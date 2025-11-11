Търговските площи се запълват с бързи темпове

Пазарът на търговски площи у нас отчете поредните си добри резултати през третото тримесечие на 2025 г. Почти 34 000 кв. м е новият обем, въведен в експлоатация, или 24% повече спрямо периода април-юни. Новите площи включват изцяло завършения Холидей Парк Красно Село, както и части от други ритейл паркове в София, Свиленград, Козлодуй и Раковски. Така общият обем на търговските площи у нас към края на септември достига 1.47 млн. кв. м или 228 кв. м на 1000 души.

„Ритейл парковете уверено достигат моловете у нас. В последните няколко години техният обем се увеличава с бързо темпо. Днес в страната функционират 26 мола, където са съсредоточени 55% от търговските площи. Останалите 45% са разположени в 63 ритейл парка. Характерно за тях е, че те работят успешно и в по-малките населени места, където те често осигуряват основното предлагане на модерна търговска площ в региона, докато за моловете пазар има единствено в големите градове“, коментира .Анастасия Цолова, мениджър „Капиталови пазари и ключови проекти“ в Cushman & Wakefield | Forton.

Оптимизмът на инвеститорите на ритейл пазара е видимо висок. В края на третото тримесечие се строят 13 ритейл парка в 11 града в страната, като обемът им възлиза на 130 000 кв. м. Допълнителни 240 000 кв. м, разположени в 14 ритейл парка и 1 търговски център, се намират в различни фази на планиране. Прогнозата на компанията сочи, че към края на 2026 г. общият обем на ритейл парковете ще достигне 800 000 кв. м.

Сериозна динамика се наблюдава през периода и по отношение на търсенето. Общо 86 бяха новооткритите магазини, а площта им – 39 000 кв. м на фона на 75 магазина с площ 34 000 кв. м през предходното тримесечие. Откриванията в ритейл парковете съставляваха 55% от всички нови обекти и 84% от цялата им площ.

Най-активни са търговците на електроника и електроуреди с наети малко над 8 000 кв. м. Сегментът на модата е на втора позиция с около 6 300 кв. м, следван от хранителните стоки – 4 650 кв. м. Магазините за обувки, чанти и аксесоари заемат общо 4 120 кв. м, а обектите със смесено предназначение (като KiK, Pepco и Tedi) заемат 3 370 кв. м. От гледна точка на броя магазини, най-активни са заведенията за хранене със 17 обекта (3 182 кв. м), следвани от търговците на мода с 15 обекта, и търговците на обувки, чанти и аксесоари с 10 обекта.

При моловете активността беше особено висока в софийския The Mall, където бяха отворени 9 нови обекта. Второ място си поделят Serdika Center, Mall Plovdiv и Paradise Center, всеки с по 4 обекта. Сред ритейл парковете Холидей Парк Красно Село бе безспорен първенец с 26 обекта, следван от XoPark София с 9 и ритейл парк Свиленград с 5 обекта.

През тримесечието на пазара навлезе Worldbox. Брандът предлага собствени, партньорски и лицензирани марки стоки в категории като облекло, обувки и аксесоари. Worldbox е част от портфолиото на полската група ССС, която е един от водещите играчи у нас. Worldbox е вероятно да се позиционира изцяло в сегмента на ритейл парковете. Първият обект с това име бе открит в XoPark София, а до края на годината се очаква втори в ритейл парк Свиленград.

Делът на свободните търговски площи намалява. Наличното пространство в софийските молове бе едва 9 000 кв. м към края на третото тримесечие или 2.2% от общия обем. Във всички ритейл паркове свободните площи са около 15 000 кв. м или 2.3% от общия обем. Наемите за първокласни площи в моловете в София се покачиха леко до 46.5 евро/кв. м, а в ритейл парковете останаха без промяна на 13 евро/кв. м. Няма промяна и при възвръщаемостта за първокласни обекти в двата сегмента – 7.5% при моловете и 7.25% при ритейл парковете.

Търговските проекти бяха във фокуса на инвеститорите през отчетения период. Две сгради от този вид смениха собствениците си в последните месеци. City Center Stara Zagora, обект с брутна отдаваема площ от 23 000 кв. м, бе придобит за около 6.5 млн. евро. Другият имот, сграда на главната търговска улица в Пловдив, с надземна разгърната застроена площ от около 4 000 кв. м бе придобита за около 5.7 млн. евро.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg