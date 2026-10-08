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Ива Михайлова: Муцунски излъга, че имам възможност да се лекувам. Лекарите всеки път ми казват, че лечението няма как да

Ива Михайлова: Муцунски излъга, че имам възможност да се лекувам. Лекарите всеки път ми казват, че лечението няма как да

8 Октомври, 2026 23:21 701 7

  • ива михайлова-
  • кочани-
  • катастрофа-
  • съд-
  • тимчо муцунски

"Строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата - идваха да строят вашата вила или на ваш близък", пита тя външния министър на Северна Македония

Ива Михайлова: Муцунски излъга, че имам възможност да се лекувам. Лекарите всеки път ми казват, че лечението няма как да - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днес външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, по време на посещението си в София, излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония вследствие на катастрофата отпреди една година, в която аз съм жертва и съм блъсната в моята лента. А към момента съм обвинена без причина и без нито едно доказателство".

Това заяви Ива Михайлова в изявление през профила си във "Фейсбук".

"Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и мнение от петима лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам нужда от интервенция и последващо лечение. Рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в РСМ.

Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, a само България, Израел и Турция - също е спомената във всеки един документ, който аз съм предоставила в съда", посочва Ива Михайлова.

"Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, която е в съседния град Щип. А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро, така че наистина не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес", казва тя.

"А сега искам лично да ви попитам. Строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата, пътувайки към град Берово - идваха да строят вашата вила или на ваш близък? Отделно, кой е човекът, който пристигна на място произшествието няколко минути след катастрофата, не пусна да си тръгнат свидетелите, докато не изтрият всичките си снимки, които са направили от катастрофата и показват моята невинност, след което той остана насаме с полицията и техниците и направиха скицата по негово желание", пита Ива Михайлова във видеообръщението си.

По-рано днес външният министър на Северна Македония, който беше на посещение в София, заяви, че Михайлова ще бъде прегледана от наш екип, но че на съда не може да се влияе.

"Нашата здравна система предоставя адекватно и съвременно здравеопазване на всеки гражданин, защото бих искал да подчертая отново, че това е лице с двойно гражданство – човек, който има и македонско, и българско гражданство – както и на всеки друг, който се сблъсква със здравословни проблеми, включително на конкретното лице, за което говорите. Но тъй като на предишни двустранни срещи този въпрос беше поставен от представители на българското правителство пред представители на македонското правителство, ние предложихме представители на здравните власти от вашата страна, медицински специалисти, които имат необходимите познания по конкретния въпрос, да посетят нашата страна, добросъвестно, и да се уверят, че на обвиняемото лице се предоставя адекватно медицинско лечение“, коментира Тимчо Муцински.

Източник: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъжко муцкоски

    3 0 Отговор
    Е фашисти😂🤣

    23:27 08.10.2026

  • 2 Само СВО

    3 0 Отговор
    От наша страна ще сложи ред е кочината наречена македония.

    23:34 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 6 Отговор
    Много пък и порасна работата на тази Ива. Арестувана е за убийство, тя квичи срещу министъра на външните работи. Българските политици я направиха , толкова нагла. Пак питам: ако турчин с двойно гражданство убие човек в България, ще го пуснем ли , да се лекува в Турция?

    Коментиран от #7

    23:51 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пребледнелия Балет

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Ти не разбра ли че загиналия е починал в следствие на необезопасени метални пръти от скеле които от сблъсъка са го убили.. Второ ..те влизат в нейното платно и удрят колата на Ива.

    00:16 09.10.2026

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