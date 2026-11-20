Българската мебелна индустрия отчита ръст на производството и вътрешното потребление, но губи позиции на ключовите западноевропейски пазари. Износът на мебели е намалял от 483 млн. долара през 2021 г. до 403 млн. долара през 2025 г., съобщи председателят на Управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост проф. д-р Васил Живков по време на годишната конференция на организацията в Боровец.

По думите му делът на износа за Западна Европа се е свил почти наполовина - от близо 60 процента през 2018 г. до около 30 процента през 2025 г. За сметка на това нараства значението на съседните пазари. Румъния е дестинация за 23,6 процента от българския износ, а Гърция - за 15,9 процента.

„Влиза нерегламентиран внос без никакви данъци“, каза Живков.

Председателят на камарата посочи, че секторът е подкрепен от силното вътрешно потребление през 2025 г. Той свърза увеличеното търсене с очакванията около влизането на България в еврозоната и с решението на домакинствата да вложат спестяванията си в обзавеждане.

„Влизането ни в еврозоната накара хората да си извадят парите от бурканите, от под дюшеците и да ги инвестират в мебели. Ние реално имаме сериозен ръст през 2025 година“, заяви Живков.

Производството достига 694 млн. долара без матраците

По данни, представени на форума, производството на мебели в България възлиза на 850 млн. долара, когато се включат и матраците. По международната статистика без матраците обемът е 694 млн. долара. Това поставя страната на 46-о място в света и на 24-о в Европа. Брутната добавена стойност на сектора е 296 млн. долара.

България е четвърта на Балканите по производство след Турция, Румъния и Сърбия. По потребление страната също е четвърта с 806 млн. долара, а по износ заема същата позиция с 403 млн. долара. Северна Македония отчита същия обем на експорта, като според Живков е утроила износа си за последното десетилетие.

В сектора работят 2760 предприятия. Микропредприятията с до девет служители са 86,5 процента от всички компании, малките са 11,3 процента, средните - 1,8 процента, а големите - 0,3 процента. Средният оборот на предприятие е 370 000 евро.

Вносът от Китай продължава да нараства

Най-голям дял от потреблението в България имат мебелите за спални, дневни и трапезарии - 30 процента. Следват кухненските мебели с 12,9 процента, другите мебели от дървесина с 11 процента, матраците с 10,8 процента, търговското обзавеждане с 10 процента и офис мебелите с 9,9 процента.

Наред с ръста на вътрешния пазар се увеличава и вносът на по-евтини мебели от трети страни. Китай формира 32,4 процента от вноса, Турция - 15,5 процента, а Полша - 13,4 процента.

Сред останалите проблеми пред производителите Живков посочи високите цени на енергийните ресурси, европейските регулации и политическата нестабилност, която според него затруднява диалога между бизнеса и държавата. Той призова компаниите да повишават конкурентоспособността си чрез иновации, изкуствен интелект, обучение и привличане на квалифицирани кадри.

Годишната конференция на БКДМП продължава и през следващия ден. В рамките на форума бяха отличени компании от дървообработването и мебелното производство за постиженията им в износа и оборотите през 2025 г.

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