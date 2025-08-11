Новини
Имоти »
Все по-малко свободни офиси в София

11 Август, 2025 11:25 610 7

Делът на незаетите площи продължи да се свива и през второто тримесечие на текущата година

Все по-малко свободни офиси в София - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След като в началото на годината делът на свободните офиси в столицата достигна най-ниските си нива за последните 3.5 години, през второто тримесечие този обем продължава да се свива. Към края на юли 2025 г. той е 12.9%, сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

„Понижението на дела свободни офиси в София е валидно за всички подсегменти, но най-осезаем бе спадът в централната градска част. Същият се усеща по-слабо в широкия център, а по протежението на главните пътни артерии все още наблюдаваме над средните нива на свободни офиси”, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в компанията.

Брутното усвояване през второто тримесечие на 2025 г. се равнява на 41 000 кв. м – с 11% по-малко спрямо началото на годината.

„Тенденцията е в унисон с обратната връзка от собствениците на бизнес сгради, много от които сигнализираха за по-малко запитвания спрямо първото тримесечие. Традиционно, близо 2/3 от наетите площи ще обслужват компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги”, казва Йоанна Димитрова.

По думите ѝ, има нов позитивен тренд във второто тримесечие на годината - списъкът с индустриите на наемателите през периода е видимо по-разнообразен в сравнение с първото тримесечие. Той вече включва наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката.

Отчита се промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията бе наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти удвои своя обем. Около 4/5 от целия обем новонаети площи бе в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. Цариградско шосе, бул. Черни връх, бул. България. Останалaта 1/5 от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 000 кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Новозапочнатото изграждане на сграда А3, с РЗП 18 600 кв. м., в Sofia Airport Center перфектно илюстрира резервираността на инвеститорите. Проектът беше разделен на 3 фази, така че новите офис площи да станат достъпни на части, а не наведнъж. Завършването на сградата се очаква най-рано към края на 2028 г.

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро/кв. м., като тази стойност важи за проектите, чийто процент на незаети площи е едноцифрен. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро/кв. м., в зависимост от предпочитанията на наемателите и наличността в конкретната зона. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро/кв.м, независимо от локацията. Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25%.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Глупости.Има свободни магазини по най луксозните улици което никога не е било.Пълен регрес.

    11:29 11.08.2025

  • 2 Все повече стоят празни

    6 1 Отговор
    Цяла софия е пълна с празни жилища и офиси. Никой не смее да кихне, даже въртят фиктивни сделки банките за да има някакъв пазар и да не мърда цената. Фалшивото БВП на България се крепи на фиктивен ръст на цените на имотите. Произвежда се все по-малко, но БВП расте, защото идва от ръст на цените на имотите. БВП е фалшиво надуто, затова никой не дава кредити на правителството.

    11:30 11.08.2025

  • 3 Жорнал лизката съм

    3 1 Отговор
    Ръста на ръста расте, расти ръсте, расти

    11:37 11.08.2025

  • 4 Опаа...

    2 0 Отговор
    С над 1 000 000 души е намаляло населението на страната за последните 14 години. Към края на миналата година населението е 6,437 млн. човека, което е спад с над 14 на сто за период от 14 години, а продължава да се строи ударно. ДО КАКВО ЛИ ЩЕ ДОВЕДЕ ТОВА

    12:07 11.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Лъжа.

    12:13 11.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Лъжа. Вижте плакатите на офис сградите при Летището, София Тех парк, ГМ Димитров.

    12:20 11.08.2025

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Всичко живо ще се избие да стане софиянец и да бачка в офис.

    12:35 11.08.2025