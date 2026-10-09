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Възможни са смущения на електрозахранването в части от област Перник

Възможни са смущения на електрозахранването в части от област Перник

9 Октомври, 2026 11:00, обновена 9 Октомври, 2026 11:03 1 065

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Причината е профилактика на подстанция на ЕСО

Възможни са смущения на електрозахранването в части от област Перник - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че между 12 октомври и 16 октомври 2026 г. ще извърши профилактика на съоръжение в подстанция „Брезник“. Това налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите в част от населените места в общините Перник, Брезник, Трън и Земен, област Перник.

Във връзка с извършваната профилактика в периода са възможни смущения в електрозахранването в следните населени места:

  • Община Брезник – гр. Брезник и селата Арзан, Бабица, Банище, Бегуновци, Билинци, Брезнишки извор, Брусник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Конска, Кошарево, Красава, Кривонос, Муртинци, Непразненци, Ноевци, Озърновци, Ребро, Режанци, Ръжавец, Садовик, Слаковци, Сопица, Станьовци и Ярославци;

  • Община Трън – гр. Трън и селата Банкя, Богойна, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, Зелениград, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева Река, Лешниковци, Ломница, Лялинци, Милкьовци, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Неделково, Парамун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани Луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен Извор, Туроковци, Филиповци,
    Цегриловци, Шипковица и Ярловци;

  • Община Земен – селата Беренде и Габровдол;

  • Община Перник – селата Селищен дол и Ярджиловци.

Дружеството остава в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на „електрохолд" или „electrohold" в търсачката на Viber.


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