8 октомври 927 г. Българската църква става автокефална

На 8 октомври 927 г. Българската църква е обявена за автокефална.
Необходимостта от църковна организация на българските земи, независима от Цариградската патриаршия възниква още с покръстването на българите в 864 г. Княз Борис I (852-889), чрез средствата на дипломацията и лавирайки между Източната и Западната църква, успява да създаде такава. На първо време това се оказва невъзможно и той трябва да се примири с архиепископ и висше духовенство от гръцки произход (макар и подчинени пряко на княза), както и с богослужение на гръцки език.
На свикания през 893 г. Преславски народен събор, наред с избора на Симеон за български владетел, е взето решение за замяна на гръцкия език със славянски при богослужение. През своето управление цар Симеон I (893-927) постепенно заменя гръцкото висше духовенство с българско и създава Българската екзархия, която при наследника му цар Петър I (927-970) прераства в патриаршия. На преговорите между царя и император Роман Лакапин през 927 г. се стига до имперско признаване на царската титла на българският владетел и до канонично въздигане на главата на Българската църква като патриарх на България.
В архивите на Ватикана е запазено копие от решението на императорския синклит за признаването на Българската патриаршия от 8 октомври. Първи български патриарх е Дамян Доростолски (Дръстърски), а седалището му е в столицата Велики Преслав. Впоследствие патриаршеския престол е преместен в Дръстър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Махленска клюкарка
Коментиран от #4
06:22 08.10.2020
2 Гост
Коментиран от #3
06:24 08.10.2020
3 Ццц
До коментар #2 от "Гост":Легендата разказва, че турчин е влязал на кон в Троянския манастир и заставайки под купола пада гръм, който го е накарал да види от първо лице и Иисус и Мохамед, стопявайки му чалмата. Никога повече турците на посмяли да пипат тази светиня
Коментиран от #5
06:34 08.10.2020
4 Со булгарес
До коментар #1 от "Махленска клюкарка":To па едно "величие" - кухо менте, изтъкано от БКП-лъжливи, ДС-фалшифицирани и АОНСУ-измислени пропагандни и фразеологиочни клишета, представяни за "исторически" "истини" на "новата българска вдинна социалистическа нация" (циганизирана), основана на пленум на ЦК на БКП през 1963 от Замфир Яшар - Тато (известен и като Тодор Живков - Янко) и съплеменика му Пънчо Кубъдънъ!
06:37 08.10.2020
5 Гост
До коментар #3 от "Ццц":Точно така:ЛЕГЕНДА, мнооого далече ОТ ИСТИНАТА!
Коментиран от #6
06:43 08.10.2020
6 456
До коментар #5 от "Гост":Да, легенда, но всяка легенда е родена от истински факти, случки и събития.
06:48 08.10.2020
7 Кюриозен
07:13 08.10.2020
8 Ъхъ
Коментиран от #9
08:57 08.10.2020
9 Мангиз ми дай
До коментар #8 от "Ъхъ":И да не пропуснат награждаването на комуниста БОКо от преди седмица! За това, че сърбоманският шоп и БКП-мутро-милиционер БОКо тиквата непрекъснато се кръсти по разни църкви и манастири и се кълне във внуците си и едновремено с това най-безсрамно ежеминутно лъже, краде, спи с жените на ближните си (като тaтapcкия мaнгo Стамболов!), вулгарничи, ..... Въобще пълна цигания от типа на тая на Тато!
11:07 08.10.2020
10 Историята
Автора, а защо не писа, че гръцкият език бил заменен с български, ами със славянски?! Или защото по- това време славянският е бил много престижен!? Автора когато в България, са се строяли огромни за времето си оградени градове, крепости и църкви от ломен камък, и тухли. - много по- голями от тези построени по- времето на Карл Велики в столицата му, немският град Аахен! И в тези български градове и крепости е имало водохранилища, бани, тоалетни и подово отопление! Когато Крум е имал огромен дворец , а Голямата базилика в Плиска, до края на средновековието е била една от най- голямите молитвени храмове в Европа, когато българският език е бил писмен и се е превеждала библията на него, а България е разполагала с две книжовни школи създадени през 855-856г.!!! Другите славяни са живеели в землянки, практикували са трупоизгаряне и човешки жертвоприношения( на старци, болни и деца) за да умилостивят духовете и чудовищата живеещи в реките, езерата и блатата ! И като писах блата, и се сетих, че на славянски!? Тези "блатни твари"- славяните, както ги нарича Константин IV Погонат, във филма "Хан Аспарух", са говорили само с жабите по- блатата!!!
Коментиран от #11, #12, #13
19:06 08.10.2020
11 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #10 от "Историята":1. Нека сме коректни. Терминът славяни е от 17 век. Преди това има Sclavos /Теофилакт Симоката/, също и сакалиби.
"СЛАВЯНИ" е популяризиран от основателката на Руската академия на науките, германката София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, известна като Екатерина Велика. Смятам, че всичко това Ви е известно или може би греша?
2. Германката Екатерина Велика само популяризира - "СЛАВЯНИ"...... Терминът е на Винко Прибоевич с издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”,(забележете думите слава и славяни!!). Императрицата търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство.
3. Copy-paste: “”…. в съвременната славянистична литература се е наложило твърдението, че етнонимното название "славяни" не е късно възникнало средновековно понятие, а древно и исконно самоназвание на протославяните. Това твърдение е основна брънка в един по-широк опит да се създаде представата за древно цивилизационно величие на великорусите и другите източнославянски народи. Подобни опити да се открие древен произход, праславянска писменост, праславянски календар, праславянски науки, праславянски народи, князе и държави почти винаги стигат до източници, които обаче са скито-сарматски или алано-български. Фактически до същия резултат се стига и в опита да се екстраполира понятието "славяни" към ранното Средновековие и Античността…””
22:48 08.10.2020
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ВеличиетоНаХана
До коментар #10 от "Историята":A тогава самите пра-българи (неславяни) знаели ли са и самопределяли ли са се като "болгари", или са приемали безропотно даденото им от византийците наименование "вyлгapoc", в последствие използвано и за славините по тия земи? Нужни са им били 200-300 години за да осъзнаят какво значи "вyлгapoc" на елински! Или не е важно какво не са знаели и дори не са могли да си представят, важното е какво днешните партийни пропагандисти (тъпaнчeщи се за "историци") какво са измислили и налoжили по партийна целесъобразност нато зомбиращ мит сред лyмпeн пролетариата от ТеКеЗеСетата, станали агресивни гражданя и "столичани" от "Левски-запад", например!
05:47 09.10.2020
14 Този коментар е премахнат от модератор.