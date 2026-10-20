Асен Василев: Радев да обяви новата сглобка и да каже защо КС спря част от бюджета

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска премиерът Румен Радев да обясни решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г. и да обяви каква е новата политическа „сглобка“. Повод за изявлението му стана позиция на Радев, че протестите целят създаването на ново управляващо мнозинство.

„Да дойде Радев на протеста и да обяви новата сглобка“, написа Василев във „Фейсбук“. Той свърза призива си с участието на премиера в откриването на батерия за съхранение на енергия заедно с депутата Делян Добрев и попита дали това не е форма на политическо споразумение.

Василев отправи и остри предупреждения към премиера, като заяви, че ако не даде обяснения пред протестиращите, „ще бъдете изгонени с камъни“. Думите му са част от политическа атака, а не от решение на организаторите на протеста.

Какво постанови Конституционният съд

Конституционният съд не обяви бюджета за 2026 г. за противоконституционен в неговата цялост. Съдът остави закона в сила, но отмени няколко разпоредби, приети чрез преходните и заключителните му текстове. Сред тях са промените в Кодекса на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж, както и текстът, който обвързва възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите с 60% от основната депутатска заплата.

По казуса с минималната работна заплата съдът не се е произнесъл по същество. Причината е, че оспореният текст вече е бил променен и действието му е изчерпано. Решението е постановено по конституционно дело №15/2026 г. и свързаните с него дела №16/2026 г. и №18/2026 г.

Отменените разпоредби няма да престанат да действат в деня на обявяването на решението. Решенията на Конституционния съд влизат в сила три дни след обнародването им в „Държавен вестник“, след което обявените за противоконституционни текстове няма да се прилагат занапред.

Протестът в София

Изявлението на Василев беше направено на фона на протест пред президентството срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Демонстрацията беше под надслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“. Организаторите настояха за по-твърда политика за сигурността и за по-тясна координация със съюзниците на България в Европейския съюз и НАТО.

Отделно пред Министерството на здравеопазването протестираха млади лекари под надслов „Не ви ли е срам“. Те заявиха, че са приоритет за правителството само на думи, като се очакваше двата протеста да се слеят.

Василев заяви още, че според него следват оставките на Гълъб Донев и Наталия Ефремова. Той обвини управляващите, че не защитават интересите на гражданите, а на олигархията, и свърза политическата си критика с действията на правителството по темите за сигурността, войната в Украйна и отношенията с НАТО.

Източници: news.bg