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Пеев: Развитието на транспортната свързаност между България, Гърция и Румъния изисква координирани действия

Пеев: Развитието на транспортната свързаност между България, Гърция и Румъния изисква координирани действия

6 Ноември, 2026 15:26 404 0

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Сред основните теми на разговорите са развитието на транспортната свързаност между двете страни и напредъкът по инициативите за изграждане на вертикалния транспортен коридор между България, Гърция и Румъния

Пеев: Развитието на транспортната свързаност между България, Гърция и Румъния изисква координирани действия - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев участва чрез видеовръзка в международния форум „Вертикален коридор. Перспективи за развитие на транспорта на Балканския полуостров. Ролята на България, Гърция и Румъния“, който се проведе в София.

По време на откриването на събитието министър Пеев подчерта, че развитието на транспортната свързаност по оста Север – Юг и преодоляването на инфраструктурните пречки изискват съвместни проекти и координирани действия между България, Гърция и Румъния.

„Не е достатъчно всяка държава да развива самостоятелни инфраструктурни проекти. Необходима е обща визия и реализация на съвместни инициативи, които да подобрят свързаността в региона“, заяви Георги Пеев.

Министърът открои значението на подписания план за действие между трите държави, който включва конкретни инфраструктурни проекти и възможности за европейско финансиране. Сред приоритетите той посочи развитието на транспортната инфраструктура по направлението Север – Юг и изграждането на нови мостове над река Дунав. В момента има само два моста на разстояние около 300 километра, което не е достатъчно и е необходимо изграждането на поне още два, отбеляза транспортния министър. Той заяви, че България ще разговаря с представители на Румъния след сформирането на новото румънско правителство.

По време на форума министър Пеев се включи от Атина, където провежда срещи с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Сред основните теми на разговорите са развитието на транспортната свързаност между двете страни и напредъкът по инициативите за изграждане на вертикалния транспортен коридор между България, Гърция и Румъния.

Организатори на форума са Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Българската търговско-промишлена палата, Българската авиационна индустриална асоциация и Двустранната търговска камара България – Румъния.


България
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