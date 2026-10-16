Съдът в Кюстендил поиска уточнения за Васил Михайлов

Окръжният съд в Кюстендил поиска допълнителна информация от гръцките съдебни власти по делото за евентуалното предаване на Васил Михайлов. Българските магистрати искат да изяснят дали Гърция настоява той да бъде предаден за постоянно, за да бъде съден там, съобщава БНТ.

Въпросът е свързан с обстоятелството, че срещу Михайлов в България има две висящи наказателни производства. По тях няма окончателно приключване, а сроковете за завършването им остават неясни. Отговорът на гръцките власти трябва да внесе яснота как евентуалното предаване би се отразило на делата в България.

Следващото заседание е насрочено за 22 октомври. Тогава съдът очаква да разбере дали поисканите уточнения са получени и каква ще бъде следващата стъпка по делото.

Гърция издирва Михайлов във връзка с разследване за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Тези обстоятелства са предмет на разследване и не представляват установена вина.

Пред БНТ адвокатът му Ивайло Юруков заяви: „Клиентът ми ще бъде съден безпристрастно във всяка една друга държава.“ Той не пожела да разкрие повече подробности от разговорите си с Михайлов по случая.