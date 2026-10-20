Асен Василев: Радев да обяви новата сглобка и да каже защо КС спря част от бюджета

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска премиерът Румен Радев да обясни решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г. и да обяви каква е новата политическа „сглобка“. Повод за изявлението му стана позиция на Радев, че протестите целят създаването на ново управляващо мнозинство.
„Да дойде Радев на протеста и да обяви новата сглобка“, написа Василев във „Фейсбук“. Той свърза призива си с участието на премиера в откриването на батерия за съхранение на енергия заедно с депутата Делян Добрев и попита дали това не е форма на политическо споразумение.
Василев отправи и остри предупреждения към премиера, като заяви, че ако не даде обяснения пред протестиращите, „ще бъдете изгонени с камъни“. Думите му са част от политическа атака, а не от решение на организаторите на протеста.
Какво постанови Конституционният съд
Конституционният съд не обяви бюджета за 2026 г. за противоконституционен в неговата цялост. Съдът остави закона в сила, но отмени няколко разпоредби, приети чрез преходните и заключителните му текстове. Сред тях са промените в Кодекса на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж, както и текстът, който обвързва възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите с 60% от основната депутатска заплата.
По казуса с минималната работна заплата съдът не се е произнесъл по същество. Причината е, че оспореният текст вече е бил променен и действието му е изчерпано. Решението е постановено по конституционно дело №15/2026 г. и свързаните с него дела №16/2026 г. и №18/2026 г.
Отменените разпоредби няма да престанат да действат в деня на обявяването на решението. Решенията на Конституционния съд влизат в сила три дни след обнародването им в „Държавен вестник“, след което обявените за противоконституционни текстове няма да се прилагат занапред.
Протестът в София
Изявлението на Василев беше направено на фона на протест пред президентството срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Демонстрацията беше под надслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“. Организаторите настояха за по-твърда политика за сигурността и за по-тясна координация със съюзниците на България в Европейския съюз и НАТО.
Отделно пред Министерството на здравеопазването протестираха млади лекари под надслов „Не ви ли е срам“. Те заявиха, че са приоритет за правителството само на думи, като се очакваше двата протеста да се слеят.
Василев заяви още, че според него следват оставките на Гълъб Донев и Наталия Ефремова. Той обвини управляващите, че не защитават интересите на гражданите, а на олигархията, и свърза политическата си критика с действията на правителството по темите за сигурността, войната в Украйна и отношенията с НАТО.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
Коментиран от #5
20:37 20.10.2026
2 Йотова и радев
20:42 20.10.2026
3 Хайде Радев
Коментиран от #8
20:43 20.10.2026
4 1111
20:43 20.10.2026
5 Да де Aсене, ама
До коментар #1 от "ХиХи":ти и промянкаджиите около теб заедно с Христо Иванов изпрахте Борисов и Пеевски и се прегърнахте с тях. Вие ги разбирате нещата със сглобките с мафията.
20:45 20.10.2026
6 Алпачи Но
Да не си личи все още очевидното
20:45 20.10.2026
7 Много Известен Съветски Актьор
20:46 20.10.2026
8 Малеееее
До коментар #3 от "Хайде Радев":Радев дреме и двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето му.
Коментиран от #15
20:46 20.10.2026
9 Милен
20:50 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вижда се
20:52 20.10.2026
13 Асенка Василева
20:54 20.10.2026
14 Аз знам едно
20:56 20.10.2026
15 его такива са някои българи!
До коментар #8 от "Малеееее":Търпяха и се възхищаваха на селския хумор на онзи от зайчарника в Банкя и на кражбите и елементарните лъжи на другия шишляк, а сега Радев трябва според тях МИГОМ да ги арестува. И ако не го направи - може би той сам трябва да ходи да свърши това според тах, е нерешетилен. Понеже при боко и шиши нямаше никакъв съд и институции, сета на мига трябва да се поправят нещата. МИСЛЕТЕ, макар че очевидно трудно ви се получава!!!!
Коментиран от #19
20:58 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българка
21:02 20.10.2026
18 ?????
Сглобката си е ваше изобретение.
Щото без сглобка няма ваше участие във властта.
Ама Радев сам си е виновен че навремето ви толерира и ви даде шанс да напълните гушите.
Без него щяхте да сте г-н Никой.
21:04 20.10.2026
19 Виж сега умнико,
До коментар #15 от "его такива са някои българи!":С темпа с който работи огромното мнозинство на Радев, скоро промяна в съд и прокуратура няма да има. Двамата Дебели, Пеевски и Борисов, вече вкарват крадените си пари в свалянето на Радев. Докато Радев се накани да ги озпапти и ще бъде аут.
21:05 20.10.2026