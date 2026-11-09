Цената на хляба под натиск заради скъпите ток, газ и гориво

Цената на основния хляб вече е нараснала с около 5-6% през последните седмици, а хлебопроизводителите предупреждават за нов натиск върху бизнеса заради по-скъпите електроенергия, природен газ и горива. След високите цени на тока за бизнеса в началото на ноември природният газ е поскъпнал с над 32%.

„Ние работим с много малък марж – 4-5-6%, и нямаме възможност да поемаме други допълнителни разходи. Компенсациите помагат“, коментира пред bTV Димитър Людиев, председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас.

Хлябът в Бургас вече е между 0,90 и 0,95 евро

Според Людиев досегашното поскъпване на основните видове хляб се дължи най-вече на по-високата цена на дизеловото гориво. В последните дни към това се добавя и увеличението на разходите за електроенергия.

Стандартен бял или типов хляб в Бургас се продава между 0,90 и 0,95 евро. При двата основни вида увеличението е в рамките на 5-6%. По-съществена промяна в цената е имало след връщането на 20% ДДС за хляба. По думите на Людиев по време на нулевата ставка продуктът е бил с около 20% по-евтин.

В един от големите хлебозаводи в Бургас производството продължава денонощно. Сред продуктите е и традиционният селски хляб. Част от предприятията използват фотоволтаични инсталации, които ограничават разходите за ток.

Брашното поскъпва по-слабо, закуските са под по-силен натиск

При брашното през последния месец е отчетено увеличение от около 20 евро на тон. Производителите не очакват засега ново поскъпване на основната суровина.

По-сериозно е увеличението при закуските, тъй като в тяхното производство се използват масло и сирене. Цените на тези продукти се променят по-бързо от тези на суровините за основния хляб.

Димитър Людиев отчита и промяна в потребителските навици. Основният хляб заема все по-малък дял от консумацията, докато повече хора се ориентират към продукти, които определят като по-здравословни.

Компенсациите няма да покрият напълно разходите

Предвижданите държавни компенсации за скъпата електроенергия са важни за хлебопроизводителите, но не покриват напълно разходите им. Окончателното изплащане се очаква след средата на 2027 г.

Засега няма яснота дали през 2027 г. ще има ново увеличение на цената на електроенергията за индустриалните потребители. Производителите следят пазара и не изключват нови корекции на цените, ако разходите за енергия и транспорт продължат да растат.