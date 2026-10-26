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Иван Василев: България може да стане център за AI
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Иван Василев: България може да стане център за AI

26 Октомври, 2026 18:23 440 18

  • изкуствен интелект-
  • иновации-
  • иван василев-
  • bggpt-
  • софия тех парк

Министърът очерта цел до 2030 г. страната да е водещо място в Европа за бизнес с висока добавена стойност

Иван Василев: България може да стане център за AI - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България има потенциал да се утвърди като европейски център за иновации и изкуствен интелект. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум.

По думите му българските компании все по-активно използват изкуствен интелект, а държавата също трябва да ускори развитието си в тази посока. „Целта ни е до 2030 г. България да бъде най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност“, заяви Василев.

Фокус върху талантите и технологичните проекти

Министърът посочи талантливите инженери и силните изследователски екипи като основа за развитието на сектора. Според него задачата на държавата е да подобри бизнес средата, така че иновативните компании да разработват нови продукти, да се разрастват и да излизат на международните пазари.

Сред технологичните предимства на страната Василев открои института за изкуствен интелект INSAIT, българския езиков модел BgGPT и фабриката за AI BRAIN++, която се изгражда в София тех парк. „Талантът е най-силната ни карта“, подчерта той.

Регулаторни пясъчници за AI и роботика

Създаването на регулаторни „пясъчници“ за изкуствен интелект и роботика е сред приоритетите на Министерството. В тях иноваторите ще могат да изпитват решенията си и да установяват възможни рискове още на ранен етап.

Василев съобщи още, че е създаден Съвет за иновации и технологично развитие. Той трябва да свързва държавата с технологичните компании, стартъпите, инвеститорите и изследователите.

По-малко административни стъпки

В частта за публичните услуги министърът заяви, че взаимодействието между държавата, гражданите и бизнеса трябва да бъде почти невидимо. „Документите да се обработват бързо и никой да не подава един и същ документ два пъти“, каза Василев.

Той посочи и платформата за прозрачност на обществените разходи СИГМА, чрез която може да се проследи как са изразходвани публичните средства.

Софийският икономически форум събира представители на политиката, бизнеса и интелектуалните среди за обсъждане на икономическите предизвикателства пред България и Европа. Организатор е Delphi Economic Forum.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България

    9 1 Отговор
    с прогресивни клоуни не може да стане център на нищо. Оставка!

    18:25 26.10.2026

  • 2 Гробар

    5 2 Отговор
    Е то всичко може ама го няма бай ви Тошо.

    18:25 26.10.2026

  • 3 Нищо не може да стане

    6 1 Отговор
    докато вие сте на власт. Некадърници. Оставка!!!

    18:26 26.10.2026

  • 4 ставка

    3 1 Отговор
    Бе да си играят децата, като има кой да им плаща, стига да не правят черни дупки калпазаните.

    18:28 26.10.2026

  • 5 Като разделиш на две магарета.

    4 0 Отговор
    Сламата , тогава. И спреш да четеш и дрънкаш глупостите където ти пишат секретарките докато си правят маникюра.

    18:31 26.10.2026

  • 6 Може ,

    5 1 Отговор
    но при вас само регрес ! Оставка и край на тоталните и непоправими вреди в ущърб на България и на гражданите !

    18:31 26.10.2026

  • 7 Радевото дали разбира?

    5 0 Отговор
    веднъж се обгради с некадърници и предатели и си е.. м ... ситуацията в България. Хората очакваха, че си е взел поука и му гласуваха пак доверие. Сега гледаме пак клонинги на ПроСто , и то няколко. Гарантирано 3ти път шанс никой не дава, а след втория провал нещата като нищо може де тръгнат неспасяемо към Франция в края на 18ти век.

    Коментиран от #12

    18:31 26.10.2026

  • 8 Гост

    2 1 Отговор
    На гол шкембак чифте пищови

    18:34 26.10.2026

  • 9 Това ли е новата дъвка?

    4 2 Отговор
    Ще, ще...и космодрум ще построим, ама после.
    Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път..
    100 моста по Дунава щеше да има, завод на WV, тунел под Шипка и магистрала Варна- Бургас, и още 1000 неща...за които помнят де...
    Ще, ще, ще...в някоя паралелна вселена обаче.
    Влезте в горчивата реалност вече- докарани сме до просешка тояга.

    18:34 26.10.2026

  • 10 Най умната нация у Европа и Света

    3 2 Отговор
    Не , първо ще станем космически център, след това ще изпратим македонец в космоса , а след това ще станем междугалактически хъб. За сега сме фронтова територия с криминална закваска. Спомнете си табелата на спирка павлово в София преди години 46 години и до скоро беше.Гласеше, тук ще бъде пристанище Павлово. Един друг хит беше на Батето, Витоша ,център на зимни олимпийски игри. След това изживяхме Садебната палата превъната в Лувъра на балканите. Незабравими ще останат проектите на банкенският артист за Химическа електроцентрала на Балканите. Газов Хъб , разпределителен петролен и енергиен център център . Напоследък се лансира идеята България, батерията за електроенергия на Балканите и разбира се гениалната идея с бандеровския режим в украина да построим ядрена електроцентрала. Страхотно нали ?!

    Коментиран от #18

    18:37 26.10.2026

  • 11 Аз държа да спечели Йотова

    4 1 Отговор
    С цялата червена власт в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    18:39 26.10.2026

  • 12 Радевото е какво?

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радевото дали разбира?":

    Обществена личност, бизнес предприемач или работник?
    И защо му се гласува доверие толкоз много като знаете, че всичко е личен интерес, не национален.

    18:43 26.10.2026

  • 13 Идеите ни вдъхновяват

    2 0 Отговор
    Една иновативна идея бавно и полека си пробива път сред народа,доколкото е останал на територията, да се построят поне две фабрики за дренови български тояги тип "Кривак". Изключително здрави,надеждни и много полезни за реализиране на различни проекти,идеи и водене на дебати и правене на анализи. Няма как . Освен таланта ,нашата огромна сила е в простотията и невежеството. Това е национален капитал,който няма как да погине.

    18:45 26.10.2026

  • 14 Свидетел

    1 0 Отговор
    От БЪЛГАРИЯ всичко се очаква! Там нормалния човек не означава нищо! Ако ,,някои" решат да взимат някой процент, ще натровят дори и родителите си. ТАКА ЧЕ, ТАМ ,, ЖИВОТА" Е В РЪЦЕТЕ НА АПАШИТЕ!

    18:49 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ох, в со беше толкова нагъл

    1 0 Отговор
    Добър кадър е тоя, тъп и нагъл. Прогресист.

    18:57 26.10.2026

  • 17 Мицкоски21

    0 0 Отговор
    А бухахахха жалки мизернициииии,вие сте циганския клозет на света населен с цигани и турци

    19:04 26.10.2026

  • 18 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Най умната нация у Европа и Света":

    Най-умната нация, ама как допусна да се пръкнат рос дебилите не разбрахме?

    19:05 26.10.2026

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