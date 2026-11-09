Цената на хляба под натиск заради скъпите ток, газ и гориво

Цената на основния хляб вече е нараснала с около 5-6% през последните седмици, а хлебопроизводителите предупреждават за нов натиск върху бизнеса заради по-скъпите електроенергия, природен газ и горива. След високите цени на тока за бизнеса в началото на ноември природният газ е поскъпнал с над 32%.
„Ние работим с много малък марж – 4-5-6%, и нямаме възможност да поемаме други допълнителни разходи. Компенсациите помагат“, коментира пред bTV Димитър Людиев, председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас.
Хлябът в Бургас вече е между 0,90 и 0,95 евро
Според Людиев досегашното поскъпване на основните видове хляб се дължи най-вече на по-високата цена на дизеловото гориво. В последните дни към това се добавя и увеличението на разходите за електроенергия.
Стандартен бял или типов хляб в Бургас се продава между 0,90 и 0,95 евро. При двата основни вида увеличението е в рамките на 5-6%. По-съществена промяна в цената е имало след връщането на 20% ДДС за хляба. По думите на Людиев по време на нулевата ставка продуктът е бил с около 20% по-евтин.
В един от големите хлебозаводи в Бургас производството продължава денонощно. Сред продуктите е и традиционният селски хляб. Част от предприятията използват фотоволтаични инсталации, които ограничават разходите за ток.
Брашното поскъпва по-слабо, закуските са под по-силен натиск
При брашното през последния месец е отчетено увеличение от около 20 евро на тон. Производителите не очакват засега ново поскъпване на основната суровина.
По-сериозно е увеличението при закуските, тъй като в тяхното производство се използват масло и сирене. Цените на тези продукти се променят по-бързо от тези на суровините за основния хляб.
Димитър Людиев отчита и промяна в потребителските навици. Основният хляб заема все по-малък дял от консумацията, докато повече хора се ориентират към продукти, които определят като по-здравословни.
Компенсациите няма да покрият напълно разходите
Предвижданите държавни компенсации за скъпата електроенергия са важни за хлебопроизводителите, но не покриват напълно разходите им. Окончателното изплащане се очаква след средата на 2027 г.
Засега няма яснота дали през 2027 г. ще има ново увеличение на цената на електроенергията за индустриалните потребители. Производителите следят пазара и не изключват нови корекции на цените, ако разходите за енергия и транспорт продължат да растат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радкините зомби
09:11 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 въпросче
09:13 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оня
09:15 09.11.2026
6 Какъв натиск?
Пощуряхте с това ойро.
Като не сте инвестирали в неенергоемко производство, фалирайте.
На мен някой компенсира ли ми загубите?
Къде бяхте като ГЕРБ, СДС ви изпратиха на борса ток, Петкова.
Къде бяхте, когато българите протестираха срещу ойрото?
Всеки народ си заслужава Цените.
Пресмятахте пачки в ойро и мислихте, че с тези хартийки, инфлацията няма да изяде печалбите ви.
Доклад на ЕК и Европейска сметна палата. В минус ойрочленки Един Трилион Ойро.
Да ни е честито Ойрото, и всички политици отказали Референдуми вклч. Радев 9 г. като президент!
Референдумът на Дойран хваща прах, Другият в кошчето на НС.
Коментиран от #11
09:16 09.11.2026
7 нормално е хляба да поскъпне
казах ти вдигайте цената на хляба на 5 евро и толкова които няма кинти да не яде хляб
09:17 09.11.2026
8 Гробар
09:17 09.11.2026
9 Поправка
09:17 09.11.2026
10 Гнома
09:18 09.11.2026
11 хлебопекара
До коментар #6 от "Какъв натиск?":никой не ви кара да ядете хляб насила
като нямате пари няма да ядете
не съм ви длъжен да ви храна без пари
09:19 09.11.2026
12 оня с коня
ас съм скачал на площада за тия банани а не за вашия хляб
и по тошово време имаше хляб ама нямаше банани!
09:21 09.11.2026
13 Ние не ви Ядем Подобието на Хляб
които и домашните любимци не консумират.
Къде бяхте като Петкова и ГЕРБ, СДС ви пратиха на борса ток?
Къде бяхте като ГЕРБ и СДС ви пратиха на борса газ и скъсаха дългосрочните Договори?
Искахте демокрация, получихте я, сега демократично фалирайте, както е на Запад.
Държавата не ви е Бащиния, Пазарна икономика.
09:25 09.11.2026
14 муцунка
Коментиран от #18, #19
09:27 09.11.2026
15 Без да сме Хлебопекари
Късмет имаме, че бабите ни, и дядовците ни, ни научиха да оцеляваме.
Няма да ни липсвате, в 21 век сме.
09:29 09.11.2026
16 666
09:32 09.11.2026
17 Емигрант
09:36 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Химик
09:37 09.11.2026
21 какво поскъпване бре хора!
Коментиран от #26
09:40 09.11.2026
22 Демокрацията ще ни довърши
09:45 09.11.2026
23 Още
09:46 09.11.2026
24 Мара
09:58 09.11.2026
25 Ами слагайте
10:01 09.11.2026
26 Ама едно евро
До коментар #21 от "какво поскъпване бре хора!":беше 2лева, а сега 2 лева са 2 евро...
10:03 09.11.2026
27 Анонимен
10:06 09.11.2026
28 Мъпет шоу
10:07 09.11.2026
29 Стоп
10:21 09.11.2026
30 Чи ко толкоз...
10:22 09.11.2026