Радев: Съхранението на енергия е ключът към бъдещето

Съхранението на енергия е ключът към бъдещето, а съвременната енергийна инфраструктура е необходимо условие за икономически растеж и привличане на инвестиции. Това заяви премиерът Румен Радев при първата копка на нов батериен парк в индустриалната зона на Твърдица.

Проектът е първият от три обекта, които ще бъдат реализирани в партньорство между български компании и американската Tesla. Общият капацитет на трите съоръжения ще надхвърли 2300 мегаватчаса, а предвидените инвестиции са за повече от 350 млн. евро, съобщи правителствената информационна служба.

Паркът ще съхранява енергия за пет часа

Батерийният парк край Твърдица трябва да бъде въведен в експлоатация през второто тримесечие на 2027 г. Предвидено е съоръжението да има капацитет от 300 мегаватчаса и да може да съхранява електроенергия за петчасов период на разреждане.

Системата ще използва технологията Tesla Megapack 2XL. В парка ще бъдат разположени 80 батерийни единици и 20 трансформатора, всеки с мощност 4,4 мегаволтампера.

Според премиера подобни мощности ще осигурят по-голяма стабилност на електроенергийната система, по-добро балансиране между производството и потреблението и по-голяма гъвкавост при управлението на електроенергийните потоци.

„Този, който успее да изгради капацитет за надеждно, конкурентоспособно и устойчиво съхранение на енергия, държи ключа към бъдещето“, заяви Румен Радев.

Той изрази очакване развитието на батерийните мощности да допринесе и за по-ниски цени на електроенергията. Радев определи проекта като пример за сътрудничество между българския бизнес, местната и държавната власт и международна технологична компания.

Следва среща за бъдещи инвестиции

В церемонията участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на енергетиката Ива Петрова. След първата копка премиерът и двамата министри проведоха среща с представители на Tesla, на която са обсъдили възможностите за бъдещи инвестиции на компанията в България.

Източници: news.bg