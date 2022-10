Държава губи чуждестранните си инвеститори

От октомври 2021 г. My Second Home in Malaysia (MM2H) е получила общо 267 молби, а между септември и юни миналата година 1461 са се отказали от гражданство срещу инвестиция.

През август 2021 г. правителството на Малайзия обяви мащабни промени в програмата MM2H, значително повишавайки финансовите изисквания за участниците и намалявайки периода на валидност на визата до 5 вместо 10 години.

Размерът на средния месечен доход беше увеличен до 40 000 рингита на месец (9000 USD). Преди беше достатъчно да спечелите 10 000 рингита (2200 USD).

Изискването за ликвидни активи също беше повишено от 500 000 рингита (111 582 USD) на 1,5 милиона рингита (342 000 USD).

Финансовата тежест върху чуждестранните инвеститори се увеличи няколко пъти, което провокира масов отлив на предприемачи.