Иван Василев: България може да стане център за AI

България има потенциал да се утвърди като европейски център за иновации и изкуствен интелект. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум.

По думите му българските компании все по-активно използват изкуствен интелект, а държавата също трябва да ускори развитието си в тази посока. „Целта ни е до 2030 г. България да бъде най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност“, заяви Василев.

Фокус върху талантите и технологичните проекти

Министърът посочи талантливите инженери и силните изследователски екипи като основа за развитието на сектора. Според него задачата на държавата е да подобри бизнес средата, така че иновативните компании да разработват нови продукти, да се разрастват и да излизат на международните пазари.

Сред технологичните предимства на страната Василев открои института за изкуствен интелект INSAIT, българския езиков модел BgGPT и фабриката за AI BRAIN++, която се изгражда в София тех парк. „Талантът е най-силната ни карта“, подчерта той.

Регулаторни пясъчници за AI и роботика

Създаването на регулаторни „пясъчници“ за изкуствен интелект и роботика е сред приоритетите на Министерството. В тях иноваторите ще могат да изпитват решенията си и да установяват възможни рискове още на ранен етап.

Василев съобщи още, че е създаден Съвет за иновации и технологично развитие. Той трябва да свързва държавата с технологичните компании, стартъпите, инвеститорите и изследователите.

По-малко административни стъпки

В частта за публичните услуги министърът заяви, че взаимодействието между държавата, гражданите и бизнеса трябва да бъде почти невидимо. „Документите да се обработват бързо и никой да не подава един и същ документ два пъти“, каза Василев.

Той посочи и платформата за прозрачност на обществените разходи СИГМА, чрез която може да се проследи как са изразходвани публичните средства.

Софийският икономически форум събира представители на политиката, бизнеса и интелектуалните среди за обсъждане на икономическите предизвикателства пред България и Европа. Организатор е Delphi Economic Forum.

Източници: nova.bg