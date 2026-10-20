Радев: Съхранението на енергия е ключът към бъдещето

Съхранението на енергия е ключът към бъдещето, а съвременната енергийна инфраструктура е необходимо условие за икономически растеж и привличане на инвестиции. Това заяви премиерът Румен Радев при първата копка на нов батериен парк в индустриалната зона на Твърдица.
Проектът е първият от три обекта, които ще бъдат реализирани в партньорство между български компании и американската Tesla. Общият капацитет на трите съоръжения ще надхвърли 2300 мегаватчаса, а предвидените инвестиции са за повече от 350 млн. евро, съобщи правителствената информационна служба.
Паркът ще съхранява енергия за пет часа
Батерийният парк край Твърдица трябва да бъде въведен в експлоатация през второто тримесечие на 2027 г. Предвидено е съоръжението да има капацитет от 300 мегаватчаса и да може да съхранява електроенергия за петчасов период на разреждане.
Системата ще използва технологията Tesla Megapack 2XL. В парка ще бъдат разположени 80 батерийни единици и 20 трансформатора, всеки с мощност 4,4 мегаволтампера.
Според премиера подобни мощности ще осигурят по-голяма стабилност на електроенергийната система, по-добро балансиране между производството и потреблението и по-голяма гъвкавост при управлението на електроенергийните потоци.„Този, който успее да изгради капацитет за надеждно, конкурентоспособно и устойчиво съхранение на енергия, държи ключа към бъдещето“, заяви Румен Радев.
Той изрази очакване развитието на батерийните мощности да допринесе и за по-ниски цени на електроенергията. Радев определи проекта като пример за сътрудничество между българския бизнес, местната и държавната власт и международна технологична компания.
Следва среща за бъдещи инвестиции
В церемонията участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на енергетиката Ива Петрова. След първата копка премиерът и двамата министри проведоха среща с представители на Tesla, на която са обсъдили възможностите за бъдещи инвестиции на компанията в България.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 После къде ще ги копаме
Коментиран от #15
15:54 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Айдее...
15:56 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
15:59 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Повече ме касае
Коментиран от #20
16:01 20.10.2026
11 Ех Радев, Радев,
16:01 20.10.2026
12 Ех Радев, Радев,
До коментар #3 от "Рози":Двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето ти.
16:02 20.10.2026
13 Румен
16:02 20.10.2026
14 Верно е
До коментар #4 от "1488":Нацист нацисту око не вади.
16:02 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДрайвингПлежър
350 милиона за 5 часа... и после?!!! Тъмно?!!
Дневното потребление в България е към 60 до 90 ХИЛЯДИ мегавата!!!
Задача за първи клас: Колко по 350 милиона са нужни за да покриеш потреблението?!
А зимата как ще заредиш дори тия 80 мегавата?!!!
Наистина започват да стават дразнещи с глупостите си!
16:04 20.10.2026
18 1488
мисирките кукуригат от радост !
16:05 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Правя като него
До коментар #10 от "Повече ме касае":Статиите с изключени коментари не ги чета.
Лицемерното Коце: "Искам дискусии и дебати".
С кого бре? С огледалото ти ли?
16:06 20.10.2026
21 Дедо
16:10 20.10.2026
22 Клишета
16:11 20.10.2026
23 Общата
Тамън "хубавото нещо" мога да го заредя 2 пъти 🤣
16:12 20.10.2026
24 1488
мисирките кукуригат от радост !
16:14 20.10.2026
25 1488
и ще го има
още тая зима
Коментиран от #26
16:14 20.10.2026
26 Каквото
До коментар #25 от "1488":почукало , това се обадило , както казва народът ни !
16:16 20.10.2026
27 Карлуков
16:18 20.10.2026
28 Само с глупости
16:18 20.10.2026
29 оня с коня
16:18 20.10.2026
30 Никой
16:18 20.10.2026
31 Супер е
16:19 20.10.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
16:20 20.10.2026
33 Каза
16:21 20.10.2026
34 Колко
16:21 20.10.2026