хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Съобщение от познат ще Ви върне към идея за пътуване, която досега сте смятали за трудно осъществима. Няколко конкретни уточнения ще покажат, че начинанието изисква по-малко средства, отколкото сте предполагали. Следобед домашна повреда или семейна молба ще измести вниманието Ви към практичните задачи. Късно вечерта не поемайте нови обещания от чувство на вина, ако вече сте изчерпали силите си.

Телец

Предложение, свързано с допълнителни доходи или нов начин на работа, заслужава да бъде разгледано внимателно. Възможно е да откриете, че умение, което досега сте използвали само за удоволствие, има и практическо приложение. Следобед ще се появи повод за среща, кратко пътуване или разговор, който ще Ви помогне да уточните бъдещите си намерения. Не приемайте всяка чута информация за окончателна, защото вечерта може да стане ясно, че някои подробности все още липсват.

Близнаци

Чуждите очаквания няма да Ви попречат да потърсите собствен път към цел, която смятате за важна. Ще бъдете убедителни в разговорите и може да спечелите подкрепата на човек, който досега е гледал скептично на идеите Ви. Следобед вниманието Ви ще се насочи към финансовите въпроси и към възможността да използвате по-разумно наличните средства. Вечерта не правете покупки само защото искате да се възнаградите за напрегнатия ден.

Рак

Дълго обмисляна промяна в ежедневието може най-после да започне да придобива конкретни очертания. Ще откриете полезен начин да организирате работата си, без да се отказвате от времето за личните си интереси. Следобед ще почувствате повече увереност и желание да поемете инициативата, особено ако трябва да защитите собствено решение. Привечер обаче може да Ви стане трудно да разграничите действителните задължения от онези, които сами си налагате.

Лъв

Човек от приятелския Ви кръг ще Ви предложи да се включите в обща инициатива. Ще се почувствате оценени, но ще поискате да знаете каква точно ще бъде Вашата роля. Следобед ще Ви се работи по-добре на спокойствие и може да напреднете с личен проект, който пазите за себе си. Не позволявайте на късно получено съобщение да Ви убеди, че всичко трябва да бъде свършено още тази вечер.

Дева

Професионално предложение може да Ви изненада с необичайните си условия или с възможността да поемете съвсем нова отговорност. Ще имате желание да покажете на какво сте способни, но ще държите и на ясни правила за съвместната работа. Следобед приятел или колега може да Ви помогне с практичен съвет, който улеснява осъществяването на намеренията Ви. Към края на деня избягвайте да се ангажирате с чужди проблеми, ако това ще Ви попречи да изпълните собствените си задачи.

Везни

Разговор за курс или предстоящо пътуване ще Ви даде повод да сравните няколко възможности. Чужда препоръка ще бъде полезна, но окончателният избор трябва да съответства на собствените Ви интереси. Следобед ще се появи служебна задача, в която ще трябва да поемете инициативата. Ако възникне недоволство, обяснете ясно как сте разпределили отговорностите, вместо да се оправдавате.

Скорпион

Въпрос, свързан с общи средства, наследство или дългосрочна договореност, може да получи неочаквано развитие. Ще успеете да забележите възможност, която другите са пропуснали, особено ако се доверите на опита си и проверите фактите. Следобед ще Ви привлече идея за пътуване, обучение или среща с човек, от когото можете да научите нещо ценно. Привечер е възможно да се разочаровате от забавяне, но то не означава непременно, че планът Ви е неосъществим.

Стрелец

Отношенията с важен за Вас човек могат да навлязат в нов етап след откровен разговор или неочаквано предложение. Ще имате желание да изразите по-свободно собствените си възгледи, без да се съобразявате с установени представи. Следобед ще се наложи да обърнете внимание на общ финансов въпрос или ангажимент, който изисква конкретно решение. Вечерта не оставяйте съмненията да прераснат в недоверие, ако все още не разполагате с цялата информация.

Козирог

Колега ще Ви покаже по-бърз начин за изпълнение на досадна задача и ще се учудите защо не сте го опитали по-рано. Освободеното време ще Ви позволи да подготвите нещо важно за следващата седмица. Следобед партньорът Ви може да поиска съдействие за конкретен ангажимент. Вечерта семейните планове ще се окажат по-сложни за съгласуване, отколкото сте очаквали.

Водолей

Неочаквано вдъхновение може да Ви насочи към творческо занимание, което Ви позволява да покажете различна страна от себе си. Ще бъдете привлечени от хора с оригинално мислене, а приятелски разговор може да постави началото на интересно сътрудничество. Следобед ще трябва да се заемете с конкретни задачи, които изискват повече точност и последователност. Към вечерта е възможно да получите противоречиви указания, затова уточнете какво действително се очаква от Вас.

Риби

Идея за промяна в дома или семейния живот може да Ви вдъхнови да погледнете по нов начин на обичайното си обкръжение. Ще почувствате, че имате нужда от повече свобода и пространство за собствените си интереси, дори ако това означава да промените някои установени навици. Следобед ще Ви бъде приятно да отделите време за творчество, любим човек или занимание с децата. Привечер не позволявайте на притесненията за бъдещето да засенчат хубавите преживявания, които денят Ви е донесъл.