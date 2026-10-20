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Освободиха посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов

Освободиха посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов

20 Октомври, 2026 16:07 932 9

  • иван йорданов-
  • обединени арабски емирства-
  • илияна йотова-
  • мвнр-
  • дипломация

Президентът Илияна Йотова подписа указа на 13 октомври. Документът е обнародван в „Държавен вестник“ без посочен наследник на поста

Освободиха посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иван Илиянов Йорданов е освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства. Това става с Указ № 320 на президента Илияна Йотова, издаден на 13 октомври и обнародван в „Държавен вестник“ на 20 октомври.

В документа е записано, че изпълнението на указа се възлага на министъра на външните работи. В него не е посочен нов ръководител на българското посолство в Абу Даби.

Процедурата започна през септември

Процедурата по освобождаването беше инициирана от министъра на външните работи Велислава Петрова. На 24 септември Министерството на външните работи съобщи, че тя е подписала доклад за внасяне на проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента да издаде указ за освобождаването на посланика.

На 30 септември Илияна Йотова потвърди, че ще подпише указа. „Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в Обединените арабски емирства“, заяви държавният глава, цитирана от „168 часа“.

Поводът бяха публични твърдения за полети

До решението се стигна след публично огласена информация за предполагаема връзка между дружество, свързано със семейството на Иван Йорданов, и плащания по полети на Делян Пеевски. Тогавашният вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че дружеството, за което се твърди, че е поемало разходите, е собственост на бащата на посланика. Тези твърдения бяха отразени като повод за започването на процедурата, но сами по себе си не установяват нарушение или вина.

Иван Йорданов и семейството му отрекоха да имат отношение към твърдените финансови връзки. Министерството на външните работи обяви, че е разпоредило проверка по случая, но в съобщението за започване на процедурата не посочи конкретни мотиви за освобождаването.

Иван Йорданов беше назначен за посланик в ОАЕ през ноември 2022 г. с указ на президента Румен Радев. С обнародването на новия указ освобождаването му от длъжност е официализирано.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg, 168chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пеевски

    8 0 Отговор
    Започна да ми прилошава...не се чувствам добре..поболявам се. Ще се обадя на Манол и Олешчук да спретнат едно протестче.

    16:12 20.10.2026

  • 3 1488

    2 4 Отговор
    платил е на БОгаТАШа и айде чао

    16:13 20.10.2026

  • 4 Не е

    6 0 Отговор
    ли в ареста другарина наглец ?

    16:14 20.10.2026

  • 5 Хихи

    8 0 Отговор
    А Шишо сигурно му е обещал, че "няма страшно, ще го защити с щит" 😅

    16:16 20.10.2026

  • 6 само питам

    2 0 Отговор
    сигурно ще сложим сега наш човек ех маико българио затебе те умряха -струвало ли си е

    16:43 20.10.2026

  • 7 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Браво!

    17:07 20.10.2026

  • 8 Радев

    1 0 Отговор
    Радев го назначи и ако е изкупителна жертва има право да си потърси правата в съда. Все пак в тази държава всеки може да каже всичко за всекиго. Трябват и доказателства за всяко публично твърдение...

    17:12 20.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А ЗАТВОР?

    17:28 20.10.2026

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