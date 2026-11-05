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Двама младежи са задържани за агресия в Спешното в Троян

Двама младежи са задържани за агресия в Спешното в Троян

5 Ноември, 2026 19:24 330 1

  • троян-
  • спешна помощ-
  • агресия срещу медици-
  • хулиганство-
  • районна прокуратура ловеч

Инцидентът е станал в първите часове на 4 ноември. По случая се води разследване за хулиганство и са назначени експертизи

Двама младежи са задържани за агресия в Спешното в Троян - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама младежи са задържани след агресивна проява срещу двама служители на Спешната помощ в Троян. Инцидентът е станал в първите часове на 4 ноември във Филиала за спешна медицинска помощ в града, съобщиха от полицията.

По данни на полицията задържаните са 19-годишен мъж от Троян и 17-годишен младеж. Те придружавали пострадал човек, когато проявили агресия към двама от служителите на спешния център.

„На място незабавно е изпратен полицейски патрул. След изясняване на първоначалните обстоятелства униформените установили самоличността на двамата и ги задържали“, посочват от полицията.

По случая е започнало разследване за хулиганство, като са назначени и експертизи. Действията по разследването продължават под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч.

Източници: novini.bg


Ловеч / България
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  • 1 Троян

    0 0 Отговор
    Мога да ви кажа триото какви са но и сами можете да се досетите.

    19:38 05.11.2026