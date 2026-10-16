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Пешеходен мост ще свързва метростанция „Арена София“ със залата и София Тех парк

Пешеходен мост ще свързва метростанция „Арена София“ със залата и София Тех парк

16 Октомври, 2026 11:34 675 5

  • пешеходен мост-
  • арена софия-
  • софия тех парк

Съоръжението ще осигурява връзка между двата входа на метростанцията, залата и тротоарите от двете страни на бул. „Асен Йорданов“

Пешеходен мост ще свързва метростанция „Арена София“ със залата и София Тех парк - 1
Първа копка на две от общо шестте планирани метростанции, която ще бъде на бул. „Асен Йорданов“ Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започна изпълнението на подготвителни работи за изграждане на пешеходен мост при бъдещата метростанция „Арена София“ и София тех парк. Към момента се извършва фундиране на пилоти за основите на мостовото съоръжение, съобщиха от „Метрополитен“.

Мостово съоръжение осигурява пряка връзка между метростанцията, многофункционалната зала „Арена София“, София Тех парк и спирките на наземния градски транспорт по бул. „Асен Йорданов“.

Пешеходният мост ще е с метална конструкция

Съоръжението представлява стоманена мостова конструкция с два отвора над бул. „Асен Йорданов“. То е с ширина 5 метра, като е осигурена минимална светла височина от 5 метра над пътните платна. Пешеходният мост ще бъде оборудвано със стълбища, асансьори и ескалатори, които ще осигуряват удобен достъп за гражданите.

Основното предимство на съоръжението е директната връзка между метростанцията и терасата на зала „Арена София“, разположени на едно и също ниво. Това ще улесни достъпа на пътниците до залата и ще позволи по-удобно обслужване на големия поток от посетители при провеждането на концерти, спортни състезания и други масови събития.

Мостовото съоръжение ще осигурява и пешеходна връзка между двата входа на метростанцията, залата и тротоарите от двете страни на бул. „Асен Йорданов“, където са разположени спирки на градския транспорт. Предвидена е и пряка връзка между залата и бъдещия наземен паркинг, който ще бъде разположен над метростанцията.

Мостовото съоръжение се изгражда паралелно с останалата част от метростанция „Арена София“ и ще бъде завършено и въведено в експлоатация заедно с нея. Финансирането му е част от финансирането на участъка от разширението на Линия 3 през кварталите „Гео Милев“ и „Слатина“.

Метростанция „Арена София“ е една от шестте станции в рамките на разширението на Линия 3 през „Гео Милев“ и „Слатина“. Тя е разположена между зала „Арена София“ и входната алея към София Тех парк.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Матей

    0 0 Отговор
    Бре,бре,бре.Голяма описание като за бавноровиващи от помощно училище.Липсват само чертежи.Стига сте наливали пари в този загубен град.Ще дойде съвсем скоро време и цели блокове ще се продават за 1€.Както в Чикаго.ПРосто пришълците няма да имат работни места.Защо си оставиха китните села,за да живеят в кал,локви,без училища и детски градини и магазини?София е стария град.Всичко около и в софийското равно поле е трагедия.С кой акъл отивате там?От зецата Ви ще излезе едно нищо.Ще пораснат в криминална среда.

    12:48 16.10.2026

  • 3 КОЛКО ПАРИ ЩЕ ОТКРАДНЕТЕ ОТ

    0 0 Отговор
    ТОВА НАЧИНАНИЕ , НЯМА ЛИ И ЧЕИШМИЧКА ДА НАПРАИТЕ АМА ДА Е БЕЗ ВОДА !?

    13:03 16.10.2026

  • 4 Пепа

    1 0 Отговор
    Хубаво е че правят мост, но трябва да изградят и небостъргачи който да бъдат символ на столицата.Тези който пречат за изграждането им, да си ходят на село.

    13:19 16.10.2026

  • 5 ВАЛЬО

    0 0 Отговор
    Докато в София не изградят съвременен Национален стадион и много небостъргачи, ще бъде бунище и тоалетна на Европа. Който пречи за изграждане на небостъргачи, пречи за развитието на столицата като съвременен град. Комините на ТЕЦовевте са над 120 метра, тогава да ги разрушат.

    13:30 16.10.2026

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