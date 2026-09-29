Националният STEM център ще отвори врати в „София Тех парк"

Новата сграда на Националния STEM център ще бъде открита в „София Тех парк“ днес, 29 септември, от 13:30 ч., съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

В събитието се очаква да участват министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министър-председателят Румен Радев. По време на събитието ученици ще представят възможностите на новия център с демонстрации по роботика, изкуствен интелект, природни науки, дизайн, 3D прототипиране и дигитални технологии.

Центърът е създаден с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като пространство за обучение на ученици, подготовка на олимпийски отбори и квалификация на учители, както и за провеждане на практически обучения, състезания и образователни инициативи.

Строителството на Националния STEM център започна на 20 май 2025 г. с първа копка в „София Тех парк“. Проектът е на стойност над 37 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, като предвиждаше строежът да приключи в рамките на една година.