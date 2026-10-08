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8 октомври 927 г. Българската църква става автокефална

8 октомври 927 г. Българската църква става автокефална

8 Октомври, 2026 04:28 478 14

  • българска църква-
  • автокефална

В архивите на Ватикана е запазено копие от решението на императорския синклит

8 октомври 927 г. Българската църква става автокефална - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 8 октомври 927 г. Българската църква е обявена за автокефална.

Необходимостта от църковна организация на българските земи, независима от Цариградската патриаршия възниква още с покръстването на българите в 864 г. Княз Борис I (852-889), чрез средствата на дипломацията и лавирайки между Източната и Западната църква, успява да създаде такава. На първо време това се оказва невъзможно и той трябва да се примири с архиепископ и висше духовенство от гръцки произход (макар и подчинени пряко на княза), както и с богослужение на гръцки език.

На свикания през 893 г. Преславски народен събор, наред с избора на Симеон за български владетел, е взето решение за замяна на гръцкия език със славянски при богослужение. През своето управление цар Симеон I (893-927) постепенно заменя гръцкото висше духовенство с българско и създава Българската екзархия, която при наследника му цар Петър I (927-970) прераства в патриаршия. На преговорите между царя и император Роман Лакапин през 927 г. се стига до имперско признаване на царската титла на българският владетел и до канонично въздигане на главата на Българската църква като патриарх на България.

В архивите на Ватикана е запазено копие от решението на императорския синклит за признаването на Българската патриаршия от 8 октомври. Първи български патриарх е Дамян Доростолски (Дръстърски), а седалището му е в столицата Велики Преслав. Впоследствие патриаршеския престол е преместен в Дръстър.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махленска клюкарка

    5 8 Отговор
    За съжаление след Симеон приключва Великата Българска държава

    Коментиран от #4

    06:22 08.10.2020

  • 2 Гост

    6 2 Отговор
    Интересно, защонпрез време на османската власт част от манастирите в България, получават разрешение за реставрация? И друго нещо, колко манастира са построени през османското владичество?

    Коментиран от #3

    06:24 08.10.2020

  • 3 Ццц

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Легендата разказва, че турчин е влязал на кон в Троянския манастир и заставайки под купола пада гръм, който го е накарал да види от първо лице и Иисус и Мохамед, стопявайки му чалмата. Никога повече турците на посмяли да пипат тази светиня

    Коментиран от #5

    06:34 08.10.2020

  • 4 Со булгарес

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Махленска клюкарка":

    To па едно "величие" - кухо менте, изтъкано от БКП-лъжливи, ДС-фалшифицирани и АОНСУ-измислени пропагандни и фразеологиочни клишета, представяни за "исторически" "истини" на "новата българска вдинна социалистическа нация" (циганизирана), основана на пленум на ЦК на БКП през 1963 от Замфир Яшар - Тато (известен и като Тодор Живков - Янко) и съплеменика му Пънчо Кубъдънъ!

    06:37 08.10.2020

  • 5 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ццц":

    Точно така:ЛЕГЕНДА, мнооого далече ОТ ИСТИНАТА!

    Коментиран от #6

    06:43 08.10.2020

  • 6 456

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Да, легенда, но всяка легенда е родена от истински факти, случки и събития.

    06:48 08.10.2020

  • 7 Кюриозен

    0 5 Отговор
    Ми що автокефална,ръчнокефална не ги ли кефила вече?

    07:13 08.10.2020

  • 8 Ъхъ

    2 5 Отговор
    Пуснете една статия за хилядите престъпленията на църквата през вековете ! най-многобройни престъпления срещу човечеството е извършила именно тя ! а монарсите ни трябва да бъдат порицани за чуждопоклонничеството и насилието, което приложено за налагане

    Коментиран от #9

    08:57 08.10.2020

  • 9 Мангиз ми дай

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ":

    И да не пропуснат награждаването на комуниста БОКо от преди седмица! За това, че сърбоманският шоп и БКП-мутро-милиционер БОКо тиквата непрекъснато се кръсти по разни църкви и манастири и се кълне във внуците си и едновремено с това най-безсрамно ежеминутно лъже, краде, спи с жените на ближните си (като тaтapcкия мaнгo Стамболов!), вулгарничи, ..... Въобще пълна цигания от типа на тая на Тато!

    11:07 08.10.2020

  • 10 Историята

    2 2 Отговор
    " На свикания през 893 г. Преславски народен събор, наред с избора на Симеон за български владетел, е взето решение за замяна на гръцкия език със славянски при богослужение."
    Автора, а защо не писа, че гръцкият език бил заменен с български, ами със славянски?! Или защото по- това време славянският е бил много престижен!? Автора когато в България, са се строяли огромни за времето си оградени градове, крепости и църкви от ломен камък, и тухли. - много по- голями от тези построени по- времето на Карл Велики в столицата му, немският град Аахен! И в тези български градове и крепости е имало водохранилища, бани, тоалетни и подово отопление! Когато Крум е имал огромен дворец , а Голямата базилика в Плиска, до края на средновековието е била една от най- голямите молитвени храмове в Европа, когато българският език е бил писмен и се е превеждала библията на него, а България е разполагала с две книжовни школи създадени през 855-856г.!!! Другите славяни са живеели в землянки, практикували са трупоизгаряне и човешки жертвоприношения( на старци, болни и деца) за да умилостивят духовете и чудовищата живеещи в реките, езерата и блатата ! И като писах блата, и се сетих, че на славянски!? Тези "блатни твари"- славяните, както ги нарича Константин IV Погонат, във филма "Хан Аспарух", са говорили само с жабите по- блатата!!!

    Коментиран от #11, #12, #13

    19:06 08.10.2020

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Историята":

    1. Нека сме коректни. Терминът славяни е от 17 век. Преди това има Sclavos /Теофилакт Симоката/, също и сакалиби.
    "СЛАВЯНИ" е популяризиран от основателката на Руската академия на науките, германката София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, известна като Екатерина Велика. Смятам, че всичко това Ви е известно или може би греша?
    2. Германката Екатерина Велика само популяризира - "СЛАВЯНИ"...... Терминът е на Винко Прибоевич с издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”,(забележете думите слава и славяни!!). Императрицата търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство.
    3. Copy-paste: “”…. в съвременната славянистична литература се е наложило твърдението, че етнонимното название "славяни" не е късно възникнало средновековно понятие, а древно и исконно самоназвание на протославяните. Това твърдение е основна брънка в един по-широк опит да се създаде представата за древно цивилизационно величие на великорусите и другите източнославянски народи. Подобни опити да се открие древен произход, праславянска писменост, праславянски календар, праславянски науки, праславянски народи, князе и държави почти винаги стигат до източници, които обаче са скито-сарматски или алано-български. Фактически до същия резултат се стига и в опита да се екстраполира понятието "славяни" към ранното Средновековие и Античността…””

    22:48 08.10.2020

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВеличиетоНаХана

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Историята":

    A тогава самите пра-българи (неславяни) знаели ли са и самопределяли ли са се като "болгари", или са приемали безропотно даденото им от византийците наименование "вyлгapoc", в последствие използвано и за славините по тия земи? Нужни са им били 200-300 години за да осъзнаят какво значи "вyлгapoc" на елински! Или не е важно какво не са знаели и дори не са могли да си представят, важното е какво днешните партийни пропагандисти (тъпaнчeщи се за "историци") какво са измислили и налoжили по партийна целесъобразност нато зомбиращ мит сред лyмпeн пролетариата от ТеКеЗеСетата, станали агресивни гражданя и "столичани" от "Левски-запад", например!

    05:47 09.10.2020

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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