24-годишен мъж от община Гърмен е в неизвестност четвърти ден в Гърция. Билял заминал в събота вечерта, за да се срещне със своя работодател и приятел, при когото работел в животновъден обект. Следите му се губят, а микробусът му е открит без него.

Семейството му няма връзка с него от около 1:00 часа през нощта. Близките му се опасяват, че може да е станал жертва на престъпление, но към момента няма потвърдена информация какво се е случило с него. Гръцките власти са предприели издирване.

Отишъл да получи пари

По информация, излъчена от bTV, Билял е имал да получава пари от своя работодател. Йорго му се обадил, че сумата е преведена, и го повикал да отиде да я вземе. Двамата поддържали близки отношения, като гръцкият работодател бил и кръстник на едно от децата на мъжа.

„Билал е имал да взима някакви пари от Йорго. Той му се е обадил, че са му превели парите и да отиде да си ги вземе. Те са имали приятелски взаимоотношения“, разказва Юлиан Герасимов.

Работодателят е бил задържан за разпит първо в Като Неврокопи, а след това и в Драма. По данни на bTV той е освободен, след като гръцките власти не са установили връзка с изчезването.

Версията на работодателя

Пред полицията Йорго е заявил, че е имал среща с Билял, за да уредят финансовите си отношения. По думите му той е предал парите, след което двамата са се разделили. Дали тази версия отговаря на действителността, предстои да бъде изяснено от гръцките власти.

Междувременно близки и хора от квартала на изчезналия участват в търсенето му на гръцка територия. Пред полицията в Като Неврокопи е имало протест заради недоволство от темпото на издирването. Юлиан Герасимов заявява, че близките са поискали от ръководството на местната полиция информация за напредъка по случая.

Билял остава в неизвестност, а издирвателните действия в района продължават. Няма данни той да е открит или да е установен контакт с него.

Източници: btvnovinite.bg