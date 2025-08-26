Новини
Значителен ръст на търговските площи в ритейл парковете

26 Август, 2025 15:21 501 4

  • търговски площи-
  • cushman & wakefield

Модните марки са основните наематели

Значителен ръст на търговските площи в ритейл парковете - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на търговски площи в България запазва високата си динамика и устойчив темп на растеж, движен предимно от новите и разширени обекти в сегмента на ритейл парковете. През периода април-юни обемът на нововъведените в експлоатация площи се увеличи с 30% спрямо първото тримесечие, достигайки 25 152 кв. м. Цялата тази площ се намира единствено в паркови обекти, като ключова роля изиграха частичното откриване на Parkmaxx Plovdiv и РП Раковски, както и разширението на XOPark Sofia. Това сочат данните от анализа на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield | Forton.

Общият наличен обем в сегмента на ритейл парковете вече е 621 000 кв. м, разпределени в 61 локации в страната. В същото време търговските площи в процес на строителство намаляха до 159 000 кв. м в рамките на 14 обекта, а още 175 000 кв. м са на етап планиране в други 14 проекта. Очакванията са до края на 2025 г. обемът на търговските паркове да надхвърли 700 000 кв. м, а в края на 2026 г. – 800 000 кв. м, с което ще изпреварят моловете по обща отдаваема площ.

Инвестициите в сегмента на ритейл парковете запазват висока динамика. До края на 2026 г. се очаква те дори да надминат моловете по площ. Причината е от една страна гъвкавият формат, а от друга – по-ниските оперативни разходи и възможността да се позиционират в по-малки градове, където моловете не са устойчив модел”, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Търсенето също отчете ръст от 12% на тримесечна база, със 75 новооткрити магазина и близо 34 000 кв. м новонаети площи. Моловете заемат 59% от броя на новите сделки и 43% от тяхната площ, докато ритейл парковете държат останалия дял. Най-активни през тримесечието бяха търговците на мода (почти 8 000 кв. м), следвани от тези на електроника (около 6 000 кв. м) и вериги с разнообразен асортимент като KiK, Pepco и Tedi (над 4 000 кв. м).

Активността в моловете беше особено силна в Paradise Center и Serdika Center, където отвориха общо 15 нови магазина. В ритейл парковете Parkmaxx Plovdiv и XOPark Sofia се откроиха с 20 нови обекта. Четири нови бранда стъпиха на българския пазар през тримесечието – Salsa Jeans, Office Shoes, Tous и Anna Cori – всички с локации в молове.

Нивата на свободни площи в моловете и ритейл парковете останаха ниски в цялата страна. Наемите за първокласни площи в моловете в София се повишиха до 46 евро/кв. м, докато тези в ритейл парковете в столицата останаха стабилни на 13 евро/кв. м. Доходността при моловете се запази на 7,5%, а при ритейл парковете лекото понижение до 7,25% отразява нарастващата динамика в сегмента.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естет

    4 0 Отговор
    Дреме ми на дедовия.

    Коментиран от #3

    15:29 26.08.2025

  • 2 Ритейл парк на български

    4 0 Отговор
    Търговски комплекс
    Търговска зона
    Търговска площ

    Коментиран от #4

    15:37 26.08.2025

  • 3 Аз Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Естет":

    И на мен,аз съм дошъл в Софиа и искам да паднът цените тук

    16:05 26.08.2025

  • 4 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ритейл парк на български":

    Така е Ганьо голия в клубът на богатите,
    Ритейл, Еърпорт

    16:12 26.08.2025