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Клековски: Казусът с Ива Михайлова е съдебен, не здравен

Клековски: Казусът с Ива Михайлова е съдебен, не здравен

20 Октомври, 2026 21:09 852 37

  • ива михайлова-
  • сашо клековски-
  • катя ивкова-
  • северна македония-
  • катастрофа

Министърът на здравеопазването на Северна Македония заяви, че е постигнал мълчаливо съгласие с българския си колега Катя Ивкова по случая

Клековски: Казусът с Ива Михайлова е съдебен, не здравен - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят с Ива Михайлова не е здравен, а правен въпрос. Това заяви министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски, който каза, че е постигнал мълчаливо съгласие по темата с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова.

„Постигнахме мълчаливо съгласие, че случаят с И.М. не е здравен въпрос, а въпрос за съдебната система“, заяви Клековски в Скопие. По думите му Михайлова се укрива от правосъдието и е обект на международна заповед за арест. Той добави, че поради това казусът не е обсъждан между двете здравни министерства като медицински проблем.

Изявлението беше направено след представянето на 100 нови линейки в Скопие. Ден по-рано Клековски и Ивкова подписаха в София план за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г.

Проверка на медицинските заключения

Клековски заяви, че Ива Михайлова е напуснала Северна Македония, след като е било обявено, че българска медицинска комисия ще провери заключенията на македонските лекари. Според него тези заключения не показват наличие на медицински проблем, който да налага преместването ѝ в България.

Министърът каза още, че след доклад на Държавната санитарна и здравна инспекция е поискал проверката да бъде разширена и да обхване лечебните заведения, в които Михайлова се е лекувала. „На този етап вече са установени нарушения и е поискана професионална експертиза относно медицинските аспекти на доклада“, заяви той. Твърденията за нарушенията подлежат на допълнителна експертна оценка.

Обвинението за катастрофата

Михайлова, която има македонско и българско гражданство, се намира в София и е ангажирала български адвокат. В Кочани се води дело, по което тя е обвиняема за катастрофа със смъртен изход.

Произшествието е станало на 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани-Щип. При челния сблъсък между два автомобила е загинал 33-годишен мъж, а няколко души са пострадали. Прокуратурата на Северна Македония обвинява Михайлова, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното платно.

Михайлова и защитата ѝ оспорват обвинението. Според тях другият автомобил е навлязъл в нейната лента, докато е заобикалял спрял полицейски автомобил. При катастрофата тя е получила тежки травми на гръбначния стълб.

В рамките на съдебното производство са ѝ наложени мерки, включително отнемане на паспортите и забрана за напускане на страната. Семейството ѝ настоява тя да получи възможност да се лекува в София.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха на 11 октомври, че са преминали границата през официален пункт и законно. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония поддържа обратната теза, че тя не е напуснала страната по законен ред.

Източници: news.bg, sdk.mk


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яшар

    8 15 Отговор
    Тази избяга от правосъдие за увиствос с подкрепата на Йотова ..що за държава живеем ...

    Коментиран от #6

    21:15 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Николова , София

    7 15 Отговор
    Момето трябва веднага да бъде експулсирано в С.Македония да си я съдят . за България оставането и ще е голям международен проблем , като и болка за роднините на загиналия !

    Коментиран от #13, #20, #27

    21:18 20.10.2026

  • 6 Ти наясно ли си

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Какво всъщност се е случило с това красиво дете. Ако това беше твое дете?????....

    Коментиран от #8, #9

    21:20 20.10.2026

  • 7 Ненормалнициии

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Не дай Боже да ви се случи нещо подобно от това , което се е случило и на Ива и на Дебора ,която явно визираш!

    Коментиран от #11

    21:23 20.10.2026

  • 8 Яшар

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ти наясно ли си":

    А увития ...как си наясно ...почвате да изменяте законите по български ..относно красотата и ..това е твое мнение ,за мен е по скоро ..

    Коментиран от #16

    21:24 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 миче що ни занимаваш с таз

    5 5 Отговор
    макенска всеки ден
    с кво е важна толкоз
    я цъкни за тикван
    отдавна не се го курдисвали тук да ръси смешки

    21:28 20.10.2026

  • 13 Слушай !!!

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Ти наясно ли си какво изобщо се е случило на това хубаво дете ,че да ръсиш тук простотии...??? ...

    Коментиран от #14

    21:30 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Значи тия бараби

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Яшар":

    Са карали като ненормални да ходят да бачкат на вилата частпром на министър муцунски и колата им е била натоварена с неукрепени елементи и материали .Полицай са спрели предната кола пред тях .Тия ,за да не ударят колата са навлезли в насрещното и са ударили колата на нищо неподозиращата Ива .

    Коментиран от #22

    21:41 20.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 22 Яшар

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Значи тия бараби":

    Обяснявай се на Йотова , пътя си е път и Ива македонската ...е навлязла в насрещното казаха го по БНТ преди 2 м

    Коментиран от #26

    21:50 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Яшар

    1 1 Отговор
    България ще си създаде само проблеми на и тази също ....просто Интерпол и европол ще приложат международните конвенции и ще бъде върната в Македония ..рано или късно

    22:00 20.10.2026

  • 26 Ти па намери на кой да вярваш

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Яшар":

    бнт дето се издържа от нашите данъци и са по - оцапани от соросоидите бтв и нова.....Без коментар!

    Коментиран от #32

    22:01 20.10.2026

  • 27 Правата на човека

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Момето трябва да съди фиром в Страсбург.

    22:04 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 32 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти па намери на кой да вярваш":

    Значи и Йотова лъже ...ама тя 5 наркота орисала че една македонка ...парата е важна

    22:10 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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