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Националният STEM център ще отвори врати в „София Тех парк"

Националният STEM център ще отвори врати в „София Тех парк"

29 Септември, 2026 07:25 690 7

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Центърът е създаден с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост

Националният STEM център ще отвори врати в „София Тех парк" - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Новата сграда на Националния STEM център ще бъде открита в „София Тех парк“ днес, 29 септември, от 13:30 ч., съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

В събитието се очаква да участват министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министър-председателят Румен Радев. По време на събитието ученици ще представят възможностите на новия център с демонстрации по роботика, изкуствен интелект, природни науки, дизайн, 3D прототипиране и дигитални технологии.

Центърът е създаден с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като пространство за обучение на ученици, подготовка на олимпийски отбори и квалификация на учители, както и за провеждане на практически обучения, състезания и образователни инициативи.

Строителството на Националния STEM център започна на 20 май 2025 г. с първа копка в „София Тех парк“. Проектът е на стойност над 37 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, като предвиждаше строежът да приключи в рамките на една година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    3 0 Отговор
    Цифрови технологии,а не дигитални.

    07:32 29.09.2026

  • 2 в кратце

    1 3 Отговор
    STEM на английски език означава наука, технологии, инженерство и математика.

    07:34 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Милиарди

    7 0 Отговор
    заграбиха от там няколко известни субекти .

    Коментиран от #5

    07:35 29.09.2026

  • 5 Право там

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Милиарди":

    Я им ги съобщи да са наясно
    едните са 2-мцъ по закона Рико с една банка
    където беше по едно време пред разпад
    другите им ги кажи ти

    07:54 29.09.2026

  • 6 Вуте

    1 0 Отговор
    Мене ма интересува, че ми посягат на рИкията, а не на Чейлю Техпарка.

    08:04 29.09.2026

  • 7 Трол

    2 0 Отговор
    Дано да поевтинее дизелът след като отворят този център.

    08:10 29.09.2026

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