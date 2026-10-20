Клековски: Казусът с Ива Михайлова е съдебен, не здравен

Случаят с Ива Михайлова не е здравен, а правен въпрос. Това заяви министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски, който каза, че е постигнал мълчаливо съгласие по темата с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова.
„Постигнахме мълчаливо съгласие, че случаят с И.М. не е здравен въпрос, а въпрос за съдебната система“, заяви Клековски в Скопие. По думите му Михайлова се укрива от правосъдието и е обект на международна заповед за арест. Той добави, че поради това казусът не е обсъждан между двете здравни министерства като медицински проблем.
Изявлението беше направено след представянето на 100 нови линейки в Скопие. Ден по-рано Клековски и Ивкова подписаха в София план за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г.
Проверка на медицинските заключения
Клековски заяви, че Ива Михайлова е напуснала Северна Македония, след като е било обявено, че българска медицинска комисия ще провери заключенията на македонските лекари. Според него тези заключения не показват наличие на медицински проблем, който да налага преместването ѝ в България.
Министърът каза още, че след доклад на Държавната санитарна и здравна инспекция е поискал проверката да бъде разширена и да обхване лечебните заведения, в които Михайлова се е лекувала. „На този етап вече са установени нарушения и е поискана професионална експертиза относно медицинските аспекти на доклада“, заяви той. Твърденията за нарушенията подлежат на допълнителна експертна оценка.
Обвинението за катастрофата
Михайлова, която има македонско и българско гражданство, се намира в София и е ангажирала български адвокат. В Кочани се води дело, по което тя е обвиняема за катастрофа със смъртен изход.
Произшествието е станало на 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани-Щип. При челния сблъсък между два автомобила е загинал 33-годишен мъж, а няколко души са пострадали. Прокуратурата на Северна Македония обвинява Михайлова, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното платно.
Михайлова и защитата ѝ оспорват обвинението. Според тях другият автомобил е навлязъл в нейната лента, докато е заобикалял спрял полицейски автомобил. При катастрофата тя е получила тежки травми на гръбначния стълб.
В рамките на съдебното производство са ѝ наложени мерки, включително отнемане на паспортите и забрана за напускане на страната. Семейството ѝ настоява тя да получи възможност да се лекува в София.
Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха на 11 октомври, че са преминали границата през официален пункт и законно. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония поддържа обратната теза, че тя не е напуснала страната по законен ред.
Източници: news.bg, sdk.mk
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Яшар
Коментиран от #6
21:15 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Николова , София
Коментиран от #13, #20, #27
21:18 20.10.2026
6 Ти наясно ли си
До коментар #2 от "Яшар":Какво всъщност се е случило с това красиво дете. Ако това беше твое дете?????....
Коментиран от #8, #9
21:20 20.10.2026
7 Ненормалнициии
До коментар #3 от "1488":Не дай Боже да ви се случи нещо подобно от това , което се е случило и на Ива и на Дебора ,която явно визираш!
Коментиран от #11
21:23 20.10.2026
8 Яшар
До коментар #6 от "Ти наясно ли си":А увития ...как си наясно ...почвате да изменяте законите по български ..относно красотата и ..това е твое мнение ,за мен е по скоро ..
Коментиран от #16
21:24 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 миче що ни занимаваш с таз
с кво е важна толкоз
я цъкни за тикван
отдавна не се го курдисвали тук да ръси смешки
21:28 20.10.2026
13 Слушай !!!
До коментар #5 от "Николова , София":Ти наясно ли си какво изобщо се е случило на това хубаво дете ,че да ръсиш тук простотии...??? ...
Коментиран от #14
21:30 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Значи тия бараби
До коментар #8 от "Яшар":Са карали като ненормални да ходят да бачкат на вилата частпром на министър муцунски и колата им е била натоварена с неукрепени елементи и материали .Полицай са спрели предната кола пред тях .Тия ,за да не ударят колата са навлезли в насрещното и са ударили колата на нищо неподозиращата Ива .
Коментиран от #22
21:41 20.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Яшар
До коментар #16 от "Значи тия бараби":Обяснявай се на Йотова , пътя си е път и Ива македонската ...е навлязла в насрещното казаха го по БНТ преди 2 м
Коментиран от #26
21:50 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Яшар
22:00 20.10.2026
26 Ти па намери на кой да вярваш
До коментар #22 от "Яшар":бнт дето се издържа от нашите данъци и са по - оцапани от соросоидите бтв и нова.....Без коментар!
Коментиран от #32
22:01 20.10.2026
27 Правата на човека
До коментар #5 от "Николова , София":Момето трябва да съди фиром в Страсбург.
22:04 20.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Яшар
До коментар #26 от "Ти па намери на кой да вярваш":Значи и Йотова лъже ...ама тя 5 наркота орисала че една македонка ...парата е важна
22:10 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.