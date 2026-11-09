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Цената на хляба под натиск заради скъпите ток, газ и гориво
  Тема: Инфлацията

Цената на хляба под натиск заради скъпите ток, газ и гориво

9 Ноември, 2026 09:09 632 30

  • цена на хляба-
  • хлебопроизводители-
  • природен газ-
  • електроенергия-
  • инфлация

Основният хляб вече е поскъпнал с 5-6% в последните седмици. Производителите не изключват нови корекции, ако разходите за енергия и транспорт продължат да нарастват

Цената на хляба под натиск заради скъпите ток, газ и гориво - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цената на основния хляб вече е нараснала с около 5-6% през последните седмици, а хлебопроизводителите предупреждават за нов натиск върху бизнеса заради по-скъпите електроенергия, природен газ и горива. След високите цени на тока за бизнеса в началото на ноември природният газ е поскъпнал с над 32%.

„Ние работим с много малък марж – 4-5-6%, и нямаме възможност да поемаме други допълнителни разходи. Компенсациите помагат“, коментира пред bTV Димитър Людиев, председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас.

Хлябът в Бургас вече е между 0,90 и 0,95 евро

Според Людиев досегашното поскъпване на основните видове хляб се дължи най-вече на по-високата цена на дизеловото гориво. В последните дни към това се добавя и увеличението на разходите за електроенергия.

Стандартен бял или типов хляб в Бургас се продава между 0,90 и 0,95 евро. При двата основни вида увеличението е в рамките на 5-6%. По-съществена промяна в цената е имало след връщането на 20% ДДС за хляба. По думите на Людиев по време на нулевата ставка продуктът е бил с около 20% по-евтин.

В един от големите хлебозаводи в Бургас производството продължава денонощно. Сред продуктите е и традиционният селски хляб. Част от предприятията използват фотоволтаични инсталации, които ограничават разходите за ток.

Брашното поскъпва по-слабо, закуските са под по-силен натиск

При брашното през последния месец е отчетено увеличение от около 20 евро на тон. Производителите не очакват засега ново поскъпване на основната суровина.

По-сериозно е увеличението при закуските, тъй като в тяхното производство се използват масло и сирене. Цените на тези продукти се променят по-бързо от тези на суровините за основния хляб.

Димитър Людиев отчита и промяна в потребителските навици. Основният хляб заема все по-малък дял от консумацията, докато повече хора се ориентират към продукти, които определят като по-здравословни.

Компенсациите няма да покрият напълно разходите

Предвижданите държавни компенсации за скъпата електроенергия са важни за хлебопроизводителите, но не покриват напълно разходите им. Окончателното изплащане се очаква след средата на 2027 г.

Засега няма яснота дали през 2027 г. ще има ново увеличение на цената на електроенергията за индустриалните потребители. Производителите следят пазара и не изключват нови корекции на цените, ако разходите за енергия и транспорт продължат да растат.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радкините зомби

    6 3 Отговор
    минават на фотосинтеза!

    09:11 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 въпросче

    13 0 Отговор
    А има ли някакъв натиск поради поевтиняването на пшеницата? Или натискът е само и винаги за повишаването на цената?

    09:13 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня

    11 1 Отговор
    То пък един хляб .... Само отпадъци и химически "подобрители". Не знам защо изобщо включват тези 20 евро на тон поскъпване на брашното, в цялата картинка, след като в 1 кг средностатистически "хляб" има не повече от 350-400 гр. И то - най-евтиното възможно. Останалото се сетете какво е.

    09:15 09.11.2026

  • 6 Какъв натиск?

    7 2 Отговор
    5 - 6 лева 400 грама качествен български хляб, или един килограм хляб 15 лв.
    Пощуряхте с това ойро.
    Като не сте инвестирали в неенергоемко производство, фалирайте.
    На мен някой компенсира ли ми загубите?
    Къде бяхте като ГЕРБ, СДС ви изпратиха на борса ток, Петкова.
    Къде бяхте, когато българите протестираха срещу ойрото?
    Всеки народ си заслужава Цените.
    Пресмятахте пачки в ойро и мислихте, че с тези хартийки, инфлацията няма да изяде печалбите ви.
    Доклад на ЕК и Европейска сметна палата. В минус ойрочленки Един Трилион Ойро.
    Да ни е честито Ойрото, и всички политици отказали Референдуми вклч. Радев 9 г. като президент!
    Референдумът на Дойран хваща прах, Другият в кошчето на НС.

    Коментиран от #11

    09:16 09.11.2026

  • 7 нормално е хляба да поскъпне

    2 4 Отговор
    всеки ден едно и също

    казах ти вдигайте цената на хляба на 5 евро и толкова които няма кинти да не яде хляб

    09:17 09.11.2026

  • 8 Гробар

    8 3 Отговор
    При бай Тошо хлябът никога не е бил луксозна стока. А и беше по-вкусен.

