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Абровски: Необходимо е да подобрим условията за производство на качествени семена от картофи

Абровски: Необходимо е да подобрим условията за производство на качествени семена от картофи

15 Октомври, 2026 15:07 509 7

  • пламен абровски-
  • семена-
  • картофи

Производителите на картофи поставиха въпроса за ограничения достъп до препарати за растителна защита, включително такива, които са доказали ефективността си в практиката, но вече не са разрешени за употреба в ЕК

Абровски: Необходимо е да подобрим условията за производство на качествени семена от картофи - 1
Снимка: МЗХ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необходимо е да подобрим условията за производство на качествени семена от картофи в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща с представители на картофопроизводителите. В нея участваха заместник-министрите проф. д-р Крум Неделков и Янислав Янчев, както и изпълнителният директор на ИАСАС Бистра Павловска. По време на нея се обсъдиха качеството на семенния материал, контролът върху него, растителната защита, реализацията на продукцията и възможностите за подпомагане на сектора през следващия програмен период.

Министър Абровски увери, че ще бъде засилен контролът върху внасяните семена както за стоково производство, така и за семепроизводство.

Изпълнителният директор на ИАСАС инж. Бистра Павловска информира, че съгласно новия регламент за растителния репродуктивен материал картофите ще попадат в обхвата на Регламента за официалния контрол. По повод съмненията за проблеми с качеството на семена, закупувани от търговски дружества, тя съобщи, че ще бъдат взети проби и ще се извършат паралелни анализи в лабораторията на БАБХ и в поне една лаборатория извън страната, като резултатите от тях ще имат информативен характер.

Производителите на картофи поставиха въпроса за ограничения достъп до препарати за растителна защита, включително такива, които са доказали ефективността си в практиката, но вече не са разрешени за употреба в ЕК. Обсъдени бяха и затрудненията при реализацията на продукцията, както и възможностите за подпомагане на сектора през следващия програмен период.

Министър Абровски подчерта значението на мерките за подкрепа, които да отчитат специфичните потребности на картофопроизводителите и да създават условия за устойчиво развитие на производството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Картоф

    3 0 Отговор
    Вицепрезидент

    15:16 15.10.2026

  • 2 на село

    4 1 Отговор
    Разбира се,че е необходимо. Българските картофи -особенно родопските, са едни от най-добрите в света.

    15:17 15.10.2026

  • 3 Читател

    6 1 Отговор
    Семена от картофи, и това е министър на земеделието.Потрес няма коментари

    15:22 15.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Семена от картофи🤔🤔🤔
    Май някой картофи е виждал само на щанда❗ Или в заведение🤔🤔

    15:23 15.10.2026

  • 5 АЗ ! КАРТОФИ !

    1 2 Отговор
    НЕ ЯМ !

    15:24 15.10.2026

  • 6 айлайклолипоп

    3 0 Отговор
    Като не ядеш картофи,яж си ушите!

    15:36 15.10.2026

  • 7 Яна

    0 0 Отговор
    Мътириал няма Абровски, мътириал!!!
    Само плява и тикви таз година!

    16:32 15.10.2026

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