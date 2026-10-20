Унищожиха над 7 тона краставици от Турция заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е спряла и впоследствие унищожила 7140 килограма краставици от Турция заради установени остатъци от пестициди над максимално допустимите нива. Двете пратки са били задържани на ГКПП „Капитан Андреево“ и не са допуснати до пазара на Европейския съюз.

Едната пратка е била с тегло 4120 килограма, а другата – 3020 килограма. Несъответствието е установено при лабораторни изследвания на проби от товара. След резултатите стоката е блокирана и е предприето унищожаването ѝ.

Пратките са спрени преди да стигнат до пазара

Краставиците не са били пуснати за продажба в България или в друга държава от Европейския съюз. По този начин цялото количество е извадено от търговския оборот, преди да достигне до потребителите.

От БАБХ заявяват: „Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.“ Агенцията посочва, че при съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на телефон 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт.

В съобщените данни не се посочват конкретните активни вещества, установени в пробите, нито размерът на превишението над допустимите нива. Потвърдено е, че лабораторните резултати са били достатъчни за спиране на двете пратки и за разпореждане на тяхното унищожаване.

Източници: novini.bg, eurocom.bg