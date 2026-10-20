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Радев: Съхранението на енергия е ключът към бъдещето

Радев: Съхранението на енергия е ключът към бъдещето

20 Октомври, 2026 15:51 448 34

  • румен радев-
  • батериен парк-
  • твърдица-
  • съхранение на енергия-
  • tesla

Първата копка на батериен парк край Твърдица постави началото на проект с капацитет 300 мегаватчаса и планиран старт през 2027 г

Радев: Съхранението на енергия е ключът към бъдещето - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съхранението на енергия е ключът към бъдещето, а съвременната енергийна инфраструктура е необходимо условие за икономически растеж и привличане на инвестиции. Това заяви премиерът Румен Радев при първата копка на нов батериен парк в индустриалната зона на Твърдица.

Проектът е първият от три обекта, които ще бъдат реализирани в партньорство между български компании и американската Tesla. Общият капацитет на трите съоръжения ще надхвърли 2300 мегаватчаса, а предвидените инвестиции са за повече от 350 млн. евро, съобщи правителствената информационна служба.

Паркът ще съхранява енергия за пет часа

Батерийният парк край Твърдица трябва да бъде въведен в експлоатация през второто тримесечие на 2027 г. Предвидено е съоръжението да има капацитет от 300 мегаватчаса и да може да съхранява електроенергия за петчасов период на разреждане.

Системата ще използва технологията Tesla Megapack 2XL. В парка ще бъдат разположени 80 батерийни единици и 20 трансформатора, всеки с мощност 4,4 мегаволтампера.

Според премиера подобни мощности ще осигурят по-голяма стабилност на електроенергийната система, по-добро балансиране между производството и потреблението и по-голяма гъвкавост при управлението на електроенергийните потоци.

„Този, който успее да изгради капацитет за надеждно, конкурентоспособно и устойчиво съхранение на енергия, държи ключа към бъдещето“, заяви Румен Радев.

Той изрази очакване развитието на батерийните мощности да допринесе и за по-ниски цени на електроенергията. Радев определи проекта като пример за сътрудничество между българския бизнес, местната и държавната власт и международна технологична компания.

Следва среща за бъдещи инвестиции

В церемонията участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на енергетиката Ива Петрова. След първата копка премиерът и двамата министри проведоха среща с представители на Tesla, на която са обсъдили възможностите за бъдещи инвестиции на компанията в България.

Източници: news.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 После къде ще ги копаме

    7 1 Отговор
    тези батерии?

    Коментиран от #15

    15:54 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Айдее...

    5 3 Отговор
    Военнио гепи на ПП тниците парите!

    15:56 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    11 0 Отговор
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!

    15:59 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Повече ме касае

    3 1 Отговор
    защо Коцето се бои от народната любов, та му забраняват коментарите.

    Коментиран от #20

    16:01 20.10.2026

  • 11 Ех Радев, Радев,

    1 4 Отговор
    Двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето ти.

    16:01 20.10.2026

  • 12 Ех Радев, Радев,

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Рози":

    Двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето ти.

    16:02 20.10.2026

  • 13 Румен

    4 0 Отговор
    Мога да съхраня 20 литра метан!

    16:02 20.10.2026

  • 14 Верно е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Нацист нацисту око не вади.

    16:02 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Този или започва сериозно да го боли глава... или започва да става сериозно нагъл?!!

    350 милиона за 5 часа... и после?!!! Тъмно?!!

    Дневното потребление в България е към 60 до 90 ХИЛЯДИ мегавата!!!
    Задача за първи клас: Колко по 350 милиона са нужни за да покриеш потреблението?!
    А зимата как ще заредиш дори тия 80 мегавата?!!!

    Наистина започват да стават дразнещи с глупостите си!

    16:04 20.10.2026

  • 18 1488

    4 0 Отговор
    копейко рублев и вАгенин пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат от радост !

    16:05 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Правя като него

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Повече ме касае":

    Статиите с изключени коментари не ги чета.
    Лицемерното Коце: "Искам дискусии и дебати".
    С кого бре? С огледалото ти ли?

    16:06 20.10.2026

  • 21 Дедо

    4 0 Отговор
    Защо все ми напомня бай Тошо!

    16:10 20.10.2026

  • 22 Клишета

    7 0 Отговор
    и ненужни поуки , ненужни поуки и клишета ! Нищо конструктивно , смислено и отговорно !

    16:11 20.10.2026

  • 23 Общата

    1 0 Отговор
    5 часа - чудесно !
    Тамън "хубавото нещо" мога да го заредя 2 пъти 🤣

    16:12 20.10.2026

  • 24 1488

    3 1 Отговор
    копейко рублев и вАгенин пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат от радост !

    16:14 20.10.2026

  • 25 1488

    4 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го има
    още тая зима

    Коментиран от #26

    16:14 20.10.2026

  • 26 Каквото

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "1488":

    почукало , това се обадило , както казва народът ни !

    16:16 20.10.2026

  • 27 Карлуков

    2 0 Отговор
    Ключа е от вън на ключалката....

    16:18 20.10.2026

  • 28 Само с глупости

    2 0 Отговор
    се занимава. Не батериите са скъпото а инфраструктурата и ако той ще я плаща с нашите пари за кого ще е ползата ? Това е реално печалба чрез спекула и нищо реално не се произвежда

    16:18 20.10.2026

  • 29 оня с коня

    3 0 Отговор
    Празни приказки на човек оказал се на върха на Властта с ЧУЖДИ ПАРИ- Къде е ЦЕНАТА на Обекта и за КЛКО ГОДИНИ той ще се изплати,та да почне да носи печалба?Къде е СРОКЪТ НА ГОДНОСТ на тия батерии и колко ще струва евентуално нов комплект след Амортизацията им?

    16:18 20.10.2026

  • 30 Никой

    1 0 Отговор
    Къде са противогрипните ваксини ? Какво толкова , че някой пенсионер ще се пренесе в отвъдното, нали водачо на ПБ ?

    16:18 20.10.2026

  • 31 Супер е

    1 0 Отговор
    при режим на тока!

    16:19 20.10.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    "ПРОГРЕСИВНИЯ" ЧОРАП ВЕЧЕ "МИСЛИ" ЗА БЪДЕЩЕТО ..................... КЪДЕ СЕ Е ЧУЛО И ВИДЯЛО "ПРОГРЕСИВЕН" ВОЕНЕН ...................... ПУТИН Е ВОЕНЕН "ПРОГРЕСИВЕН УБИЕЦ" .................... ФАКТ !

    16:20 20.10.2026

  • 33 Каза

    0 0 Отговор
    рекордьора по изпускане на метан!

    16:21 20.10.2026

  • 34 Колко

    0 0 Отговор
    струват месечно тоците им в Резиденцията , които плащат българските данъкоплатци ?

    16:21 20.10.2026

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