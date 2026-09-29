Националният STEM център ще отвори врати в „София Тех парк"

Новата сграда на Националния STEM център ще бъде открита в „София Тех парк“ днес, 29 септември, от 13:30 ч., съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).
В събитието се очаква да участват министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министър-председателят Румен Радев. По време на събитието ученици ще представят възможностите на новия център с демонстрации по роботика, изкуствен интелект, природни науки, дизайн, 3D прототипиране и дигитални технологии.
Центърът е създаден с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като пространство за обучение на ученици, подготовка на олимпийски отбори и квалификация на учители, както и за провеждане на практически обучения, състезания и образователни инициативи.
Строителството на Националния STEM център започна на 20 май 2025 г. с първа копка в „София Тех парк“. Проектът е на стойност над 37 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, като предвиждаше строежът да приключи в рамките на една година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лют пипер
07:32 29.09.2026
2 в кратце
07:34 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Милиарди
Коментиран от #5
07:35 29.09.2026
5 Право там
До коментар #4 от "Милиарди":Я им ги съобщи да са наясно
едните са 2-мцъ по закона Рико с една банка
където беше по едно време пред разпад
другите им ги кажи ти
07:54 29.09.2026
6 Вуте
08:04 29.09.2026
7 Трол
08:10 29.09.2026