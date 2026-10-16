Фасадното боядисване зависи от времето и подготовката

Нова фасадна боя може да изглежда безупречно в деня на нанасянето и въпреки това да започне да се лющи след сравнително кратко време. Причината често не е самият цвят или марката, а условията при работа и пропуснатата подготовка на основата. За българския пазар това означава ремонтът да се планира според конкретната прогноза, температурата на стената и изискванията на избрания продукт, а не само според сезона.

необходимо е да бъдат отчетени два основни фактора при трайното покритие: подходящото време и добре подготвената повърхност. При различните бои границите не са еднакви. В техническите карти на продукти, предлагани в България, често се посочва работа при температура на въздуха и основата между +5°C и +30°C. Някои специализирани покрития имат по-тесен диапазон, затова указанията на производителя са водещи.

Температурата на фасадата е толкова важна, колкото и тази на въздуха

При ниски температури боята съхне по-бавно и може да не образува достатъчно устойчив филм. При прекомерна жега, особено върху стена, огрята от пряко слънце, повърхността изсъхва прекалено бързо и покритието може да остане с по-слабо сцепление, мехури или видими следи от припокриване. Затова фасадата не бива да се боядисва само защото термометърът показва подходящи стойности на сянка.

Към това се добавя и необходимостта да се предвиди достатъчно време без дъжд след нанасянето. При конкретни фасадни бои на производителя устойчивостта на дъжд се посочва след около 24 часа при 20°C и 65% относителна влажност, но по-ниските температури и по-влажният въздух удължават този срок.

Подготовката започва преди четката и валяка

Боята се свързва надеждно само с чиста, суха и здрава основа. Преди нанасянето трябва да се отстранят прахът, замърсяванията, плесента, кредиралите участъци и всяка стара боя, която се лющи. Ръбовете на олющените места се заглаждат, за да не останат видими преходи под новото покритие. Техническите указания за фасадни бои също изискват основата да бъде почистена и без материали, които пречат на сцеплението.

Пукнатини, оголени участъци и повредена дървесина се ремонтират преди боядисването. Фугите около прозорци, врати и декоративни елементи се уплътняват, защото проникналата вода може да увреди покритието отвътре. Върху голи или поправени места се полага подходящ грунд, когато това е предвидено в системата на производителя. При нови мазилки изчакването също е част от подготовката: за някои варо-циментови и циментови основи производителят посочва около две седмици при нормални условия, като дъждът и вятърът могат да удължат срока.

Сезонът не е достатъчна гаранция

Късната пролет, лятото и началото на есента обикновено дават повече възможности за фасадни ремонти, но подходящият месец не отменя проверката на конкретния ден. След дъжд стената трябва да изсъхне напълно, а боядисването късно следобед крие риск от роса върху още незавършилото покритие. При променливо време по-разумният график е да се изчака ден или два, вместо да се работи при неподходящи условия.

Трайното фасадно боядисване на практика е съчетание от две задачи: правилен момент за нанасяне и последователна подготовка на основата. Ако едната бъде пропусната, дори качествената боя може да се напука, избледнее или лющи преждевременно.

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