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Георги Ангелов: Бюджет 2027 прави твърде плавен завой

Георги Ангелов: Бюджет 2027 прави твърде плавен завой

8 Ноември, 2026 11:23 313 3

  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • георги ангелов-
  • адриан николов-
  • пенсионен стълб

Икономистът предупреди за близо 6% дефицит през 2026 г. и риск от ново нарастване на инфлацията и дълга

Георги Ангелов: Бюджет 2027 прави твърде плавен завой - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2027 прави твърде плавен завой, докато страната се движи към сериозен фискален риск, заяви икономистът Георги Ангелов в предаването „Тази неделя“. Той допълни образното сравнение на премиера Румен Радев и определи бюджета като „камион без шофьор“, който трябва да промени посоката си преди да стигне до пропастта.

„Мисля, че имаме нужда от по-рязък завой. По-добре да направим по-рязък завой, но да избегнем пропастта, отколкото да се притесняваме дали на някой му друса“, каза Ангелов.

Дефицитът през 2026 г. според Ангелов

По думите му през 2026 г. България ще отчете най-големия бюджетен дефицит за последните 30 години – близо 6% от брутния вътрешен продукт. Ангелов свърза това с по-висока инфлация и увеличаване на държавния дълг.

„Оттам всъщност се надува един финансов балон, който, ако се спука, ще има много тежки последици“, заяви икономистът.

Ангелов посочи, че на фона на очакваните резултати за 2026 г. бюджетът за 2027 г. изглежда като подобрение. В исторически план обаче той отново ще бъде сред проектите с най-висок дефицит за последните три десетилетия.

Спорът за еднократните мерки

Икономистът Адриан Николов заяви, че част от мерките, с които се ограничава ръстът на дефицита, са еднократни. Като пример той посочи данъка върху свръхпечалбата, който според него засяга широк кръг от компании и вече е предизвикал сериозна съпротива от бизнеса.

Николов коментира и неяснотите около втория пенсионен стълб. „Не знаем точно как е трябвало да се случи мярката – дали става дума за временна мярка за една-две години, след което се възстановява нормалният механизъм, или промяната ще бъде постоянна“, каза той.

Според него, ако промяната е временна, работещите могат да бъдат лишени от спестявания в размер на няколко хиляди евро, които иначе биха натрупали за две или три години. Николов подчерта, че дори подобен подход да помогне частично на бюджета, той няма да покрие липсващите няколко милиарда средства в държавното обществено осигуряване.

Какво следва за България

Николов заяви, че бюджетът за 2027 г. не е бил представен до края на октомври и определи това като неспазване на процедурата. Според него правителството продължава да използва временни решения, въпреки предишните обещания за трайно подобряване на публичните финанси.

По думите му България може да остане в процедурата за прекомерен дефицит до 2029 г. Ангелов предупреди, че страната е сред големите получатели на европейски средства и при задълбочаване на проблема Европейската комисия може да ограничи финансирането.

„Надявам се, че обявените мерки са били предварително съгласувани с Европейската комисия и няма да се стигне до писма и подобни заплахи“, каза Ангелов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огромните заплати в МРВ

    4 0 Отговор
    ще фалират държавата

    11:28 08.11.2026

  • 2 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Тази година дефицит, догодина фалит. Айде честито !!!!

    Коментиран от #3

    11:31 08.11.2026

  • 3 Дядо Поп

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Дай боже, амин!

    11:35 08.11.2026

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