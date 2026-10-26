Иван Василев: България може да стане център за AI

България има потенциал да се утвърди като европейски център за иновации и изкуствен интелект. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум.
По думите му българските компании все по-активно използват изкуствен интелект, а държавата също трябва да ускори развитието си в тази посока. „Целта ни е до 2030 г. България да бъде най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност“, заяви Василев.
Фокус върху талантите и технологичните проекти
Министърът посочи талантливите инженери и силните изследователски екипи като основа за развитието на сектора. Според него задачата на държавата е да подобри бизнес средата, така че иновативните компании да разработват нови продукти, да се разрастват и да излизат на международните пазари.
Сред технологичните предимства на страната Василев открои института за изкуствен интелект INSAIT, българския езиков модел BgGPT и фабриката за AI BRAIN++, която се изгражда в София тех парк. „Талантът е най-силната ни карта“, подчерта той.
Регулаторни пясъчници за AI и роботика
Създаването на регулаторни „пясъчници“ за изкуствен интелект и роботика е сред приоритетите на Министерството. В тях иноваторите ще могат да изпитват решенията си и да установяват възможни рискове още на ранен етап.
Василев съобщи още, че е създаден Съвет за иновации и технологично развитие. Той трябва да свързва държавата с технологичните компании, стартъпите, инвеститорите и изследователите.
По-малко административни стъпки
В частта за публичните услуги министърът заяви, че взаимодействието между държавата, гражданите и бизнеса трябва да бъде почти невидимо. „Документите да се обработват бързо и никой да не подава един и същ документ два пъти“, каза Василев.
Той посочи и платформата за прозрачност на обществените разходи СИГМА, чрез която може да се проследи как са изразходвани публичните средства.
Софийският икономически форум събира представители на политиката, бизнеса и интелектуалните среди за обсъждане на икономическите предизвикателства пред България и Европа. Организатор е Delphi Economic Forum.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България
18:25 26.10.2026
2 Гробар
18:25 26.10.2026
3 Нищо не може да стане
18:26 26.10.2026
4 ставка
18:28 26.10.2026
5 Като разделиш на две магарета.
18:31 26.10.2026
6 Може ,
18:31 26.10.2026
7 Радевото дали разбира?
Коментиран от #12
18:31 26.10.2026
8 Гост
18:34 26.10.2026
9 Това ли е новата дъвка?
Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път..
100 моста по Дунава щеше да има, завод на WV, тунел под Шипка и магистрала Варна- Бургас, и още 1000 неща...за които помнят де...
Ще, ще, ще...в някоя паралелна вселена обаче.
Влезте в горчивата реалност вече- докарани сме до просешка тояга.
18:34 26.10.2026
10 Най умната нация у Европа и Света
Коментиран от #18
18:37 26.10.2026
11 Аз държа да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
18:39 26.10.2026
12 Радевото е какво?
До коментар #7 от "Радевото дали разбира?":Обществена личност, бизнес предприемач или работник?
И защо му се гласува доверие толкоз много като знаете, че всичко е личен интерес, не национален.
18:43 26.10.2026
13 Идеите ни вдъхновяват
18:45 26.10.2026
14 Свидетел
18:49 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ох, в со беше толкова нагъл
18:57 26.10.2026
17 Мицкоски21
19:04 26.10.2026
18 Дик диверсанта
До коментар #10 от "Най умната нация у Европа и Света":Най-умната нация, ама как допусна да се пръкнат рос дебилите не разбрахме?
19:05 26.10.2026