Централата на Cushman & Wakefield в Чикаго продадена с 45% спад

Глобалната централа на Cushman & Wakefield в Чикаго е продадена за малко над 115 млн. долара – с 45% по-ниска цена от сумата, платена за сградата през май 2020 г. Купувач е филиал на Prime Finance в съвместно дружество с Hines, а продавач е Spear Street Capital. Сделката за 31-етажната офис сграда на 225 W. Wacker Drive е приключила в края на октомври.

Продажбата е отразена в имотните регистри на окръг Кук и е обозначена като „short sale“ в данъчни документи. Терминът се използва за сделка, при която имотът се продава за сума, по-ниска от задълженията или инвестицията, свързани с него.

Сградата е отдадена под наем на 86%

Офис кулата разполага с около 651 000 квадратни фута площи. Когато е била пусната на пазара през февруари, 86% от сградата е била отдадена под наем, а среднопретегленият оставащ срок на договорите е бил 6,5 години.

Cushman & Wakefield е най-големият наемател в имота и използва над 83 000 квадратни фута. Средната площ на отделните наеми в сградата е приблизително 18 000 квадратни фута.

Спадът е по-малък от средния за големите сделки

Макар продажбата да е на значително по-ниска цена спрямо покупката през 2020 г., спадът е по-малък от средния при големите офис сделки в Чикаго. При продажбите на сгради с площ над 700 000 квадратни фута от 2024 г. насам средното намаление е 71,4%.

През март Spear Street Capital е продал офис сградата на 500 W. Monroe Street за 100 млн. долара. Компанията е придобила имота за 412 млн. долара през 2019 г., което означава приблизително 75% по-ниска цена при последващата продажба.

Hines разширява присъствието си в Чикаго

Сделката на Wacker Drive е поредното придобиване на офис площи в Чикаго за Hines. В края на 2025 г. компанията си партнира с The Stahl Organization при покупката за 22 млн. долара на лизинговия интерес на Boeing в бившата централа на компанията на 100 N. Riverside Plaza.

Продажбата на сградата на Wacker Drive беше съобщена първоначално от CoStar News.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg