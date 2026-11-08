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Нов ГКПП само за камиони ще има до Капитан Андреево

Нов ГКПП само за камиони ще има до Капитан Андреево

8 Ноември, 2026 14:17 374 4

  • граничен пункт-
  • капитан андреево-
  • турция-
  • товарни автомобили-
  • транспорт

Турция и България са постигнали съгласие за пункт северно от Капъкуле–Капитан Андреево. Строителството ще започне след подписването на двустранните споразумения

Нов ГКПП само за камиони ще има до Капитан Андреево - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция и България са се споразумели да открият нов сухопътен граничен пункт северно от Капъкуле–Капитан Андреево, предназначен изключително за тежкотоварни автомобили. Целта е да се намалят опашките по границата и да се ускори превозът на стоки към европейските пазари.

За договореността съобщи турският министър на търговията Йомер Болат. По думите му строителството на четвъртия ГКПП ще започне след подписването на необходимите двустранни споразумения.

В момента Турция има три сухопътни пункта с България – Капъкуле–Капитан Андреево, Хамзабейли–Лесово и Дерекьой–Малко Търново. Капъкуле и Хамзабейли са основните маршрути за товарния трафик от Турция към Европа, но капацитетът им не е достатъчен за натоварването.

Капацитетът е около 2000 камиона дневно

Председателят на Асоциацията на международните превозвачи Шерафетин Арас посочва, че през двата основни пункта преминават около 2000 камиона дневно. Според него това прави допълнителния капацитет необходим за транспортния сектор.

„Всеки ден, прекаран в чакане на границата, увеличава разходите, закъсненията засягат както селскостопанските продукти, така и промишлените и текстилните стоки“, заявява Арас.

По думите му новият пункт ще намали времето за чакане, ще увеличи експортния капацитет на Турция и ще ускори доставките. Той очаква съоръжението да подпомогне и транзитния транспорт по Средния коридор и Пътя на развитието – маршрути, които свързват Азия, Близкия изток и Европа по суша.

„Надяваме се, че съоръжението ще заработи в рамките на една година“, казва председателят на асоциацията.

Опашките достигнаха 30 километра

Недостатъчният капацитет на граничните пунктове доведе до сериозни забавяния за шофьорите и транспортните компании. През октомври опашките от камиони по българо-турската граница достигнаха 30 километра.

Паралелно с обсъждането на новия пункт Анкара е поставила пред българските власти и Европейската комисия въпроси, свързани с правилото за престой в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Турската страна е поискала облекчаване на визовия режим и приоритетно обработване на турските шофьори на камиони.

Източник: btvnovinite.bg


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мъпет шоу

    2 0 Отговор
    А дали ще направи Тракия или Марица по широки да поема трафика. Или Бота Шов не мисли за българите

    14:24 08.11.2026

  • 2 Паркинг голям ли ше има

    1 0 Отговор
    С тоалетна с топла вода

    Коментиран от #4

    14:29 08.11.2026

  • 3 Да.........

    1 1 Отговор
    Още повече турски камиони, още повече жертви на пътя, още по-лоша настилка и разбити пътища, още повече проблеми за България. Турските тирове да ползват фериботи. България не е товарно магаре.

    14:30 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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