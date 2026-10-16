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Съдът в Кюстендил поиска уточнения за Васил Михайлов

Съдът в Кюстендил поиска уточнения за Васил Михайлов

16 Октомври, 2026 15:10 1 308 8

  • васил михайлов-
  • екстрадиция-
  • окръжен съд кюстендил-
  • гърция-
  • наказателни производства

Българските магистрати искат да разберат дали Гърция настоява за постоянното му предаване, за да бъде съден там

Съдът в Кюстендил поиска уточнения за Васил Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Кюстендил поиска допълнителна информация от гръцките съдебни власти по делото за евентуалното предаване на Васил Михайлов. Българските магистрати искат да изяснят дали Гърция настоява той да бъде предаден за постоянно, за да бъде съден там, съобщава БНТ.

Въпросът е свързан с обстоятелството, че срещу Михайлов в България има две висящи наказателни производства. По тях няма окончателно приключване, а сроковете за завършването им остават неясни. Отговорът на гръцките власти трябва да внесе яснота как евентуалното предаване би се отразило на делата в България.

Следващото заседание е насрочено за 22 октомври. Тогава съдът очаква да разбере дали поисканите уточнения са получени и каква ще бъде следващата стъпка по делото.

Гърция издирва Михайлов във връзка с разследване за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Тези обстоятелства са предмет на разследване и не представляват установена вина.

Пред БНТ адвокатът му Ивайло Юруков заяви: „Клиентът ми ще бъде съден безпристрастно във всяка една друга държава.“ Той не пожела да разкрие повече подробности от разговорите си с Михайлов по случая.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    15 0 Отговор
    На море ще го водят , на плаж ...

    15:14 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Верно ли бе

    15 0 Отговор
    Давайте им го ! Не държим да го връщат.

    15:33 16.10.2026

  • 4 ех, прокурори...

    4 2 Отговор
    Нещо ми мирише на далавера. Искат го в Гърция, а там няма нито присъда, нито установена вина. Ами тогава да го разпитат само у нас. Защото ако отиде там и не се докаже нищо и го освободят или пуснат под домашен арест, е хукнал някъде из Африка и иди го намери. Може човекът за това да си е платил на някой гръцки адвокат? Хем нашите власти ще са невинни, хем гръцките - всеки ще си измие ръцете с другия.

    15:45 16.10.2026

  • 5 Справедливо

    7 1 Отговор
    То се видя, че български съд няма да го осъди. Да го изпратят в Гърция и ще видим как съди истински съд.

    15:47 16.10.2026

  • 6 ......-

    6 0 Отговор
    Антипатичен феномен ..
    А пък имало винкелджии у Пернишко ?

    Коментиран от #8

    15:47 16.10.2026

  • 7 911

    4 0 Отговор
    Абе какво толкова си го прехвърлят та в Пернишкия ,та в Кюстендилския съд .След като Гръцки съд е доказал ,че има нарушение на техния закон и изискват въпросния доказан нагъл престъпник сме длъжни ,като член на Европейския съюз да им предадем прокурорското протеже .Там наистина ще получи истинско правосъдие .

    16:11 16.10.2026

  • 8 викелджиите

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "......-":

    са авери на престъпните, ако не знаеш, вкл. на прокурорския в.михайлов....

    17:01 16.10.2026