е свързан с актуализирани списъци, приложени към договорите.

Предвидени са средства за БДЖ и нови влакове

Финансовото състояние на БДЖ остава тежко, като за оздравяването на дружеството се работи съвместно със Световната банка. В бюджета за 2027 г. са заложени 123 милиона евро за капиталови инвестиции в железопътния сектор и още 33 милиона евро за основен ремонт на съществуващия подвижен състав.

Планира се и доставката на 23 нови влака с европейско финансиране. За транспортния сектор са предвидени близо 628 милиона евро. Министерството на транспорта е прекратило процедури за над 350 милиона евро в железопътния сектор.

Източници: bnrnews.bg, economic.bg