    09:17 09.11.2026

  • 9 Поправка

    7 1 Отговор
    Цената на хляба под натиск заради еврото, русофобията и санкциите

    09:17 09.11.2026

  • 10 Гнома

    4 2 Отговор
    Нищо, че тока и газта са скъпи. Важно е, че са евроатлантипески.

    09:18 09.11.2026

  • 11 хлебопекара

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Какъв натиск?":

    никой не ви кара да ядете хляб насила

    като нямате пари няма да ядете

    не съм ви длъжен да ви храна без пари

    09:19 09.11.2026

  • 12 оня с коня

    9 0 Отговор
    нали има евтени банани? яжте банани и спрете да ревете

    ас съм скачал на площада за тия банани а не за вашия хляб

    и по тошово време имаше хляб ама нямаше банани!

    09:21 09.11.2026

  • 13 Ние не ви Ядем Подобието на Хляб

    5 2 Отговор
    По-добре гладни, но здрави, отколкото да консумираме вредни продукти,
    които и домашните любимци не консумират.
    Къде бяхте като Петкова и ГЕРБ, СДС ви пратиха на борса ток?
    Къде бяхте като ГЕРБ и СДС ви пратиха на борса газ и скъсаха дългосрочните Договори?
    Искахте демокрация, получихте я, сега демократично фалирайте, както е на Запад.
    Държавата не ви е Бащиния, Пазарна икономика.

    09:25 09.11.2026

  • 14 муцунка

    5 2 Отговор
    Цената на хляба е под натиск и ще ядем по две филийки на ден!

    Коментиран от #18, #19

    09:27 09.11.2026

  • 15 Без да сме Хлебопекари

    7 0 Отговор
    Си правим по - качествени и вкусни хлябове от вас, лимец, с квас и др.
    Късмет имаме, че бабите ни, и дядовците ни, ни научиха да оцеляваме.
    Няма да ни липсвате, в 21 век сме.

    09:29 09.11.2026

  • 16 666

    6 2 Отговор
    След като минахме в евро хляба стана от 1 лев едно евро.Сега пак плачат че им е малко

    09:32 09.11.2026

  • 17 Емигрант

    5 1 Отговор
    Абе има нещо сбъркано в тази кошара ? Нима само в България цените на горивата се вдигат и тук е същото, но цената на хляба не е мърдала от години, плюс това хлябът е от хранителните стоки които са без ДДС, а има и такива за които ДДС-то се движи между 3 и 7 %, в каква демокрация съществувате не е ясно, явно е болшевишка която има за цел да омаскари истинската в която живеят народите от ЕС, а вие както се разбира си продължавате "развития социализъм" и с наведени глави и затворени очи да му "ръкопляскате" !

    09:36 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Химик

    2 2 Отговор
    Само пица, торта, баница. По-евтини са.

    09:37 09.11.2026

  • 21 какво поскъпване бре хора!

    2 1 Отговор
    То ощу от началото на еврото си е 1 евро!

    Коментиран от #26

    09:40 09.11.2026

  • 22 Демокрацията ще ни довърши

    2 2 Отговор
    Като 90те, от демократичност, сами хляб да си печем. Сега каквито са неможещи и неграмотни, малцина могат.

    09:45 09.11.2026

  • 23 Още

    1 1 Отговор
    инфлация в ЕС. Далеч не е само в хляба проблема.

    09:46 09.11.2026

  • 24 Мара

    1 1 Отговор
    Ами като купуваш всеки ден два хляба и после изхвърляш хляб и половина защото бил вчерашен ще ти идва скъпо.

    09:58 09.11.2026

  • 25 Ами слагайте

    1 0 Отговор
    по повече хлебарки, мухи и червеи в хляба!! Все пак вече е законно! Ако може даже и живи ни ги продавайте, поне за риболов да си ги ползваме, че то тоя хляб и кучетата не го ядат!

    10:01 09.11.2026

  • 26 Ама едно евро

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "какво поскъпване бре хора!":

    беше 2лева, а сега 2 лева са 2 евро...

    10:03 09.11.2026

  • 27 Анонимен

    0 1 Отговор
    Ами почнете да купувате руски газ за да не се вдига цената на хляба.

    10:06 09.11.2026

  • 28 Мъпет шоу

    1 0 Отговор
    Те няма къде да изнасят житото заради шефа на РунДя пък тръгнали да повишават хляба.

    10:07 09.11.2026

  • 29 Стоп

    0 0 Отговор
    Никой да не пипа хляба на българина! Зрелища има бол.Нека има и хляб!

    10:21 09.11.2026

  • 30 Чи ко толкоз...

    0 0 Отговор
    А един индиец започнал да меси брашното със стрита керемида на прах...и така, докато не започнал да ръба само керемиди! Нема страшно, еволюция бате...Дарвин ръйш ли!

    10:22 09.11.2026

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