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Асен Василев: Радев да обяви новата сглобка и да каже защо КС спря част от бюджета
  Тема: Избори

Асен Василев: Радев да обяви новата сглобка и да каже защо КС спря част от бюджета

20 Октомври, 2026 20:35 641 19

  • асен василев-
  • румен радев-
  • конституционен съд-
  • бюджет 2026-
  • протест

Лидерът на „Продължаваме промяната“ призова премиера да обяви какво стои зад новата политическа „сглобка“. Повод стана решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г

Асен Василев: Радев да обяви новата сглобка и да каже защо КС спря част от бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска премиерът Румен Радев да обясни решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г. и да обяви каква е новата политическа „сглобка“. Повод за изявлението му стана позиция на Радев, че протестите целят създаването на ново управляващо мнозинство.

„Да дойде Радев на протеста и да обяви новата сглобка“, написа Василев във „Фейсбук“. Той свърза призива си с участието на премиера в откриването на батерия за съхранение на енергия заедно с депутата Делян Добрев и попита дали това не е форма на политическо споразумение.

Василев отправи и остри предупреждения към премиера, като заяви, че ако не даде обяснения пред протестиращите, „ще бъдете изгонени с камъни“. Думите му са част от политическа атака, а не от решение на организаторите на протеста.

Какво постанови Конституционният съд

Конституционният съд не обяви бюджета за 2026 г. за противоконституционен в неговата цялост. Съдът остави закона в сила, но отмени няколко разпоредби, приети чрез преходните и заключителните му текстове. Сред тях са промените в Кодекса на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж, както и текстът, който обвързва възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите с 60% от основната депутатска заплата.

По казуса с минималната работна заплата съдът не се е произнесъл по същество. Причината е, че оспореният текст вече е бил променен и действието му е изчерпано. Решението е постановено по конституционно дело №15/2026 г. и свързаните с него дела №16/2026 г. и №18/2026 г.

Отменените разпоредби няма да престанат да действат в деня на обявяването на решението. Решенията на Конституционния съд влизат в сила три дни след обнародването им в „Държавен вестник“, след което обявените за противоконституционни текстове няма да се прилагат занапред.

Протестът в София

Изявлението на Василев беше направено на фона на протест пред президентството срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Демонстрацията беше под надслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“. Организаторите настояха за по-твърда политика за сигурността и за по-тясна координация със съюзниците на България в Европейския съюз и НАТО.

Отделно пред Министерството на здравеопазването протестираха млади лекари под надслов „Не ви ли е срам“. Те заявиха, че са приоритет за правителството само на думи, като се очакваше двата протеста да се слеят.

Василев заяви още, че според него следват оставките на Гълъб Донев и Наталия Ефремова. Той обвини управляващите, че не защитават интересите на гражданите, а на олигархията, и свърза политическата си критика с действията на правителството по темите за сигурността, войната в Украйна и отношенията с НАТО.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    12 4 Отговор
    Ша са кокориш у вас

    Коментиран от #5

    20:37 20.10.2026

  • 2 Йотова и радев

    4 7 Отговор
    Спрете да вдигате умишлено цените на горивата и храните. Народа вече изнемогва

    20:42 20.10.2026

  • 3 Хайде Радев

    4 10 Отговор
    Слез при хората, страх ли ти се яви?

    Коментиран от #8

    20:43 20.10.2026

  • 4 1111

    10 2 Отговор
    Ех Кукорчо !!!!

    20:43 20.10.2026

  • 5 Да де Aсене, ама

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    ти и промянкаджиите около теб заедно с Христо Иванов изпрахте Борисов и Пеевски и се прегърнахте с тях. Вие ги разбирате нещата със сглобките с мафията.

    20:45 20.10.2026

  • 6 Алпачи Но

    4 0 Отговор
    Обаче това което ни се показва е от така наречената "платена опозиция"
    Да не си личи все още очевидното

    20:45 20.10.2026

  • 7 Много Известен Съветски Актьор

    0 1 Отговор
    Е, сега Асенси ще им се развика- "спрете това безобразие". От комунистите и русофилите не става и чеп за зеле.

    20:46 20.10.2026

  • 8 Малеееее

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде Радев":

    Радев дреме и двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето му.

    Коментиран от #15

    20:46 20.10.2026

  • 9 Милен

    6 1 Отговор
    Тъй и не разбрах против какво протестират тия. Някой ако може да обясни ще съм му благодарен.

    20:50 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вижда се

    5 0 Отговор
    Асен е Асан .

    20:52 20.10.2026

  • 13 Асенка Василева

    4 0 Отговор
    се толкова много компроментира, че НЯМА думата да критикува, камо ли да се зъби на Радев! Хората виждат слушат и помнят!

    20:54 20.10.2026

  • 14 Аз знам едно

    1 0 Отговор
    Че бг народа не е проЗт,това първо,второ народа знае,че единствено Асен Василев му вдигна доходите...,за онези с амнезията....Вярвам в Румен Радев,че ще оправи и той доходите на хората...Ами май всичко казах!

    20:56 20.10.2026

  • 15 его такива са някои българи!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Малеееее":

    Търпяха и се възхищаваха на селския хумор на онзи от зайчарника в Банкя и на кражбите и елементарните лъжи на другия шишляк, а сега Радев трябва според тях МИГОМ да ги арестува. И ако не го направи - може би той сам трябва да ходи да свърши това според тах, е нерешетилен. Понеже при боко и шиши нямаше никакъв съд и институции, сета на мига трябва да се поправят нещата. МИСЛЕТЕ, макар че очевидно трудно ви се получава!!!!

    Коментиран от #19

    20:58 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българка

    0 0 Отговор
    Кокорчо кокорчо петроханси какво се кокориш и колко ти отпусна сорос за да плащаш на събралите се О ДА ТИ И ТВОЯТА АГИТКА НАЛИ СТЕ ДА ГЮРО И ЗА КАНДЬО И СЕГА ВСЯЧЕСКИ ИСКАТЕ СА СЪЗДАВАТЕ БЕЗРЕДИЦИ ЗАЩОТО НИ ГЮРО НИ КАНДЬО ША СТИГНАТ ДО НЯКЪДЕ ВЪЗРАЖДАНЕ А ОТ ДРУГИТЕФКАНДИДАТИ ИМА ПО ДОСТОЙНО И СВЕСТНИ ОТ ТЕЗИ ДВАМЦАТА !!!

    21:02 20.10.2026

  • 18 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Сглобката си е ваше изобретение.
    Щото без сглобка няма ваше участие във властта.
    Ама Радев сам си е виновен че навремето ви толерира и ви даде шанс да напълните гушите.
    Без него щяхте да сте г-н Никой.

    21:04 20.10.2026

  • 19 Виж сега умнико,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "его такива са някои българи!":

    С темпа с който работи огромното мнозинство на Радев, скоро промяна в съд и прокуратура няма да има. Двамата Дебели, Пеевски и Борисов, вече вкарват крадените си пари в свалянето на Радев. Докато Радев се накани да ги озпапти и ще бъде аут.

    21:05 20.10.2026

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