Клековски: Казусът с Ива Михайлова е съдебен, не здравен

Случаят с Ива Михайлова не е здравен, а правен въпрос. Това заяви министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски, който каза, че е постигнал мълчаливо съгласие по темата с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова.

„Постигнахме мълчаливо съгласие, че случаят с И.М. не е здравен въпрос, а въпрос за съдебната система“, заяви Клековски в Скопие. По думите му Михайлова се укрива от правосъдието и е обект на международна заповед за арест. Той добави, че поради това казусът не е обсъждан между двете здравни министерства като медицински проблем.

Изявлението беше направено след представянето на 100 нови линейки в Скопие. Ден по-рано Клековски и Ивкова подписаха в София план за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г.

Проверка на медицинските заключения

Клековски заяви, че Ива Михайлова е напуснала Северна Македония, след като е било обявено, че българска медицинска комисия ще провери заключенията на македонските лекари. Според него тези заключения не показват наличие на медицински проблем, който да налага преместването ѝ в България.

Министърът каза още, че след доклад на Държавната санитарна и здравна инспекция е поискал проверката да бъде разширена и да обхване лечебните заведения, в които Михайлова се е лекувала. „На този етап вече са установени нарушения и е поискана професионална експертиза относно медицинските аспекти на доклада“, заяви той. Твърденията за нарушенията подлежат на допълнителна експертна оценка.

Обвинението за катастрофата

Михайлова, която има македонско и българско гражданство, се намира в София и е ангажирала български адвокат. В Кочани се води дело, по което тя е обвиняема за катастрофа със смъртен изход.

Произшествието е станало на 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани-Щип. При челния сблъсък между два автомобила е загинал 33-годишен мъж, а няколко души са пострадали. Прокуратурата на Северна Македония обвинява Михайлова, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното платно.

Михайлова и защитата ѝ оспорват обвинението. Според тях другият автомобил е навлязъл в нейната лента, докато е заобикалял спрял полицейски автомобил. При катастрофата тя е получила тежки травми на гръбначния стълб.

В рамките на съдебното производство са ѝ наложени мерки, включително отнемане на паспортите и забрана за напускане на страната. Семейството ѝ настоява тя да получи възможност да се лекува в София.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха на 11 октомври, че са преминали границата през официален пункт и законно. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония поддържа обратната теза, че тя не е напуснала страната по законен ред.

Източници: news.bg, sdk.mk