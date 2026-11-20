Наемането на индустриални и логистични площи в Словакия е нараснало с 27% на годишна база през третото тримесечие на 2026 г. Общата активност е достигнала приблизително 109 000 кв. м, а нетната активност без подновяванията и краткосрочните договори е била 48 000 кв. м, сочи анализ на CBRE Slovakia.

Спрямо второто тримесечие, когато са били наети 131 000 кв. м, е отчетен спад от 17%. По думите на Михал Черулик, директор „Индустриално отдаване под наем“ в CBRE Slovakia, това съответства на сезонната тенденция, наблюдавана през повечето трети тримесечия от 2014 г. „Положителната тенденция се потвърждава от кумулативните данни“, заявява Черулик.

Логистиката формира основната част от търсенето

За първите девет месеца на годината общата наемна активност е достигнала 375 000 кв. м, което е с 32% повече спрямо същия период на 2025 г. Най-голям дял от сделките имат подновяванията на съществуващи договори - 45%. Предварителните договори за наем представляват 19%, новите договори - 17%, краткосрочните наеми - 11%, а разширенията на съществуващи наематели - 8%.

Компаниите за логистика от трети страни, известни като 3PL, са формирали 68% от търсенето. Следват търговията с 12%, автомобилният сектор с 10% и електрониката със 7%.

По-широкият район на Братислава е концентрирал 65% от наемната активност. Централна и западна Словакия имат по 16%, а източната част на страната - 3%.

Незаетостта намалява, но ново предлагане предстои

Процентът на незаетите площи е спаднал с 43 базисни пункта на тримесечна база до 7,56%. На годишна база намалението е 41 базисни пункта. Най-висока е незаетостта в западна Словакия - 9,50%, следвана от района на Братислава със 7,02% и централна Словакия с 6,26%. Най-ниско е равнището в източна Словакия - 3,72%.

През третото тримесечие на пазара са добавени около 17 000 кв. м нови площи. „До края на годината се очаква да бъдат завършени още 221 000 кв. м, а през 2027 г. се очакват 489 000 кв. м нови площи“, казва Черулик.

Основният наем за първокласни индустриални площи е останал стабилен на тримесечна база - 5,95 евро за кв. м месечно, но е нараснал с 3% за година. Средният наем е 4,55 евро за кв. м месечно, което е спад от 3% на годишна база. Доходността от инвестиции в първокласни имоти също е останала без промяна - 6,25%.

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